Plazas fantasma de Nenecho: ¿Hasta cuándo pagarán los asuncenos los bonos G6?

Los ciudadanos de Asunción seguirán pagando por casi tres años más los intereses y el capital de los bonos G6 (2020), con los que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) prometió invertir en la revitalización de 10 plazas públicas. Documentos inéditos de la propia municipalidad, obtenidos en exclusivo por ABC, confirmaron en 2026 que dichos proyectos jamás se planificaron.

La emisión original de los bonos G6 (2020) se concretó por un total de G. 100.000 millones. La administración municipal había justificado este millonario endeudamiento bajo la promesa de ejecutarlo en desarrollo de infraestructura urbana, mejoras viales y la provisión de servicios esenciales. Muchas de las promesas, sin embargo, jamás se ejecutaron.

Millones monto para plazas que nunca se planificaron

Dentro del plan de inversión de aquellos bonos, el desarrollo urbano contaba con asignaciones específicas por un total de G. 19.995 millones. De esa cantidad, la intendencia prometió destinar G. 10.000 millones únicamente para el diseño de revitalización y la construcción de infraestructura en 10 plazas de Asunción.

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Sin embargo, como reveló ABC, las propias direcciones técnicas de la comuna capitalina confirmaron en este ejercicio 2026, que no poseen ningún registro, plano de obra, antecedentes técnicos ni documentos de respaldo que demuestren que dichas construcciones civiles existieron alguna vez en la planificación real.

El único caso documentado donde la municipalidad llegó a iniciar una intervención física corresponde a la Plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicao. Este proyecto fue adjudicado por Nenecho Rodríguez a D&D Arquitectura y Construcción por G. 2.094 millones, monto ampliado a G. 2.332 millones. El proyecto, sin embargo, quedó inconcluso al cierre de su gestión y la plaza estuvo clausurada por casi tres años.

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Según datos del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), del presupuesto total asignado, la Municipalidad de Asunción apenas certificó y llegó a pagar la suma de G. 971 millones a la empresa constructora, dejando el espacio comunitario en un estado ruinoso, abandonado y sin terminar. El actual intendente, Luis Bello (ANR- cartista), rescindió el contrato con la contratista y se concluyó la obra con fondos municipales en diciembre de 2025.

Bonos G6: El cronograma de una deuda que los asuncenos pagarán hasta 2029

Según datos oficiales de la Municipalidad de Asunción, el monto total pagado hasta febrero de 2025 en concepto de los bonos G6 ascendía a G. 102.057 millones, tanto el desembolso del capital como los intereses.

Durante la gestión de Nenecho, la Municipalidad había ejecutado una maniobra de bicicleteo financiero al realizar un rescate parcial del capital adeudado por G. 25.000 millones, utilizando una nueva colocación de deuda, los bonos G9, cuyas cuotas por capital e intereses van hasta 2035.

Los documentos de la comuna revelan que, a febrero de 2025, el saldo de capital remanente era de G. 50.000 millones. A este monto se suman intereses por más de G. 27.500 millones. El cronograma de pagos estipula que el vencimiento final de los títulos de capital e intereses, que asciende a G. 77.500 millones, llega hasta el 19 de enero de 2029.

Insultos y deslinde: La furiosa reacción de “Nenecho” en redes

El fin de semana, el exintendente Rodríguez reaccionó con furia en redes sociales tras las publicaciones de ABC que desnudaron su gestión. Al ser cuestionado por un usuario en la plataforma X debido al nulo avance en las obras, el exjefe comunal arremetió de forma violenta con insultos descalificativos hacia el internauta.

En su defensa, Nenecho volvió a intentar deslindar responsabilidades alegando que la emisión inicial de dichos fondos y el plan de refacción de plazas correspondían en realidad al intendente anterior, Mario Ferreiro. Sin embargo, los registros oficiales prueban que el propio Rodríguez firmó la resolución de aprobación como presidente de la Junta Municipal y luego firmó la emisión definitiva al asumir el cargo ejecutivo.

Nenecho afirmó además que, como intendente, anuló el esquema de inversión previo por considerar que era excesivo asignar G. 10.000 millones a “solo cuatro plazas" de la capital. Al término de su gestión, Nenecho dejó una sola plaza intervenida, a medias, y sin justificar el destino real del dinero de los contribuyentes.

Desaparición contable de los fondos G6 y el rol de la Contraloría

Las cuentas corrientes especiales que debían resguardar exclusivamente los depósitos de los bonos G6 dejaron de figurar en los balances oficiales presentados por la Municipalidad de Asunción, confirmándose la total desaparición contable de dichos fondos especiales a partir del cierre del ejercicio financiero del año 2024.

En su lapidario informe, que derivó en la intervención de la gestión de Nenecho, la Contraloría General de la República (CGR) solo analizó el destino de los bonos G8 y G9, dejando de lado los anteriores. Enmarcándose en ese informe oficial, el interventor Carlos Pereira confirmó en agosto del año pasado “terribles prácticas ilegales” en el desvío de un total de G. 512.000 millones utilizándose las cuentas de los bonos G8. Pero tampoco se refirió al dinero de los bonos anteriores.

En la Fiscalía, entretanto, se investiga el desvío de dinero de los bonos G8 y G9 desde septiembre de 2024, mientras desde el año pasado hay otra pesquisa abierta que incluye el uso de los bonos G6 y G7.

Presionado por el resultado de la intervención, Nenecho renunció a su cargo en agosto pasado, dejando paso a Luis Bello (ANR-cartista), que como concejal había avalado su gestión y que, como intendente, sigue hasta ahora sus mismos pasos, posponiendo la calidad de servicios prometidos con dinero de los contribuyentes y el pago de millonarias deudas contraídas por lo bonos para obras que, finalmente, no se ejecutaron.

Las ocho causas penales de “Nenecho” Rodríguez y su futuro electoral

De la gestión de Nenecho hay en la Fiscalía ocho causas penales abiertas, incluida la de la compra de “detergentes de oro” con fondos de emergencia en pandemia, proceso en el cual hay una acusación por lesión de confianza y asociación criminal.

Con todo, Rodríguez se candidató en las internas coloradas con intención de ser nuevamente concejal, pero no logró pasar. Sí lo hicieron, e integran las listas a concejales con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, los concejales y directores que lo acompañaron y avalaron toda su cuestionada gestión. Los ediles que buscan reelección integran ternas del Partido Colorado y también representan al Partido Liberal.