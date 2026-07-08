Condena contra exfiscala Ana Girala: casos más escandalosos de extorsión y coima

Entre setiembre de 2022 y febrero de 2023 la entonces fiscala de San Lorenzo, Ana Girala, utilizó actos propios del Ministerio Público como mercancía para obtener beneficios económicos, según lo resaltado en la sentencia dictada entre la tarde y noche del lunes último por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Morel (presidenta), Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón.

Por unanimidad el colegiado tuvo por acreditado que Girala implementó un esquema de extorsión y coima, que ella misma lideraba de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, junto a su secretaria Griselda Beatriz Acha y la asistente en dicha unidad fiscal, Christi Magalí Ortega; y los abogados Liz Elena Martínez y Marcos Aurelio Velazco, quienes también fueron condenados.

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En la argumentación del fallo condenatorio las magistradas puntualizaron que los fiscales anticorrupción Verónica Valdez y Francisco Cabrera probaron en el juicio que el esquema encabezado por Ana Girala implementó la extorsión para obtener beneficios económicos y de otra índole, en 15 causas que estaban en la unidad fiscal de San Lorenzo.

En estos casos la extorsión era dirigida tanto en contra del imputado como de sus familiares, abogados, denunciantes o incluso las víctimas de los hechos investigados; ya sea para presentar un requerimiento fiscal, evitar una imputación, procesar a los denunciados o, simplemente, para escuchar el testimonio de las víctimas.

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Imputación a cambio de parilla o mesa para quincho

Las conversaciones mantenidas entre octubre y diciembre de 2022, entre la entonces fiscal Ana Girala y la secretaria Griselda Acha, demuestran cómo avanzaban en las negociaciones para formular en la realización de una pericia y posterior imputación, en el marco de la Causa Penal N° 9.803/22 caratulada “Sergio Giménez Paredes s/ Producción de documentos no auténticos”, que tenía como denunciante a un conocido de la secretaria fiscal ahora condenada.

En ese sentido, de acuerdo con lo que para el Tribunal de Sentencia quedó acreditado mediante las conversaciones entre Girala y Acha, ambas solicitaron la suma de G. 30.000.000 para imputar al ciudadano Sergio Giménez Paredes, pero del monto que solicitaron, recibieron la suma de G. 15.000.000.

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En noviembre de 2022, cuando Grisela Acha le comentó a Girala, a través de mensajes de texto, que el denunciante solo estaba dispuesto a pagar la suma de G. 15.000.000 la agente fiscal respondió: “Acepto parilla”.

Ante esta respuesta, Griselda Acha expresó a la agente fiscal: “JajjA, Le voy a decir”; y la entonces agente fiscal contestó a la secretaria fiscal: “Y si, O una mesa de lapacho de Quincho”. Sobre el punto el colegiado resaltó en la sentencia que “Ana Girala no cometió un error de interpretación sino que estaba personalmente convencida de que lo estaba haciendo en contra a los deberes”, de acuerdo con lo señalado.

Pidió merienda para escuchar a víctima

Otro caso de “apriete” que para el Tribunal de Sentencia quedó probado en el juicio oral se dio en la causa N° 11.320/2.022 caratulada “Adolfo Germán Jacquet Rios s/ Violencia Familiar”, en la que mediante las conversaciones telefónicas entre la entonces fiscal Ana Girala y Griselda Acha, se demostró el actuar premeditado de las funcionarias, para solicitar sumas de dinero y otras dádivas, en pleno ejercicio de sus funciones públicas.

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En este caso Girala y Acha solicitaron la suma de G. 4.000.000, que luego bajó a G. 3 millones y finalmente quedó en G. 2.000.000, para no imputar a un denunciado por violencia familiar. Sin embargo, éste finalmente no abonó la suma requerida y fue imputado. “Tiene pinta de carachento, asique impu nomas”, expresó Ana Girala a la secretaria Griselda Acha.

Empero a ello, las ahora condenadas no sólo solicitaron la mencionada cifra de dinero sino que además, solicitaron la “merienda” a la víctima del hecho para recibir su testimonio.

