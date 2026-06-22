A Ultranza: Gianina García seguirá en prisión a la espera de su audiencia preliminar

La uruguaya Gianina García Troche, quien está procesada y acusada en el caso A Ultranza por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, seguirá cumpliendo la medida de prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada, así lo resolvió la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 124.

Los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria Y Hugo Ramón Núñez Ortíz, habían solicitado la audiencia de revisión de medidas para la encausada, en atención a que surgieron nuevos elementos que modificaban las circunstancias bajo las cuales se dictó la citada medida cautelar, en referencia específicamente a una pericia caligráfica, en otra causa penal.

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La acusación fiscal contra la uruguaya y pareja de Sebastián Marset, presentada en la noche del miércoles 20 de mayo, es por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito.

En el contexto procesal, la audiencia preliminar debió realizarse el pasado 9 de junio, sin embargo, la magistrada resolvió postergarla hasta el 10 de agosto, en atención a que el expediente de A Ultranza está en manos de un Tribunal de Sentencia, lo que consideró una limitante para la defensa de Gianina García que le podría causar indefensión.

Pericia a firma de Gianina García no tuvo control, según defensa

Al momento de la audiencia de revisión de medidas, el abogado Hugo Núñez hizo referencia a una pericia caligráfica, realizada en una causa conexa respecto a la firma “Summun SA”, la cual a consideración del profesional “desvirtúa una importante porción fáctica de la acusación formulada en su momento por el Agente Fiscal interviniente”, según consta en el AI N° 124.

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Para el abogado Núñez por medio de la diligencia forense se pudo corroborar que Gianina García “no participó, en ningún acto referente a dicha firma, como tampoco en cualquier tipo de decisión o dominio del hecho por lo que claramente su participación pasa a ser irrelevante, accesoria o secundaria, respecto a lo referente a dicha porción fáctica de la acusación”.

Cuando el fiscal Deny Yoon Pak pasó a contestar la premisa de la defensa de Gianina García, aclaró “acá no hay ninguna causa conexa, no existe ninguna derivación de la investigación en relación a Gianina García, ya sea como sospechada o como víctima, que este Agente Fiscal haya solicitado como investigación aparte para poder hablar sobre conexidad”.

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Añadió posteriormente que, “lo que se verifica es que se trata de una investigación abierta como consecuencia de una denuncia personal hecha por la Gianina García en la que aparentemente se realizó la referida pericia caligráfica”.

Luego de ello subrayó que “este Agente Fiscal no tuvo participación y el Juzgado Penal tampoco pudo controlar sobre lo realizado, es decir, estamos ante un elemento obtenido, distinto de esta causa, sin la participación de esta Fiscalía y sin el control judicial de este Juzgado, en esta investigación denominada Operativo A Ultranza Py, consecuentemente se trata de un elemento que no reviste la característica y mucho menos tiene la fuerza de convicción para desvirtuar la hipótesis de la acusación formulada”.

Por su parte, la magistrada Rosarito Montanía señaló en su resolución “con respecto a la pericia caligráfica invocada por la defensa como hecho nuevo, practicada en el marco de otra causa, cabe advertir que la valoración sobre su control jurisdiccional, contradicción e incorporación corresponde a otra etapa procesal”.

Con relación a ese argumento y a que no se presentaron hechos nuevos que desvirtuaran los peligros de fuga y obstrucción, la jueza Rosarito Montanía resolvió mantener la prisión preventiva para la uruguaya investigada por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Gianina García alistó la plataforma para el lavado, afirma MP

La acusación fiscal refiere que Gianina García ingresó a Paraguay por primera vez a las 17:55 del 15 de mayo de 2018, por el Puesto de Control de Migraciones del Puente San Roque González (Itapúa), con su documento uruguayo. Su pareja Sebastián Marset, en tanto, entró el 8 de abril de 2018, a la 1:55, a través del Puente Internacional de la Amistad, desde Brasil.

Desde entonces, la misma registró un total de 8 ingresos y 6 salidas al territorio paraguayo, según registros oficiales que fueron informados al Ministerio Público.

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Una vez radicada en nuestro país, el 23 de marzo de 2021, Gianina García llevó a cabo gestiones para habilitar una cuenta de ahorro a su nombre, en moneda nacional, en el entonces Banco Visión. Para ello, presentó una declaración jurada de bienes, en la cual indicó la suma de G. 50.000.000 como ingresos y como egreso, G. 5.000.000.

