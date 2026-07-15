Confirman a Carlos Pereira como asesor “ad honorem” de IPS

El doctor Isaías Fretes confirmó que el ex consejero del IPS Carlos Pereira ya fue designado como asesor "ad honorem" de la Presidencia de la previsional. "Ya fue nombrado hace cinco días“, respondió Fretes al ser consultado sobre la incorporación del exinterventor de la Municipalidad de Asunción.

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El titular del IPS explicó que Pereira forma parte del equipo de especialistas que trabaja sin remuneración para encontrar una salida a la crisis financiera que atraviesa la previsional.

“Es uno de los financistas que hace más de un mes y medio está trabajando gratis”, afirmó.

Asegura que ya realizó cambios en áreas estratégicas

Por otra parte, el presidente de la Fretes rechazó que la estructura administrativa permanezca intacta y sostuvo que desde su llegada ya impulsó modificaciones en cargos considerados clave.

“Hicimos muchos cambios, muchos cambios en áreas importantes“, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que fueron reemplazados el responsable del patrimonio y el tesorero.

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Sin embargo, confirmó que Gladys Vera continúa como gerente de Administración y Finanzas, al considerar que actualmente está desempeñando una buena gestión.

“Hay momentos para cambios. Nosotros ahora estamos en medio de una tormenta (...) Hasta el momento yo la estoy viendo que está cumpliendo una buena labor”, expresó.

Fretes agregó que, una vez superada la crisis financiera, evaluará con mayor tranquilidad la estructura de la institución.

“Una vez que pasemos la tormenta (...) vamos a ir moldeando la institución. Lo peor que uno puede hacer es cambiar en el momento menos oportuno”, indicó.

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Denuncias sobre supuesta injerencia de asesores

Consultado sobre las declaraciones del exasesor Sergio Lovera, quien denunció una supuesta injerencia de Juan José Galeano, asesor del presidente Santiago Peña, en decisiones del IPS, Fretes evitó profundizar en el caso, aunque rechazó las afirmaciones.

El presidente de la previsional explicó que mantiene una relación personal con la familia de Lovera, lo que le impide responder sobre estas denuncias.

“Por una cuestión ética, por una cuestión moral (...) tengo las manos atadas”, manifestó.

No obstante, sostuvo que las afirmaciones realizadas por su exasesor “no corresponden”.

“Lo único que puedo decirte es que todo lo que este señor dijo no corresponde. No vale la pena hablar de una persona que ya se fue", afirmó.

Además, negó que el nuevo director jurídico tenga vínculos con el exdirector jurídico José Ignacio González Maldonado, como también se había mencionado públicamente. "Es infundado“, respondió en varias oportunidades al ser consultado sobre esa versión.

Fretes añadió que las investigaciones internas y las denuncias que impulsa la institución serán las que finalmente esclarezcan los hechos. “Las denuncias que van a ir apareciendo van a hablar por sí solas”, concluyó.

Descarta renunciar

En otro momento, el presidente del IPS descartó la posibilidad de renunciar al cargo pese a todo el “desorden” hallado en la institución. “Me envían a una misión y yo voy a cumplir esa misión, con honor, lealtad y sacrificio”, prometió.

Finalmente, confirmó que estuvo presente en el cumpleaños del presidente de la ANR, Horacio Cartes, pero negó rumores sobre una propuesta para candidatarse para Senador. Descartó aceptarla en caso de que le llegue la invitación.