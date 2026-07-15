A Ultranza: Gianina García seguirá sin tener una tobillera electrónica

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la defensa de Gianina García Troche, acusada por lavado de activos en A Ultranza, contra la resolución que le negaba el arresto domiciliario y el uso de tobillera electrónica. Integraron la mencionada sala los magistrados Gustavo Amarilla, Camilo Torres y Arnulfo Arias.

Los abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete, quienes ejercen la defensa de Gianina García, plantearon un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio (AI) N° 138 dictado por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez, quien interina a su colega Rosarito Montanía.

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“Esta defensa técnica no pretende sostener que cada elemento nuevo produzca automáticamente la libertad de la acusada. Lo que se cuestiona es que la resolución haya omitido valorar el efecto acumulativo de las modificaciones producidas y haya concluido, de manera general, que la situación permaneció inalterada”, señaló la defensa de Gianina García.

Sin embargo, para uno de los camaristas “no ha transcurrido el plazo establecido en la norma para la revisión de la medida privativa de libertad”, por lo que consideró que corresponde declarar inadmisible el recurso presentado por la defensa de la uruguaya procesada y pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset.

Jueza rechazó el arresto y uso de tobillera electrónica

Durante la audiencia de revisión de medidas, el abogado Hugo Núñez ofreció un informe de factibilidad de la tobillera electrónica. Señaló que con el dispositivo, “se desvirtúa el peligro de fuga amén de que también a estas alturas en la presente causa ya se han agotado las diligencias investigativas por lo que tampoco ya existiría peligro de obstrucción” pues la misma no podrá “destruir, modificar o alterar los medios” probatorios ante un eventual juicio, según consideró.

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Al contestar el pedido de la defensa, el fiscal Deny Yoon Pak señaló que “la Fiscalía entiende que estas circunstancias tomadas en cuenta no fueron alteradas con un elemento que permita sostener como hecho nuevo en relación con la aplicación de la tobillera”.

La magistrada Lici Sánchez por su parte refirió sobre la factibilidad del uso de la tobillera, que la misma “se analiza de manera subsidiaria en caso de que esta Judicatura disponga la modificación de la medida cautelar dictada, para lo cual se deben reunir previamente las condiciones necesarias para sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario”.

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Añadió Sánchez que el informe de factibilidad “presupone, precisamente, que el órgano jurisdiccional haya concluido previamente que los riesgos procesales pueden ser suficientemente neutralizados mediante una medida menos gravosa, extremo que no se verifica en el presente caso”.

La jueza amplió sobre ese punto señalando sobre el peligro de obstrucción, “que si bien la etapa investigativa ha concluido con la presentación del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, no es menos cierto que con la presentación de la acusación, el peligro de obstrucción al proceso permanece indemne, pues la obstrucción no solo se refiere a la que podría registrarse durante la investigación, sino también a la posibilidad de entorpecer el normal desarrollo del proceso para evitar una eventual condena”.

Audiencia preliminar de Gianina García, en agosto

La acusación fiscal contra la uruguaya y pareja de Sebastián Marset, presentada en la noche del miércoles 20 de mayo, es por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito.

En el contexto procesal, la audiencia preliminar debió realizarse el pasado 9 de junio, sin embargo, la magistrada resolvió postergarla hasta el 10 de agosto. La jueza tomó esta decisión debido a que el expediente de A Ultranza está en manos de un Tribunal de Sentencia, lo que consideró una limitante para la defensa de Gianina García que le podría causar indefensión.