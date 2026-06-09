A Ultranza: audiencia preliminar a Gianina García pasa para agosto

Para este martes 9 de junio estaba prevista la realización de la audiencia preliminar a la uruguaya Gianina García Troche, procesada en el caso A Ultranza y pareja de Sebastián Marset. Sin embargo, la diligencia fue reagendada para el próximo 10 de agosto, a las 9:00, por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.

La decisión de la magistrada se da con el objetivo de evitar eventuales vulneraciones al derecho a la defensa dentro del proceso penal que afronta por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y, también garantizar la igualdad procesal a la misma con relación a los demás encausados dentro de esta carpeta.

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Además, la determinación de la jueza Rosarito Montanía se sustenta en que actualmente gran parte del expediente judicial de la causa A Ultranza se encuentra sien reproducida en el marco del juicio oral y público, que afrontan 18 personas, entre ellas Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico y considerado socio de Marset para el tráfico internacional de cocaína.

Esa situación sería una limitante para la defensa pues no tendría acceso al expediente y por ende causaría una indefensión. En esta causa, el fiscal Deny Yoon Pak había acusado el pasado 20 de mayo a Gianina García Troche y solicitó que la misma vaya a juicio.

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La acusación fiscal contra la uruguaya y pareja de Sebastián Marset, presentada en la noche del miércoles 20 de mayo, es por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito.

Gianina García alistó la plataforma para el lavado, según MP

La acusación fiscal refiere que Gianina García ingresó a Paraguay por primera vez a las 17:55 del 15 de mayo de 2018, por el Puesto de Control de Migraciones del Puente San Roque González (Itapúa), con su documento uruguayo. Su pareja Sebastián Marset, en tanto, entró el 8 de abril de 2018, a la 1:55, a través del Puente Internacional de la Amistad, desde Brasil.

Desde entonces, la misma registró un total de 8 ingresos y 6 salidas al territorio paraguayo, según registros oficiales que fueron informados al Ministerio Público.

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Una vez radicada en nuestro país, el 23 de marzo de 2021, Gianina García llevó a cabo gestiones para habilitar una cuenta de ahorro a su nombre, en moneda nacional, en el entonces Banco Visión. Para ello, presentó una declaración jurada de bienes, en la cual indicó la suma de G. 50.000.000 como ingresos y como egreso, G. 5.000.000.

También presentó un contrato único de servicios bancarios, en el cual consta su domicilio en Edificio Palacio de los Patos, donde se había establecido entre 2020 y 2021 con su pareja Sebastián Marset y sus hijos.

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De la misma forma, presentó un certificado de trabajo a través del cual se daba constancia que la acusada Gianina García era propietaria de un tractocamión Volvo, con matrícula BCR 701, habilitado desde hace 6 años. Dicho documento fue emitido por la empresa transportadora “Kuarahy SRL”, para transportes internacionales al Mercosur, en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con ganancia de US$ 7.500 mensuales.

Inmediatamente después, el 25 de marzo de 2021, García Troche realizó un depósito en efectivo por valor de G. 3.200.000; el 15 de mayo, recibió dos transferencias bancarias, una por G. 30.000.000 y otra por G. 14.667.636; luego, el 3 de junio recibió otra transferencia por G. 6.594.550.

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Desde esa misma cuenta y a través de una tarjeta de débito, Gianina García efectuó compras personales entre el 18 de mayo y el 6 de junio, por la suma de G. 13.489.466. Todos estos fondos y beneficios ya, presuntamente, obtenidos por Sebastián Marset mediante el narcotráfico y de los cuales gozó García.

Gianina García constituyó empresa con acusado en A Ultranza

A través de documentación recogida por el fiscal Deny Yoon Pak, se constató que el 3 de mayo de 2021, Gianina García constituyó con el acusado en la causa A Ultranza y procesado en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, una sociedad denominada como “Grupo San Jorge”, con la integración de un capital de G. 1.000.000.000, capital presuntamente perteneciente a Sebastián Marset.

En la misma, Gianina García fue presidenta con el 75% de las acciones, mientras que, a Alexis González, con el 25% de participación, fue vicepresidente.

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La sociedad fue constituida tras la inauguración del taller de automóviles de alta gama, Total Cars, con la participación de los acusados Alberto Koube Ayala y Alexis González, además de los condenados por procedimiento abreviado Tadeo Moisés González Zárate e Irma Vergara, el 23 de abril de 2021, recha en la que se conmemora a “San Jorge”, figura a la que son aficionados García y Marset.

A modo de legalizar las actividades comerciales de la firma San Jorge, se requirieron los servicios profesionales de la contadora Miguelina Amarilla, para las gestiones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Denit), anteriormente SET, para obtener el RUC empresarial N° 80118277-8.

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Esa no fue la única intervención de la citada contadora pues, anteriormente ya realizó gestiones a favor de la acusada Reina Mercedes Duarte Aguilera y también, de las empresas Guaraní Business Import & Export S.A., que es propiedad del acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, que había sido adquirida por intermedio del acusado Rodrigo Montalva.

Marset quiso retirarse en Paraguay, un “país donde no pasa nada”

De acuerdo con los datos de la acusación, obtenidos a través de elementos recogidos en la investigación y la declaración de la propia acusada Gianina García Troche, la pareja conformada por ella y Sebastián Marset, junto con sus hijos, se radicaron definitivamente en Paraguay desde el 2019.

Desde ese momento, Gianina García “disfrutó mayormente de los beneficios ilícitos, con absoluto conocimiento de que provenían de las actividades del tráfico internacional de cocaína realizado por su pareja”, Sebastián Marset, según refiere la acusación presentada contra García, este miércoles último.

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De esta forma, la Fiscalía pudo obtener el dato de que Gianina García “cada tanto, le recordaba que pare un poco”, por lo menos mientras se encontraban de vacaciones en el exterior.

Según lo recogido de Gianina, esas peticiones suyas habrían hecho reflexionar sobre el futuro a Sebastián Marset y sobre la necesidad de retirarse a tiempo, antes de que haya “problema con la prensa”.

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De esta manera, la familia Marset García podría mediante las adquisiciones de empresas en Paraguay, “al que lo consideraba como un país en el que no pasa nada”, según la propia consideración de Gianina García expuesta por la Fiscalía en su escrito, “disfrutar con tranquilidad con los aproximadamente 200.000.000, tanto de dólares, euros y otros, que tenía reunido desde el 2020 hasta el 2021”.

El plan de Sebastián Marset de retirarse e instalarse en Paraguay cobró más fuerza a partir de la compra del establecimiento denominado “23 de Abril”, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, y la lujosa construcción de las instalaciones, donde se mudarían del Palacio de los Patos.