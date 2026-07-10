Virus sincitial en aumento: ¿Por qué es vital vacunarse?

El sistema de salud pública enfrenta un incremento significativo en la demanda de atención médica debido a la circulación sostenida de virus respiratorios. Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) que se dio a conocer hoy, actualmente el Virus Sincitial Respiratorio se ha posicionado como el responsable de la mayor cantidad de consultas e ingresos hospitalarios en el país, desplazando a otras afecciones estacionales.

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En boletín semanal indica que en las últimas cuatro semanas, se contabilizaron un total de 1.552 personas hospitalizadas por Infecciones Respiratorias Agudas Graves. De este grupo de pacientes, un 15 % requirió ser ingresado a cuidados intensivos, lo que subraya la severidad con la que estos cuadros pueden afectar a la población.

Virus respiratorio: distribución de los casos y grupos vulnerables

El informe detalla que los sectores de la población más afectados son los grupos etarios considerados de mayor riesgo. Los adultos mayores de 60 años representan el 27% de los internados, mientras que la franja pediátrica de niños menores de 2 años concentra el 24% de los ingresos hospitalarios. A estos les sigue, en menor medida, el grupo de jóvenes entre 5 y 19 años, que conforma el 18% de los pacientes internados.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud resalta que la cocirculación de diversos agentes virales complica el panorama. Aunque el Virus Sincitial encabeza el ranking de prevalencia en pacientes internados, también se han identificado de manera constante casos de Rhinovirus, Influenza A (H3N2) y Metapneumovirus, que contribuyen a la alta demanda en los establecimientos de salud.

De 33 fallecidos en un mes, ninguno estaba vacunado

Uno de los aspectos más críticos reportados por la cartera sanitaria es el número de fallecimientos vinculados a estas infecciones respiratorias. En las últimas cuatro semanas se han confirmado 33 muertes asociadas.

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Entre las causas registradas, se destacan el Rhinovirus (14 fallecidos), la Influenza A H3N2 (7), el Virus Sincitial Respiratorio (4) y el Metapneumovirus (4), además de casos de Parainfluenza y coinfecciones. Con estas cifras, el acumulado de víctimas fatales por causas respiratorias en lo que va del año 2026 asciende a 131 personas.

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Un dato que resalta la urgencia de las medidas preventivas es que ninguno de los fallecidos durante este periodo contaba con antecedentes de vacunación antigripal para la presente temporada.

Alerta por baja cobertura de vacunación

A pesar de los esfuerzos de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno, las autoridades sanitarias expresaron preocupación por el bajo nivel de inmunización alcanzado hasta la fecha. Actualmente, la cobertura contra la influenza es de apenas el 24% tanto en la población de niños menores de 3 años como en los adultos mayores de 60 años.

Ante la alerta lanzada recientemente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el impacto de la cocirculación de influenza y Virus sincitial en la región, la vacunación se presenta como la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de complicaciones graves y mortales.

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Las dosis contra la influenza están disponibles en los centros vacunatorios del país. Salud Pública recuerda que la protección efectiva comienza aproximadamente dos semanas después de su aplicación.

Asimismo, existe disponibilidad de biológicos destinados a prevenir infecciones graves por el virus sincitial respiratorio, dirigidos específicamente a recién nacidos (nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026) y a niños menores de un año con factores de riesgo.