Invierno crítico: OPS lanza alerta por influenza y virus sincitial

El invierno ha llegado con fuerza al hemisferio sur, trayendo una amenaza que ha encendido las alarmas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La región enfrenta actualmente un fenómeno epidemiológico complejo: la circulación simultánea de influenza y virus sincitial respiratorio (VSR), una combinación que amenaza con tensionar al límite la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

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La alerta, emitida por la OPS, advierte que el aumento de las afecciones respiratorias observado recientemente en países como Brasil y Chile, donde se registra un incremento súbito de la enfermedad tipo influenza (ETI) acompañada de una mayor presencia de influenza tipo B y virus sincitial, es una tendencia que podría replicarse rápidamente en todo el Cono Sur y la subregión Andina.

La situación en Paraguay: entre la alerta y la baja inmunización

Paraguay no es ajeno a este escenario, según el informe epidemiológico actualizado al viernes 3 de julio. Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud se resalta que el país experimenta una circulación simultánea de Rhinovirus, Virus Sincitial e Influenza.

Este coctel vírico representa en esta última semana epidemiológica, 36.734 consultas por enfermedades tipo influenza en todo el territorio nacional.

A pesar de que las cifras se incrementan y cada vez más personas caen postradas en cama o ingresan a cuidados intensivos, la respuesta ciudadana a la inmunización sigue siendo insuficiente. La Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026 muestra datos preocupantes: la cobertura de la vacuna contra la influenza alcanza apenas a 1.052.708 personas.

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Lo más inquietante radica en los grupos de mayor riesgo: los niños menores de 3 años apenas llegan a una cobertura del 22%, mientras que en la franja de adultos mayores de 60 años, la adherencia es de tan solo 24%.

En cuanto a la protección contra el virus sincitial respiratorio, el Ministerio de Salud ha desplegado la aplicación de Nirsevimab, un biológico clave para prevenir infecciones graves en recién nacidos. A la fecha, se han inmunizado 44.153 pequeños, una cifra que, aunque representa un esfuerzo importante, debe incrementarse para blindar la salud del grupo más vulnerable.

El impacto de los cuadros respiratorios en los hospitales

El impacto de esta baja adherencia a las vacunas se refleja claramente en las salas de internación. En las últimas cuatro semanas, se han reportado 1.567 personas hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas (IRAG), de las cuales el 15% requirió cuidados intensivos.

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Según el reporte de Vigilancia de la Salud, los adultos mayores representan el 28% de las camas ocupadas, seguidos por niños menores de 2 años con un 21%, y jóvenes de entre 5 y 19 años con un 19%.

Más drástico aún es el reporte de mortalidad. El informe muestra que en los primeros seis meses del año, ya se han confirmado 119 fallecidos por virus respiratorios. De esta cifra, 31 fallecidos corresponden a las últimas cuatro semanas, destacándose que ninguno contaba con antecedentes de vacunación antigripal de la temporada.

Ministerio de Salud hace un llamado a la acción contra la influenza

Ante este panorama, la OPS y el Ministerio de Salud Pública de nuestro país insisten en la importancia de la vacunación, incluso cuando es más efectiva si se aplica antes del inicio de la temporada invernal.

La vacuna anual está disponible en el país, y su protección se consolida apenas dos semanas después de su aplicación. Los ciudadanos pueden verificar los centros vacunatorios habilitados en el sitio oficial www.vacunate.gov.py.