También presentó un contrato único de servicios bancarios, en el cual consta su domicilio en Edificio Palacio de los Patos, donde se había establecido entre 2020 y 2021 con su pareja Sebastián Marset y sus hijos.

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De la misma forma, presentó un certificado de trabajo a través del cual se daba constancia que la acusada Gianina García era propietaria de un tractocamión Volvo, con matrícula BCR 701, habilitado desde hace 6 años. Dicho documento fue emitido por la empresa transportadora “Kuarahy SRL”, para transportes internacionales al Mercosur, en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con ganancia de US$ 7.500 mensuales.

Inmediatamente después, el 25 de marzo de 2021, García Troche realizó un depósito en efectivo por valor de G. 3.200.000; el 15 de mayo, recibió dos transferencias bancarias, una por G. 30.000.000 y otra por G. 14.667.636; luego, el 3 de junio recibió otra transferencia por G. 6.594.550.

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Desde esa misma cuenta y a través de una tarjeta de débito, Gianina García efectuó compras personales entre el 18 de mayo y el 6 de junio, por la suma de G. 13.489.466. Todos estos fondos y beneficios ya, presuntamente, obtenidos por Sebastián Marset mediante el narcotráfico y de los cuales gozó García.

Gianina García constituyó empresa con acusado en A Ultranza

A través de documentación recogida por el fiscal Deny Yoon Pak, se constató que el 3 de mayo de 2021, Gianina García constituyó con el acusado en la causa A Ultranza y procesado en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, una sociedad denominada como “Grupo San Jorge”, con la integración de un capital de G. 1.000.000.000, capital presuntamente perteneciente a Sebastián Marset.

En la misma, Gianina García fue presidenta con el 75% de las acciones, mientras que, a Alexis González, con el 25% de participación, fue vicepresidente.

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La sociedad fue constituida tras la inauguración del taller de automóviles de alta gama, Total Cars, con la participación de los acusados Alberto Koube Ayala y Alexis González, además de los condenados por procedimiento abreviado Tadeo Moisés González Zárate e Irma Vergara, el 23 de abril de 2021, recha en la que se conmemora a “San Jorge”, figura a la que son aficionados García y Marset.

A modo de legalizar las actividades comerciales de la firma San Jorge, se requirieron los servicios profesionales de la contadora Miguelina Amarilla, para las gestiones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Denit), anteriormente SET, para obtener el RUC empresarial N° 80118277-8.

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Esa no fue la única intervención de la citada contadora pues, anteriormente ya realizó gestiones a favor de la acusada Reina Mercedes Duarte Aguilera y también, de las empresas Guaraní Business Import & Export S.A., que es propiedad del acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, que había sido adquirida por intermedio del acusado Rodrigo Montalva.

Marset quiso retirarse en Paraguay, un “país donde no pasa nada”

De acuerdo con los datos de la acusación, obtenidos a través de elementos recogidos en la investigación y la declaración de la propia acusada Gianina García Troche, la pareja conformada por ella y Sebastián Marset, junto con sus hijos, se radicaron definitivamente en Paraguay desde el 2019.

Desde ese momento, Gianina García “disfrutó mayormente de los beneficios ilícitos, con absoluto conocimiento de que provenían de las actividades del tráfico internacional de cocaína realizado por su pareja”, Sebastián Marset, según refiere la acusación presentada contra García, este miércoles último.

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De esta forma, la Fiscalía pudo obtener el dato de que Gianina García “cada tanto, le recordaba que pare un poco”, por lo menos mientras se encontraban de vacaciones en el exterior.

Según lo recogido de Gianina, esas peticiones suyas habrían hecho reflexionar sobre el futuro a Sebastián Marset y sobre la necesidad de retirarse a tiempo, antes de que haya “problema con la prensa”.

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De esta manera, la familia Marset García podría mediante las adquisiciones de empresas en Paraguay, “al que lo consideraba como un país en el que no pasa nada”, según la propia consideración de Gianina García expuesta por la Fiscalía en su escrito, “disfrutar con tranquilidad con los aproximadamente 200.000.000, tanto de dólares, euros y otros, que tenía reunido desde el 2020 hasta el 2021”.

El plan de Sebastián Marset de retirarse e instalarse en Paraguay cobró más fuerza a partir de la compra del establecimiento denominado “23 de Abril”, ubicado en el distrito de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, y la lujosa construcción de las instalaciones, donde se mudarían del Palacio de los Patos.