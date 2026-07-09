Colorados copan el JEM y se desmarcan de escándalos

Tras finalizar la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la presidenta del órgano constitucional Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa tomó juramento a los diputados Alejandro Darío Aguilera Elizaur (ANR-HC) y Diego Crispín Candia Melgarejo (ANR-HC) quienes fueron ratificados como representantes de la Cámara de Diputados ante el ente.

De esta manera, tanto Aguilera Elizaur como Candia Melgarejo asumirán oficialmente sus respectivos cargos como representantes de la Cámara Baja el 11 de julio de 2026 para el periodo que comprende hasta el 11 de julio de 2029 pues cada miembro durará tres años en sus funciones, según la Ley N° 6814/2021 que rige los procedimientos del órgano.

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De esta forma, Alejandro Aguilera inicia su segundo periodo consecutivo como representante de Diputados ante el Jurado, cuyo primer ciclo inició en julio de 2023. Aguilera fue ratificado para esta representación por sus colegas con 48 votos.

Por otra parte, el diputado Diego Candia fue elegido por sus pares con 47 votos para representar a la cámara ante el órgano constitucional. El mismo juró en representación de los diputados ante el JEM el 6 de junio de 2025, asumiendo en lugar del diputado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, que renunció al órgano el 7 de febrero de 2025, luego del escándalo de los chats con el fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes.

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Para la representación de la Cámara de Diputados ante el JEM también fueron propuestos Rodrigo Daniel Blanco Amarilla (PLRA), quien obtuvo 30 votos, y Pedro José Gómez Silva (PLRA), con 29 votos.

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El próximo jueves 16 de julio, se tiene previsto el juramento de los senadores Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR-HC), hermano del exfiscal general Javier Díaz Verón, quien fue designado con 30 votos, e ingresa en lugar de Derlis Hernán Maidana Zarza (ANR-HC); mientras que Mario Alberto Varela Cardozo (ANR-Abdista) fue ratificado para representar a la Cámara Alta.

Copamiento de la ANR en el JEM es discurso gastado, dice diputado

Tras prestar juramento para sumir por un nuevo periodo, el diputado Alejandro Aguilera fue consultado sobre cómo recibe las críticas sobre el copamiento de los asociados de la ANR en los distintos espacios políticos, a lo que respondió “es un discurso gastado de la oposición, porque la bancada de la ANR propuso dos nombres y el PLRA propuso dos nombres y se hace lo que dicta la mayoría”.

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Sobre los escándalos que fueron protagonizados por miembros del JEM, como Hernán Rivas y Orlando Arévalo, Aguilera sostuvo “las responsabilidades son personalísimas, ahora tenemos el compromiso con la ciudadanía, con mis colegas, de tener una conducta transparente y recta”.

Añadió que “el Jurado tuvo muchos problemas; no podemos ocultar eso y, por eso la responsabilidad que tenemos hoy es muy alta” y “el partido colorado no tiene la culpa de lo que ciertos afiliados hagan”.

Al ser interrogado sobre su ambición de llegar a la presidencia como ocurrió con el hoy exlegislador Hernán David Rivas Román, Aguilera respondió irónicamente “yo no soy Hernán Rivas” y agregó posteriormente que no tiene ambición de ser presidente pues cuando llegue el momento –en febrero de 2027- los miembros decidirán.

Por su parte, Diego Candia señaló sobre los desafíos que hay actualmente para dejar atrás los escándalos que salpicaron al JEM, que “después de cada sesión uno es responsablemente de las decisiones que asumió” y, sobre el copamiento de la ANR refirió “el sistema actual electora, hizo que fuera propuesta de la oposición el voto preferencial; en el congreso tengamos 75% de representación, en una democracia la mayoría es la que se impone”.