Senado: Mayoría cartista evita repudiar expresiones de Mbappé, pero reacciona contra Celeste Amarilla

Por votación en mayoría, pero a mano alzada, el pleno de la Cámara Alta aprobó la resolución por la cual “Rechaza enérgicamente las expresiones discriminatorias y racistas proferidas por la senadora Celeste Amarilla viuda de Boccia contra un jugador de la selección de Francia”.

Lea más: El descargo de Celeste Amarilla ante el pleno del Senado tras la polémica mundial con Mbappé

El mismo fue presentado por varios senadores colorados y sus aliados. El pedido de tratamiento fue solicitado sobre tablas por Dionisio Amarilla (Liberocartista).

En un principio, el acápite incluía el nombre de Mbappé, pero tras un prolongado debate, los cartistas aceptaron la propuesta de la oposición de quitar el nombre del futbolista para “no darle entidad” a alguien que habló contra el Paraguay y su selección de Fútbol.

Otro que había repudiado las expresiones de Mbappé fue el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), quien acusó al jugador de ser un militante de izquierda y de tener antecedentes con hombres en su vida privada.

Paredes puso en aprietos a cartistas

Sin embargo, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) puso en un aprieto a los cartistas. Pidió rechazar también las expresiones proferidas por Mbappé contra el Paraguay. Sostuvo que la discriminación primero vino por parte del jugador francés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tanto la senadora Lilian Samaniego (ANR) como Lizarella Valliente (ANR, HC) respaldaron la propuesta de Paredes.

Valiente dijo que la conducta de ambos dejó mucho que desear, tanto el francés como la senadora paraguaya.

Sin embargo, Natalicio Chase (ANR, HC) salió al paso y rechazó la propuesta de Paredes. Dijo que el objetivo de la declaración era marcar distancia de las declaraciones de la senadora Amarilla.

El titular del Senado Basilio Núñez se vio forzado a pedir un cuarto intermedio para llegar a un acuerdo y tras cinco minutos se aprobó la versión que cuestionaba las expresiones de Celeste Amarilla y retiraba el nombre del francés.

Rinden homenaje a la selección

Posteriormente, el pleno aprobó por unanimidad el proyecto de declaración que “rinde homenaje y reconoce la heroica campaña y desempeño de los jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Selección Paraguaya de Fútbol por su destacada participación en el mundial de la FIFA México - Estados Unidos - Canadá 2026, poniendo en alto a la Nación Paraguaya”, presentado por varios senadores.