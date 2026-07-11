Ministerio de Salud habilita 30 becas completas de maestría en Paraguay

El Ministerio de Salud Pública abrió las postulaciones para otorgar 30 becas completas para una Maestría en Epidemiología de Campo, un programa de formación superior clave para optimizar la vigilancia en salud pública en Paraguay este 2026.

Esta importante iniciativa de formación profesional se ejecuta en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades y Desarrollo de un Sistema Digital para la Vigilancia en Salud. La financiación completa del programa se realiza mediante el Fondo para Pandemias a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La dirección académica y el diseño curricular de la especialización médica ofrecen una certificación internacional de primer nivel. Esto mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Salud, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) y la prestigiosa Universidad Católica de Ávila, ubicada en España.

El beneficio económico para los profesionales adjudicados es absoluto, para garantizar la culminación de los estudios de postgrado. El fondo financiero cubre la totalidad de los costos operativos, incluyendo la matrícula inicial, las cuotas mensuales devengadas, los derechos a exámenes regulatorios y los viáticos para el trabajo de campo dentro del territorio paraguayo.

Requisitos de postulación y el perfil profesional exigido por el Ministerio de Salud

La convocatoria está dirigida a un perfil técnico muy específico dentro del funcionariado del Ministerio de Salud. Los interesados deben reunir los siguientes requisitos:

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Poseer nacionalidad paraguaya , natural o naturalizada

Ser egresado de carreras directamente afines al área de la salud , con título habilitante

Contar registro profesional vigente y emitido por las autoridades correspondientes.

Ser funcionario o contratado del Ministerio de Salud, con mínimo 4 años de antigüedad .

Desempeñar actualmente funciones en vigilancia epidemiológica o salud pública.

Evaluación de desempeño con calificación de 4 o 5.

No poseer sanciones en los últimos 2 años.

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Por otra parte, la organización del programa académico determinó un esquema de incompatibilidades estrictas para la adjudicación de los fondos del BID. No podrán postularse aquellos profesionales que ya posean el mismo grado académico o quienes reciban de forma simultánea otros beneficios de becas con financiamiento del sector público paraguayo.

Documentación requerida para tramitar la postulación a la maestría internacional

El proceso de postulación se gestionará exclusivamente de forma digitalizada, a través de los canales institucionales. Los interesados deberán remitir de manera obligatoria el formulario de inscripción oficial, la nota formal de postulación firmada y una autorización expresa emitida por la máxima autoridad de la dependencia en la cual presta servicios actualmente.

A la carpeta digital se le deben anexar copias de la cédula de identidad civil, el certificado de antecedente policial y judicial en vigencia, y el registro profesional actualizado. Adicionalmente, se requiere el currículum vitae, constancias laborales que certifiquen las funciones técnicas actuales y una declaración jurada de no poseer otro beneficio estatal. Todos los formularios y anexos los podés encontrar en este link de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

El plan integral de estudios tendrá una duración establecida de 18 meses continuos de formación. La estructura pedagógica se desarrollará bajo una modalidad híbrida, combinando clases virtuales interactivas (tanto de forma sincrónica como asincrónica) con pasantías prácticas y presenciales supervisadas en los distintos centros asistenciales del país.

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El periodo oficial de recepción de carpetas electrónicas se encuentra habilitado desde el 10 de julio hasta el próximo 29 de julio de 2026. Los archivos correspondientes en formato digitalizado deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico habilitada por la Dirección General de Vigilancia de la Salud: becasdgvs@gmail.com.

Cronograma de admisión y el inicio de clases del periodo lectivo 2026

Una vez concluida la etapa de recepción de los documentos del personal de blanco, la mesa examinadora procesará las solicitudes. La publicación de la primera lista de postulantes admitidos se realizará en las plataformas oficiales el 13 de agosto de 2026, iniciándose de inmediato los procesos administrativos de revisión.

Posteriormente, el cronograma ministerial estipula la apertura de un periodo formal para la presentación de reclamos y rectificaciones que se extenderá desde el 14 hasta el 24 de agosto. Tras resolver las apelaciones, la nómina definitiva e inapelable de los 30 profesionales becados se divulgará oficialmente el 28 de agosto.

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Las actividades de la maestría internacional arrancarán formalmente en el transcurso del mes de septiembre del año corriente. Con la incorporación de estas capacidades técnicas especializadas, las autoridades sanitarias buscan robustecer la respuesta nacional ante contingencias epidemiológicas y consolidar los sistemas de información médica.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud insta a los funcionarios de todas las regiones sanitarias del país a aprovechar esta ventana de profesionalización gratuita. Al contar con la certificación internacional europea, la capacitación elevará los estándares locales de investigación y optimizará el diseño de las políticas públicas preventivas del Estado.