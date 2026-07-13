Municipalidad de Asunción: ¿cuál es la reforma institucional que plantea Codeasu?

A menos de tres meses de las elecciones municipales, previstas para el 4 de octubre, el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) plantea una reforma institucional como uno de los principales pilares para rescatar a la Municipalidad de Asunción. Para el arquitecto Gonzalo Garay, asesor técnico del consejo, esta reforma debería ser una causa nacional impostergable para superar la actual crisis de ineficiencia y corrupción en la institución que, en consecuencia, paraliza a la capital del país.

Lea más: Caos vial en Asunción: denuncian baches y caños rotos en San Cristóbal

Garay puntualiza que esa transformación profunda no se limita a obras físicas, sino que debería incluir la modernización de la gestión, que indefectiblemente necesitará de la modificación de la Ley Orgánica Municipal, para convertir a la Municipalidad en el motor del desarrollo sostenible de Asunción.

El diagnóstico de Codeasu: una planilla inflada y quiebra financiera

El diagnóstico elaborado por los técnicos de Codeasu revela un factor que es por todos conocido, el severo sobredimensionamiento dentro de la estructura estatal de la capital. Carlos Pereira, interventor de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había revelado en agosto del año pasado, la presencia de más de 9.119 funcionarios en la nómina comunal. Para Garay, con unos 2.000 bien seleccionados, capacitados y motivados bastaría para operar con eficiencia.

La distribución presupuestaria destina más del 90% de los ingresos para mantener esta pesada estructura salarial. Esta rigidez deja un margen nulo para canalizar inversiones reales en infraestructura vial, desagüe pluvial o servicios públicos básicos. Paralelamente, Codeasu estima que la recaudación efectiva alcanza apenas el 50% del potencial real por mantener registros catastrales totalmente desactualizados y debilidades en la gestión del cobro .

Fideicomisos y agencias autónomas para destrabar la burocracia

El planteamiento de Codeasu busca evitar que los procesos burocráticos tradicionales impidan la ejecución de los proyectos, mediante la habilitación de organismos específicos dotados de autonomía para gestionar proyectos complejos, como la Franja Costera, evitando que los cambios políticos paralicen esos procesos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Crisis de residuos en Asunción: barrios desbordan de basura pese a millonario alquiler

La reforma contempla además la puesta en marcha de instancias de interés público, como una Agencia de Desarrollo Urbano abocada a la revitalización del Casco Histórico. Asimismo, el proyecto plantea establecer mecanismos formales de gobernanza metropolitana en coordinación directa con las administraciones municipales vecinas. Esta articulación resulta indispensable para resolver las problemáticas del caótico transporte público, el ordenamiento del tránsito y la construcción de soluciones pluviales.

El espejo de Medellín y la necesidad de un pacto político

El plan toma como referencia técnica internacional la reestructuración implementada en Medellín, Colombia, donde reconvirtieron el sistema de gestión local. La experiencia colombiana basó su éxito en el diseño de corporaciones descentralizadas y empresas públicas de alta eficiencia operativa, en las que los excedentes financieros generados por dichas agencias retornan de forma directa al presupuesto municipal para financiar proyectos sociales estratégicos.

Gonzalo Garay afirma que un programa normativo como este requiere un pacto político y social de amplio espectro interinstitucional. “La reforma de la Municipalidad de Asunción no es solo un desafío técnico: es una decisión política de alto nivel que debe involucrar en forma directa y activa al presidente de la República, al Congreso Nacional, a la Intendencia y a la Junta Municipal”, remarcó. Este pacto debe blindar los planes técnicos de largo plazo, con horizontes al 2030 o 2050, frente al cortoplacismo de los períodos electorales

Lea más: Asunción: Junta intima a Bello a cambiar ordenanza tras multa de Conacom

Garay sostiene que la problemática urbana abarca de forma simultánea tanto la degradación del territorio como la crisis institucional. El especialista aclara que la implementación de esta reingeniería administrativa no generará resultados visibles de manera inmediata en la comunidad. La consolidación de las metas propuestas demandará un proceso de ejecución continuo, planificado y con una activa participación ciudadana.

Los Foros de la Ciudad: debate de candidatos y calendario clave

Codeasu inició el 2 de julio los “Foros de la Ciudad: 7 Compromisos para Asunción”. La propuesta apunta a que la ciudadanía, las organizaciones sociales, gremios, la academia y los propios candidatos dialoguen sobre los problemas diarios de Asunción y planteen soluciones concretas inspiradas en experiencias internacionales exitosas. De la primera jornada participaron los candidatos a intendente, Soledad Núñez (Juntos por Asunción) y Camilo Pérez (ANR-HC), además de candidatos a la Junta Municipal.

La segunda jornada de los Foros de la Ciudad se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En este encuentro, los candidatos a la intendencia tendrán la oportunidad de detallar de qué manera incorporarán de forma operativa los siete compromisos urbanos de Codeasu dentro de sus respectivos programas de gestión edilicia, acompañados por sus equipos técnicos.

Lea más: Asunción: mayoría colorada blinda compras viales de Bello pese a denuncias de desvíos

El tercer foro de la serie tendrá lugar el 29 de octubre, una vez concluidas las elecciones municipales. La idea de este encuentro de cierre es que el intendente y los concejales electos inicien mesas de trabajo conjuntas inmediatas con el asesoramiento oficial del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para estructurar la hoja de ruta definitiva.

El Codeasu es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que reúne a más de cincuenta organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de la capital. Estos Foros de la Ciudad son organizados en forma conjunta con el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, Horizonte Positivo y CERNECO.