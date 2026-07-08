Enfermería convoca a movilización nacional por desprecarización laboral

Ante lo que consideran años de promesas incumplidas y una precarización laboral galopante, diversos sindicatos de enfermería aglutinados en la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) han convocado a una Movilización Nacional para el próximo 22 de julio, a las 07:00, frente a la sede del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), en Asunción.

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La convocatoria, que agrupa a múltiples sindicatos, no es una medida aislada, sino el resultado de un desgaste acumulado. La consigna es clara y contundente: “Nuestras enfermeras, nuestro futuro; cuidando de las enfermeras, fortalecemos la economía”.

Estos son los reclamos que hacen los enfermeros

El pliego de reivindicaciones consta de siete puntos fundamentales que, según el gremio de enfermería, son esenciales para evitar el colapso del servicio de atención:

Desprecarización urgente: Exigen 7.000 nuevos cargos para la desprecarización del personal contratado. Aumento salarial: Solicitan una mejora en la remuneración para todos los contratados. Proyección a futuro: Piden la creación de 2.000 cargos adicionales para el año 2027. Oportunidades: Reclaman programas de “primer empleo” para los profesionales actualmente desempleados. Equiparación en el IPS: Exigen nivelación salarial para nombrados y contratados en el Instituto de Previsión Social. Carrera Profesional: Piden la actualización inmediata de la tabla salarial de la carrera de enfermería. Insumos: Garantía de abastecimiento de medicamentos e insumos en todos los servicios de salud.

El drama de la precarización: el caso del IPS

La situación en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha servido como ejemplo de la crisis generalizada. Desde hace semanas que denuncian que la previsional pierde, en promedio, 22 enfermeras por mes debido a la migración laboral, un fenómeno que se ha acelerado tras la pandemia.

Marina Ayala, secretaria general del sindicato del IPS, ha sido enfática al señalar que más de 4.300 enfermeros contratados perciben ingresos inferiores al salario mínimo vigente, es decir, tienen un salario de G. 3.044.000 a pesar de contar, en muchos casos, con más de una década de antigüedad en la institución.

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“Es una realidad que no refleja el desgaste ni la responsabilidad que implica nuestra profesión”, declaró por su parte la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), Mirna Gallardo.

Este descontento se manifestó recientemente con cacerolazos frente al Hospital Ingavi, donde los trabajadores expresaron su hastío ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.

Antecedentes de una lucha histórica

Durante todo el 2025 y lo que va del 2026, el personal de blanco ha protagonizado diversas jornadas de protesta y procesos de lucha. A finales de 2025, el gremio ya denunciaba la “falta de definición” en el destino de los fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Si bien el Ministerio de Salud ha intentado canalizar los reclamos a través de concursos de oposición para la desprecarización, el alcance ha sido insuficiente ante una demanda que crece exponencialmente con la falta de personal y la creciente migración de profesionales hacia otros países o al sector privado, donde las condiciones resultan comparativamente más atractivas.

El futuro del sistema sanitario en juego

La “marea blanca” de enfermería advierte que ya no están en condiciones de aceptar más postergaciones. La migración de enfermeras, quienes buscan mejores horizontes —incluso con contratos asegurados en el exterior, como es el caso de grupos que se preparan para viajar a Italia—, representa una fuga de cerebros y manos expertas que Paraguay.

Los gremios de enfermería afirman que la movilización nacional del próximo 22 de julio no es solo una protesta por salarios; sino que se trata de un grito de auxilio por la sostenibilidad de la salud pública en Paraguay.