El 30 de octubre de 2022 la secretaria Griselda Acha le envió un mensaje a la fiscal Ana Girala diciéndole: “Al final vino la chica”, la entonces agente del Ministerio Público le preguntó “Quien chica?”, y recibió como respuesta: “Esta de violencia, de ayer”.

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Sobre dicha situación, la ahora condenada Ana Girala le dijo a la secretaria: “Por lo menos para la merienda”, por lo que posteriormente Griselda Acha Alcaraz contestó: “Por lo menos para la merienda le dije, Y sin problema me dijo” y Girala respondió con un sticker.

Causa que motivó denuncia contra Girala

En diciembre de 2022 en el marco de la causa penal N° 11.394/2.020 caratulada “Derlis García Enciso y Richard Hermosilla s/ Homicidio Doloso y otros”, que motivó la presente investigación contra la agente Ana Girala y la secretaria Griselda Acha; se tiene que, por un lado las ahora condenadas solicitaron a la víctima del hecho de homicidio “7 canastas navideñas” y al padre de uno de los investigados la suma de G. 25.000.000 a cambio de una salida procesal.

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De acuerdo con lo probado en el juicio Girala y Acha junto con la Abog. Liz Elena Martínez Robles, se encargaron de solicitar inicialmente al señor Alcides Hermosilla la suma de G. 25.000.000, aumentado luego a G. 32 millones con los honorarios, para la letrada; a fin de otorgar una salida procesal a su hijo Richard, uno de los investigados en la causa a cargo de la agente titular de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo.

Para el Tribunal de Sentencia quedó probado la entonces fiscal Ana Girala asignó dicha causa a la Abg. Liz Martínez Robles, quien además de ser de su confianza, era una de las personas que conformaban la estructura delictiva, tal como lo demuestran los mensajes, audios y fotografías intercambiadas entre los ahora condenados.

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El actuar de Girala en el marco de dicho proceso motivó que el señor Alcides Hermosilla formulara denuncia ante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, dando así apertura a la causa que esta semana terminó en la sentencia condenatoria.

Girala pidió canastas de Navidad

En el marco de esta misma causa por homicidio doloso, a través de la secretaria Griselda Acha, la entonces fiscala Ana Girala solicitó canastas navideñas al denunciante Eladio Ortega, con la intención de favorecerlo y con el argumento de que “ya les hizo trabajar mucho”.

Dicha persona cumplió con el pedido y entregó como “obsequio” las canastas de Navidad. Esto fue corroborado con el mensaje remitido el 20 de diciembre de 2022, a las 11:03, por parte de Griselda Acha a Ana Girala, a quien envió una imagen seguido del mensaje “Llegaron las canastas doc”.

Al recibir la fotografía, la fiscal Ana Elizabeth Girala López contestó con un audio en el que dijo entre risa: “Te dije luego que iba a ser la de mimbre, muy su estilo es, te juro que es el reflejo del señor, ya me estoy yendo, ya llego enseguida”; y finalmente, Griselda Acha le contestó: “Si jajaja, Yo tmb decía luego, Pero algo es algo.”

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Las canastas entregadas por el denunciante fueron repartidas a todos los funcionarios de la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, que estaba a cargo de Ana Girala.

Imputación por “carachenta” sin contar con pruebas

En diciembre de 2022 la entonces fiscala Ana Girala, a través de la secretaria fiscal Griselda Acha, solicitó la suma de G. 20.000.000 para evitar imputar a una persona que no contaba con merito para ser procesada, en un caso de supuesto aborto y comercialización de medicamentos no autorizados.

“Por carachenta, demasiado co le quiero imputar a esta señora de carachenta pero me pongo nomás a pensar con nuestro informe de medicina legal, cómo vamos a demostrar de que tuvo, que hizo el aborto, tenemos el bebé, tenemos todo pero dice que no fue un aborto provocado y ese informe no nos ayuda y no nos va a ayudar”, expresó Girala en un mensaje enviado a la secretaria Griselda Acha.

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Como la investigada no cumplió con la suma de dinero solicitada, Girala presentó imputación en su contra, según lo probado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez en el juicio oral.

El colegiado de sentencia, al momento de dictar las condenas, resaltó en relación a este caso que “Ana Girala condicionó su decisión procesal al pago de una suma de dinero, utilizando la amenaza de imputación como mecanismo de presión".