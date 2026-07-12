MEC: Ya son más de 300 los títulos falsos bajo investigación fiscal y hay cientos bajo sospecha

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), remitió el 15 de junio, a la Fiscalía, 145 casos de títulos falsos al Ministerio Público, solicitando la investigación penal. Antes, habían advertido que existen al menos 550 diplomas más bajo la lupa.

La fiscala Teresa Sosa Laconich, quien dirige las investigaciones, informó este fin de semana que actualmente ya cuentan con más de 300 documentos universitarios no auténticos que están investigando.

Según avanzan las indagaciones, también se sabe que hay varios funcionarios dentro de la cartera educativa, que incluso cobran más de 5 salarios mínimos al mes, mediante la presentación de títulos falsos en el currículum.

Con los títulos falsos, el sueldo es superior a los G. 15.000.000 e incluye bonificaciones por contar con estos cartones, afirmó la fiscala Sosa. “Un agente fiscal puede conseguir remuneraciones extra o, lo que se dice plus, por especializaciones, maestrías o doctorados y es lo que hacen también en el MEC”, explicó.

Avance fiscal: Ya se investiga el doble de diplomas apócrifos en educación

La fiscala Teresa Sosa expresó que a partir de la denuncia presentada en junio por el MEC, “ya tenemos más de 300 casos que estamos investigando, luego de los 145 iniciales. Todos están siendo remitidos por la Asesoría Jurídica del MEC”.

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Luego, agregó que próximamente, pedirán al ministro de Educación, Luis Ramírez, una reunión con el equipo técnico que conformaron en la cartera, para extender el trabajo.

“Queremos también entender más este tema, a fin de facilitar y agilizar más nuestro trabajo investigativo. Para que los informes sean precisos y así avanzar en este tema”, agregó. El 90% de los diplomas tienen logo de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), pero desde la institución indicaron que las firmas y sellos se habrían alterado, es decir, terceros habrían utilizado el membrete de la entidad, de forma irregular.

En el marco de una primera causa penal abierta en el 2024, también a partir de una denuncia del MEC. Sosa informó que tiene a 14 docentes imputados. Así también, había informado en junio, pocos días antes que el ministerio presente la nueva denuncia, que hay indicios de que, por lo bajo, existirían unos 1.500 títulos falsos, solamente en el área de Ciencias de la Educación.

Altos cargos y salarios inflados con certificaciones universitarias no auténticas

Siempre de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los funcionarios del MEC que cuentan con cartones apócrifos, además de cobrar más de cinco salarios mínimos mensuales, cuentan con altos cargos dentro de la entidad.

“Estamos hablando de que ocupan cargos, muchos altos cargos, de nivel, dentro de la cartera educativa y tendrían estos títulos no auténticos”, afirmó la fiscala Teresa Sosa, quien no quiso brindar más detalles para no dar pistas a las personas que están siendo investigadas.

Lo que no está claro aún para el Ministerio Público, es si estas personas cuentan con rubros administrativos o también consiguieron ser nombradas con rubros docentes mediante este esquema de titulaciones apócrifas. Es también lo que el equipo fiscal analizará en conjunto con el MEC.