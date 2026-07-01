Cartistas designan ante el JEM a Díaz Verón, hermano del exfiscal general acusado por lavado

Por 30 votos, el cartismo y sus aliados designaron nuevos representantes de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Dicho ente, duramente cuestionado por blanquear jueces y fiscales, es presidido por la exministra de la Corte Alicia Pucheta y arrastra el escándalo del exsenador cartista Hernán Rivas quien presidió el JEM con un título de abogado presuntamente falso.

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Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, propuso reemplazar a Derlis Maidana (ANR, HC) por Pedro “Pipo” Díaz Verón y mantener en el cargo a Mario Varela (ANR, disidencia) como representantes titulares de la Cámara Alta ante dicha instancia.

Díaz Verón, quien venía siendo suplente ante el JEM, asumirá el cargo de titular en la misma semana en que su hermano, el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, debe ser juzgado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las fiscalas son Nathalia Silva y Claudia Aguilera.

Por otro lado, solo hubo 13 votos a favor de la propuesta del senador José Oviedo (Yo Creo) quien propuso por la oposición a Rubén Velázquez (Yo Creo) y Celeste Amarilla (PLRA).

Suplentes ante el JEM

Posteriormente Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) propuso como representantes suplentes N° 1 a Hermelinda Alvarenga (Liberocartista); N° 2 a Derlis Maidana (ANR, HC) y N° 3 a Carlos Núñez (ANR, HC). Este último se había vuelto disidente por su conflicto con el ministro del Interior Enrique Riera, pero días atrás volvió al cartismo.

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Líder Amarilla (PLRA) acusó al cartismo de violar la Constitución Nacional por no respetar la consigna republicana de pluralismo y afirmó que el cartismo y el gobierno de Santiago Peña retroceden al autoritarismo.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) repudió que el cartismo abuse de su mayoría circunstancial para imponer candidatos y tratar de direccionar a la oposición. Pidió a los designados pagar la deuda con la ciudadanía de juzgar a jueces y fiscales corruptos.

Celeste Amarilla (PLRA) repudió que los cartistas corten el debate y acusó al oficialismo de ser una mayoría de bajísima calidad en la que solo uno o dos puede hablar y los demás levantan la mano como corderos.

Ignacio Iramaín (Ind) dijo que el copamiento cartista y el cierre de debate ordenado por la oposición eran comparables con una actitud de orangutanes. “No volvamos al Planeta de los Simios” dijo en alusión a la película post apocalíptica en que simios dominan el mundo y esclavizan a humanos involucionados.

Basilio Núñez (ANR, HC) acusó a la oposición y al abdismo de haber designado y copado cargos de ministros de la Corte, miembros de la Justicia Electoral, Fiscal general y miembros de Consejo de la Magistratura. Cuestionó que la oposición y el abdismo se jacten de ser democráticos cuando estando en el poder no respetaron el pluralismo.

Ever Villalba (PLRA) acusó al cartismo de trogloditas por querer manejar la democracia a la fuerza.

Lilian Samaniego (ANR, disidente) pidió disculpas por haber votado en el pasado a favor de Hernán Rivas como representante del Senado ante el JEM. Pero sostuvo que en ese entonces, “no sabía” que tenía “título falso”. Llama la atención su disculpa, siendo que Rivas fue denunciado siendo Diputado del periodo 2018-2023.