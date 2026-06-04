MITIC confirma que solo “denunció” 2 de 14 cuentas ligadas a “campaña sucia”

Ayer venció el plazo legal para la respuesta a dos de los primeros pedidos de informes (uno del Senado y otro de Diputados) dirigidos al ministro del MITIC, Gustavo Villate sobre el caso de la “campaña sucia” y de odio que salpica al gobierno de Santiago Peña. Hasta ayer, solo respondieron a Diputados y en un intento de lavarse las manos, confirmaron que solo denunciaron a dos páginas en redes sociales. Respecto a otras 12 se hicieron los “ñembotavy”.

Lea más: Campaña sucia: “Para mí está mal si se hizo desde el Gobierno”, sostiene “Bachi” Núñez

Ayer a la siesta, al límite de plazo legal, ingresó a Diputados la respuesta de Villate al pedido de informes solicitado por el diputado Raúl Benítez (Independiente) “con relación a documentos suscriptos entre el Estado paraguayo y la empresa Digimarketing SAS", empresa colombiana que hasta ahora de manera inexplicable gastó miles de millones en anuncios tanto para promocionar al gobierno de Peña, como para atacar a “enemigos” a través de cuentas como “Despierta Paraguay (DPY)”.

En su respuesta, Villate sigue negando cualquier vínculo con la empresa colombiana, pero no explican cómo es que una firma del exterior financió 65 anuncios en Google y Youtube, la mayoría de ellos para atacar a los críticos al gobierno (74% de ese total) y el restante 26% para promocionar programas estatales como Che Roga Pora, Hambre Cero, Sumar, entre otros.

Hasta ahora no se explica cómo es que la empresa “publicitó” al gobierno y supuestamente sin tener su autorización, ya que plataformas como Google (Youtube) exigen la venia del gobierno para identificar como pauta publicitaria estatal.

El dato tal vez más relevante de la insípida respuesta del MITIC es que confirman que solo denunciaron a dos cuentas de casi una quincena que operan en redes sociales con el mismo esquema de defensa la gobierno y ataque a políticos y prensa crítica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Como consecuencia de la toma de conocimiento de campañas de desinformación, ataques a medios de prensa, periodistas, opositores políticos y otros actores sociales, el MITIC, a través del CERT-PY, realizó las denuncias correspondientes, conforme al siguiente detalle”, vinculado a las páginas “Despierta Paraguay” y “Sucia Política”.

Sin embargo, no reportó denuncias contra las siguientes páginas de similar modus operandi:

Central Noticias En La Tecla PyElige Centrados Click Digital SomosParaguay Alto Paraná hoy Sur Noticias Norte Digital Chaco Hoy El punto ciego OK Rugir de un gigante

Otro punto que Villate evitó responder es el detalle del gasto en publicidad en redes, alegando que ya figuraba en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT). También hicieron los “ñembotavy” ante la posibilidad del financiamiento a través de otras instituciones, como ser la binacionales.

“La gestión de contratación y comunicación institucional de las demás reparticiones del Poder Ejecutivo le corresponde a cada una de ellas de manera autónoma, en función a su estructura presupuestaria y orgánica. Por tanto, sólo ellas – y no el MITIC- pueden brindar la información requerida sobre sus propias contrataciones. En cuanto a los vínculos contractuales del MITIC, los mismos pueden ser verificados en su totalidad a través del enlace público del portal de la DNCP", señala parte de la respuesta de apenas dos páginas.

Igualmente, la respuesta de MITIC se ve envuelta en un halo de duda desde el momento en que tanto el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro Gustavo Villate y su viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino mintieron intentando despegarse de uno de los sospechados de estar tras la campaña sucia, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde.

Todos los anteriormente citados negaron que Villaverde tenga vínculo formal con la Presidencia y MITIC y que se trataba de un simple “militante” cartista, pero luego se confirmó documentalmente que formó parte de la estructura comunicacional formal de Peña.

No obra respuesta al Senado

También hoy fenece el plazo para responder a otros pedidos de informes sobre el mismo tema, pero aprobado por el Senado y planteado por Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista). Sin embargo, en el Sistema de Información Legislativa (SILpy) no obra dicha respuesta.

El senador Filizzola había planteado un pedido de informes aún más detallado, en el que se incluye, por ejemplo un apartado sobre “Ejecución tercerizada”, donde se pide incluir “Detalle de convenios, acuerdos o mecanismos de ejecución indirecta”, a fin de indagar sobre posibles pagos a través de otros entes.