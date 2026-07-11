A Ultranza: revés para Gianina García ante insistencia para el uso de tobillera electrónica

La uruguaya Gianina García Troche, acusada en el caso A Ultranza por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, seguirá cumpliendo prisión preventiva en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple). Así lo determinó la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, mediante su auto interlocutorio (AI) N° 138.

La encausada, pareja del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, cumple con dicha medida desde el 21 de mayo de 2025, cuando fue extraditada a Paraguay desde España, país último donde fue detenida en el aeropuerto de Madrid.

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Los abogados defensores de Gianina García, Hugo Ramón Núñez Ortiz y Balbino Daniel Garcete, solicitaron una audiencia de revisión de medidas para la mujer a fin de que la misma pueda obtener una medida menos gravosa a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica para su monitoreo.

En tal sentido, el abogado Hugo Núñez ofreció un informe de factibilidad de la tobillera electrónica. Señaló que con el dispositivo, “se desvirtúa el peligro de fuga amén de que también a estas alturas en la presente causa ya se han agotado las diligencias investigativas por lo que tampoco ya existiría peligro de obstrucción” pues la misma no podrá “destruir, modificar o alterar los medios” probatorios ante un eventual juicio, según consideró.

A Ultranza: factibilidad de tobillera se analiza si el juzgado lo considera

Al contestar el pedido de la defensa, el fiscal Deny Yoon Pak señaló que “la Fiscalía entiende que estas circunstancias tomadas en cuenta no fueron alteradas con un elemento que permita sostener como hecho nuevo en relación con la aplicación de la tobillera”.

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La magistrada por su parte refirió sobre la factibilidad del uso de la tobillera, que la misma “se analiza de manera subsidiaria en caso de que esta Judicatura disponga la modificación de la medida cautelar dictada, para lo cual se deben reunir previamente las condiciones necesarias para sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario”.

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Añadió Montanía que el informe de factibilidad “presupone, precisamente, que el órgano jurisdiccional haya concluido previamente que los riesgos procesales pueden ser suficientemente neutralizados mediante una medida menos gravosa, extremo que no se verifica en el presente caso”.

La jueza amplió sobre ese punto señalando sobre el peligro de obstrucción, “que si bien la etapa investigativa ha concluido con la presentación del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, no es menos cierto que con la presentación de la acusación, el peligro de obstrucción al proceso permanece indemne, pues la obstrucción no solo se refiere a la que podría registrarse durante la investigación, sino también a la posibilidad de entorpecer el normal desarrollo del proceso para evitar una eventual condena”.

Audiencia preliminar a Gianina García en agosto

La acusación fiscal contra la uruguaya y pareja de Sebastián Marset, presentada en la noche del miércoles 20 de mayo, es por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito.

En el contexto procesal, la audiencia preliminar debió realizarse el pasado 9 de junio, sin embargo, la magistrada resolvió postergarla hasta el 10 de agosto, en atención a que el expediente de A Ultranza está en manos de un Tribunal de Sentencia, lo que consideró una limitante para la defensa de Gianina García que le podría causar indefensión.

Gianina García alistó la plataforma para el lavado, afirma Fiscalía

La acusación fiscal refiere que Gianina García ingresó a Paraguay por primera vez a las 17:55 del 15 de mayo de 2018, por el Puesto de Control de Migraciones del Puente San Roque González (Itapúa), con su documento uruguayo. Su pareja Sebastián Marset, en tanto, entró el 8 de abril de 2018, a la 1:55, a través del Puente Internacional de la Amistad, desde Brasil.

Desde entonces, la misma registró un total de 8 ingresos y 6 salidas al territorio paraguayo, según registros oficiales que fueron informados al Ministerio Público.

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Una vez radicada en nuestro país, el 23 de marzo de 2021, Gianina García llevó a cabo gestiones para habilitar una cuenta de ahorro a su nombre, en moneda nacional, en el entonces Banco Visión. Para ello, presentó una declaración jurada de bienes, en la cual indicó la suma de G. 50.000.000 como ingresos y como egreso, G. 5.000.000.

También presentó un contrato único de servicios bancarios, en el cual consta su domicilio en Edificio Palacio de los Patos, donde se había establecido entre 2020 y 2021 con su pareja Sebastián Marset y sus hijos.

