Fiscal cita a declarar a sobreviviente de fatal explosión de barcaza

El sábado pasado se registró la explosión de una barcaza en la zona de Beterete Cue, distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes, que dejó como saldo cinco trabajadores fallecidos. El fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, es el encargado de llevar adelante la investigación sobre qué ocurrió y cómo se produjo el percance.

En el marco de las diligencias, el agente del Ministerio Público citó para el jueves a Daniel Capdevilla (46), único sobreviviente de la cuadrilla que estaba realizando trabajos ese día y de la cual también formaron parte Ever Nilson Sosa Rotela (26), Simón Díaz González (34), Giovani Samuel Amarilla Alegre (24), Jesús Alberto Miranda Lovera (28) y Carlos David Pérez Morínigo (31).

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Capdevilla, así, deberá comparecer en la sede Fiscal para prestar declaración en carácter de testigo. Según indicó el fiscal Rivas, el trabajador no sufrió ningún tipo de lesiones pues al momento de la explosión se encontraba alejado de la embarcación, ya que había bajado de la misma para ir a cargar la batería de su celular.

De acuerdo con lo señalado por Rivas, los datos que pueda aportar Capdevilla servirán para contextualizar la modalidad de trabajo, la jerarquía que había entre los trabajadores, el tipo de tareas que estaban llevando a cabo previas a la explosión a fin de cotejar con las reglamentaciones y protocolos de la firma “LPG Emprendimientos SA”, responsable de la barcaza, así como con relación a las normas navales.

Peritaje multiinstitucional sobre explosión de barcaza

Por otra parte, el fiscal Rolando Rivas mencionó que ya presentó el pedido de autorización al Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Villa Hayes, así como los nombres de los profesionales peritos, para llevar a cabo los trabajos de peritaje en la embarcación siniestrada y el lugar del hecho fatal.

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En otro momento expuso que tendrán intervención distintos profesionales forenses de distintos organismos para realizar las labores, entre ellos del Ministerio Público, así como de los Bomberos Voluntarios, también del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y otras entidades más.

También, según lo que dijo Rivas, se remitieron los oficios correspondientes a la empresa “LPG Emprendimientos SA” solicitando informes sobre los protocolos, reglamentos y tareas asignadas a los trabajadores que resultaron víctimas fatales de la explosión de la barcaza, el sábado último.

Explosión de barcaza dejó cinco fallecidos

Minutos después de las 13:00 del sábado último, se produjo la explosión de una barcaza atracada en la Zanja H, ubicada sobre la margen derecha del río Paraguay, en la localidad de Beterete Cue, jurisdicción del distrito de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. El hecho dejó como saldo cinco personas fallecidas.

Las víctimas fatales del caso fueron identificadas como: Ever Nilson Sosa Rotela (26), Simón Díaz González (34), Giovani Samuel Amarilla Alegre (24), Jesús Alberto Miranda Lovera (28) y Carlos David Pérez Morínigo (31).

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En cuanto a los tres primeros, fallecieron en el lugar y el médico forense Dr. Augusto Schachat, diagnosticó como causa de muerte un “traumatismo de cráneo encefálico severo con estallido de masa encefálica, por explosión violenta”.

Los otros dos trabajadores afectados fueron trasladados hasta el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se confirmó su fallecimiento.