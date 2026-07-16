Senadores colorados juran como miembros del JEM

En la mañana de este jueves, la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Dra. Alicia Pucheta vda. de Correa, tomó juramento a los senadores Mario Alberto Varela Cardozo (ANR-Abdista) y Pedro Alejandro Díaz Verón (ANR-HC), como miembros del órgano en el periodo correspondiente al 2026 y 2029.

De entre los dos legisladores que juraron, es Pedro Alejandro Díaz Verón, conocido como “Pipo” Díaz Verón, el nuevo en cuanto a la integración del órgano constitución. El mismo es hermano del exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, quien debe afrontar nuevo juicio, junto con su esposa María Selva Morínigo, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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La Cámara de Senadores, a propuesta de Natalicio Chase, había designado a Derlis Maidana para remplazar por Pedro Díaz Verón y que continúe Mario Varela como representante ante el JEM. Esta propuesta tuvo un total de 32 votos colorados y aliados. Varela y Díaz Verón ya tuvieron intervención en la sesión ordinaria de este jueves.

En aquella oportunidad, los senadores Rubén Velázquez (Yo Creo) y Celeste Amarilla (PLRA) obtuvieron un total de 13 votos, los mismos fueron propuestos por senador José Oviedo (Yo Creo).

Diputados colorados juraron y asumieron titularidad en el JEM

De la misma forma, en la sesión de la semana pasada la presidenta Dra. Alicia Pucheta vda. de Correa tomó juramento a los diputados Alejandro Darío Aguilera Elizaur (ANR-HC) y Diego Crispín Candia Melgarejo (ANR-HC) quienes fueron ratificados como representantes de la Cámara de Diputados ante el ente.

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El diputado Alejandro Aguilera había sido consultado sobre cómo recibía las críticas sobre el copamiento de la ANR en los espacios de poder, a lo que respondió “es un discurso gastado de la oposición, porque la bancada de la ANR propuso dos nombres y el PLRA propuso dos nombres y se hace lo que dicta la mayoría”.

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Sobre los escándalos que fueron protagonizados por miembros del JEM, como Hernán Rivas y Orlando Arévalo, Aguilera sostuvo que “las responsabilidades son personalísimas, ahora tenemos el compromiso con la ciudadanía, con mis colegas, de tener una conducta transparente y recta”.

Por su parte, Diego Candia señaló sobre los desafíos que hay actualmente para dejar atrás los escándalos que salpicaron al JEM, que “después de cada sesión uno es responsablemente de las decisiones que asumió” y, sobre el copamiento de la ANR refirió “el sistema actual electora, hizo que fuera propuesta de la oposición el voto preferencial; en el Congreso tengamos 75% de representación, en una democracia la mayoría es la que se impone”.

JEM, estigmatizado por escándalos de Hernán Rivas y Orlando Arévalo

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desde hace años viene siendo blanco de duras críticas por sus actuaciones catalogadas como blanqueo de jueces y fiscales, señalados por sus actuaciones supuestamente irregulares en la aplicación del derecho y la persecución penal.

Además de ello carga con el estigma de los escándalos que tuvieron como centro al exdiputado y exsenador Hernán David Rivas Román, quien es objeto de un proceso penal ante la supuesta falsedad de su título de abogado y, el principal cuestionamiento es que sin ser abogado haya formado parte de un órgano constitucional sensible y hasta incluso, ser “juez de jueces y fiscales”.

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Mientras que en el caso de Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, quien al ser miembro y titular del JEM, también protagonizó hechos de presunta corrupción pública que quedaron expuestos con la filtración de los chats que mantuvo con el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista.

En dichas conversaciones se observaron pedidos de favores, con dinero de por medio, a cambio de favorecer a fiscales y jueces procesados en el Jurado, con sanciones leves o la absolución.