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De la misma forma, presentó un certificado de trabajo a través del cual se daba constancia que la acusada Gianina García era propietaria de un tractocamión Volvo, con matrícula BCR 701, habilitado desde hace 6 años. Dicho documento fue emitido por la empresa transportadora “Kuarahy SRL”, para transportes internacionales al Mercosur, en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con ganancia de US$ 7.500 mensuales.

Inmediatamente después, el 25 de marzo de 2021, García Troche realizó un depósito en efectivo por valor de G. 3.200.000; el 15 de mayo, recibió dos transferencias bancarias, una por G. 30.000.000 y otra por G. 14.667.636; luego, el 3 de junio recibió otra transferencia por G. 6.594.550.

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Desde esa misma cuenta y a través de una tarjeta de débito, Gianina García efectuó compras personales entre el 18 de mayo y el 6 de junio, por la suma de G. 13.489.466. Todos estos fondos y beneficios ya, presuntamente, obtenidos por Sebastián Marset mediante el narcotráfico y de los cuales gozó García.

Gianina García constituyó empresa con acusado en A Ultranza

A través de documentación recogida por el fiscal Deny Yoon Pak, se constató que el 3 de mayo de 2021, Gianina García constituyó con el acusado en la causa A Ultranza y procesado en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, una sociedad denominada “Grupo San Jorge”, con la integración de un capital de G. 1.000.000.000, capital presuntamente perteneciente a Sebastián Marset.

En la misma, Gianina García fue presidenta con el 75% de las acciones, mientras que Alexis González, con el 25% de participación, fue vicepresidente.

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La sociedad fue constituida tras la inauguración del taller de automóviles de alta gama, Total Cars, con la participación de los acusados Alberto Koube Ayala y Alexis González, además de los condenados por procedimiento abreviado Tadeo Moisés González Zárate e Irma Vergara, el 23 de abril de 2021, fecha en la que se conmemora a “San Jorge”, figura a la que son aficionados García y Marset.

A modo de legalizar las actividades comerciales de la firma San Jorge, se requirieron los servicios profesionales de la contadora Miguelina Amarilla, para las gestiones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), anteriormente SET, para obtener el RUC empresarial N° 80118277-8.

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Esa no fue la única intervención de la citada contadora pues, anteriormente ya realizó gestiones a favor de la acusada Reina Mercedes Duarte Aguilera y también, de las empresas Guaraní Business Import & Export SA, que es propiedad del acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, que había sido adquirida por intermedio del acusado Rodrigo Montalva.

Marset quiso retirarse en Paraguay, un “país donde no pasa nada”

De acuerdo con los datos de la acusación, obtenidos a través de elementos recogidos en la investigación y la declaración de la propia acusada Gianina García Troche, la pareja conformada por ella y Sebastián Marset, junto con sus hijos, se radicaron definitivamente en Paraguay desde el 2019.

Desde ese momento, Gianina García “disfrutó mayormente de los beneficios ilícitos, con absoluto conocimiento de que provenían de las actividades del tráfico internacional de cocaína realizado por su pareja”, Sebastián Marset, según refiere la acusación presentada contra García, este miércoles último.

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De esta forma, la Fiscalía pudo obtener el dato de que Gianina García “cada tanto, le recordaba que pare un poco”, por lo menos mientras se encontraban de vacaciones en el exterior.

Según lo recogido de Gianina, esas peticiones suyas habrían hecho reflexionar sobre el futuro a Sebastián Marset y sobre la necesidad de retirarse a tiempo, antes de que haya “problema con la prensa”.

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De esta manera, la familia Marset García podría mediante las adquisiciones de empresas en Paraguay, “al que lo consideraba como un país en el que no pasa nada”, según la propia consideración de Gianina García expuesta por la Fiscalía en su escrito, “disfrutar con tranquilidad con los aproximadamente 200.000.000, tanto de dólares, euros y otros, que tenía reunido desde el 2020 hasta el 2021”.

El plan de Sebastián Marset de retirarse e instalarse en Paraguay cobró más fuerza a partir de la compra del establecimiento denominado “23 de Abril”, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, y la lujosa construcción de las instalaciones, donde se mudarían del Palacio de los Patos.