Campaña sucia: Villate y Villaverde deben ser investigados por la Fiscalía, sostiene Paredes

La red y campaña sucia de desinformación del Gobierno de Santiago Peña “a mí hasta ahora me sigue sorprendiendo”, según declaró la senadora opositora Yolanda Paredes.

Al respecto, sostuvo que hasta ahora no hay datos concretos sobre la situación de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, quien había sido presentado por el Gobierno como un “militante” del Partido Colorado.

Previamente, tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como el ministro Gustavo Villate y su viceministra de Comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, negaron la vinculación estatal de “Jimmy”.

Sin embargo, ahora se reveló que todos mintieron, según llegó a admitir a la Cámara de Diputados el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), Gustavo Villate, en una respuesta a un pedido de informe ingresada ayer a las 18:06, que confirma que Villaverde estuvo comisionado a la institución por “2 meses y 20 días”.

Lea más: Gobierno mintió: “Jimmy” Villaverde estuvo comisionado en Mitic y no era solo un “militante”

Binacionales como “moneda de cambio”

Asimismo, Paredes instó a que se aclare la función que cumplía Villaverde en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y también cuestionó sobre que las “binacionales se utilizan como moneda de cambio para simular dar trabajo y utilizarlo en otros servicios”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hasta ahora no quedó nada claro el tema Villaverde. Se nota que no fue un militante como ellos argumentan y lo delicado de este asunto es que está ligado a una campaña sucia que nos afecta a todos”, agregó.

También apuntó que el “Gobierno tiene contratado a varias personas en las redes” que estarían encargadas de “atacar” a los opositores o a cualquier otra persona que opine de una manera distinta al Ejecutivo.

“Periodistas que son contratados y pagados por el oficialismo para atacar; eso no puede ser solventado con dinero público y ese es el cuestionamiento. Ellos pueden hacer de su vida privada lo que quieran, pero el dinero de las Binacionales no está siendo controlado por nadie y se usa como billetera chica”, subrayó.

Lea más: “Campaña sucia”: diputado reitera “indicios” de uso de dinero público para ataques en redes

Villate y Villaverde deben ser investigados

En lo que refiere a las denuncias presentadas por la campaña sucia, la legisladora lamentó que ni Villate ni Villaverde sean investigados por la Fiscalía, junto a otros “sicarios mediáticos” que serían financiados con dinero de las binacionales.

Asimismo, consideró que ambos ya debieron ser investigados “hace tiempo”, aunque remarcó que esto no se da porque la Fiscalía no impulsa la medida.

“Acá lo que tiene que hacer el Gobierno es dar soluciones, dar respuestas a la ciudadanía y con eso va a acabar cualquier tipo de especulación. Lo que vemos hasta ahora son simples guerras mediáticas; son sicarios mediáticos", dijo.

Inclusive recordó que el Congreso Nacional “tiene que actuar prácticamente como Poder Judicial”, porque en nuestro país “tenemos un Ministerio Público y Poder Judicial totalmentes inoperantes”.

Lea más: Acreditación dada a Jimmy en 2025 coincide con rol asignado en 2023

Inseguridad en Alto Paraná

Por otra parte, la senadora también calificó de “preocupante” la situación de inseguridad en el departamento de Alto Paraná, esto enfatizado tras el megaataque con explosivos a bancos en Santa Rita.

Por esto, Paredes apuntó al ministro del Interior, Enrique Riera, y a la comandancia de la Policía Nacional por fallas graves dentro de la tarea de investigación.

“Desde marzo tenían información, se lleva adelante el atraco dentro de Alto Paraná y no tenían respuesta suficiente”, denunció, cuestionando también el destino de los 670 millones de dólares otorgados a la institución para infraestructura y prevención.

Finalmente, también criticó que, pese al egreso de 10.000 nuevos uniformados, su presencia no se siente en las calles, por lo que también adelantó que se buscará convocar a Riera y al comandante, César Silguero, ante el Congreso Nacional.

Lea más: Megaataque en Santa Rita: tras allanamiento, brindan detalles de la planificación del golpe