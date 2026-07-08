Dengue: urgen vacunación ante riesgos por el fenómeno “El Niño”

Con el objetivo de evitar una saturación del sistema sanitario durante el segundo semestre del año, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ha lanzado un llamado urgente a la ciudadanía para elevar la cobertura de vacunación contra el dengue. Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), enfatizó que la baja adherencia actual a la inmunización es un punto crítico ante el escenario climático que se aproxima.

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La preocupación de las autoridades sanitarias radica en los pronósticos meteorológicos. Según explicó Cousirat, la proximidad del fenómeno conocido como “El Niño” representa una amenaza directa para el control de arbovirosis. “Es una campaña que queremos impulsar con fuerza en este semestre, atendiendo los pronósticos de fenómenos del niño severo. Seguramente vamos a tener un aumento de notificaciones y casos de enfermedades vectoriales como el dengue”, advirtió el director del PAI.

El incremento de lluvias y humedad, características asociadas al citado fenómeno climático, favorece la proliferación del mosquito Aedes aegypti, lo que exige una población mejor protegida para evitar brotes masivos.

Dengue: baja cobertura frente a stock disponible

A pesar de la importancia de la inmunización, las cifras actuales reflejan una participación ciudadana limitada. De las 71.200 dosis que llegaron al país, apenas se han administrado cerca de 4.700 vacunas. Esto significa que más de 65.000 dosis continúan disponibles en las 24 ciudades priorizadas y donde se realiza la inmunización.

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Para el director del PAI, esta brecha entre el biológico disponible y la cantidad de personas inmunizadas es una señal de alerta. Resaltó que la estrategia actual se mantiene enfocada en las zonas con mayor incidencia histórica, pero afirmó que el éxito de la protección colectiva depende directamente de la concurrencia de los ciudadanos a los vacunatorios habilitados.

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¿Se ampliará la vacunación contra el dengue a mayores de 40 años?

Ante la baja demanda y la necesidad de aumentar la barrera inmune, Cousirat reiteró que el PAI se encuentra en pleno proceso de análisis técnico para ampliar el rango de vacunación. Actualmente, la inmunización contra el dengue en Paraguay está destinada a personas de 6 a 39 años, pero ya se evalúa extender la aplicación de las dosis hasta los 50 años de edad.

“Estamos analizando ampliar la vacunación hasta esa edad, observando el comportamiento de la enfermedad y considerando que muchos de nosotros ya hemos padecido varios serotipos”, detalló Cousirat.

Se espera que el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones tome una decisión definitiva el próximo mes, basándose en la evidencia científica acumulada, con el fin de robustecer la respuesta inmunológica nacional antes de que los factores climáticos agraven la situación epidemiológica.

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Cousirat recordó que la vacuna está a disposición y el tiempo para actuar es ahora, antes de que el impacto del clima dificulte aún más el control de la transmisión del virus.

Últimos datos epidemiológicos

Según el reporte más reciente de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, que se dio a conocer el pasado 3 de julio, el país registra por el momento una tendencia al descenso en las notificaciones de dengue, manteniendo un promedio semanal de 101 reportes.

El informe detalla la identificación de ocho casos confirmados de dengue en todo el territorio nacional. Estos casos se distribuyeron geográficamente en Asunción (6), Central (1) y Paraguarí (1). Respecto a la circulación viral, se ha logrado identificar el serotipo DEN-1 en Asunción y Central.

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Ante la aparición de fiebre, dolor corporal o cualquier síntoma de malestar, las autoridades recomiendan acudir inmediatamente a la consulta médica y, bajo ninguna circunstancia, recurrir a la automedicación.