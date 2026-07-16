Tribunal absuelve de culpa a Óscar Boidanich en caso Darío Messer

Un Tribunal de Sentencia resolvió absolver este jueves a Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quien estaba procesado por supuestamente haber ocultado y retrasado de forma deliberada reportes de operaciones sospechosas vinculadas al ciudadano brasileño Darío Messer, considerado el “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.

Con esta decisión, el exfuncionario queda libre de la acusación de frustración de la persecución penal, un caso que se inició tras los escándalos de lavado de dinero que estallaron entre los años 2017 y 2018.

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El presidente del Tribunal de Sentencia, el juez Darío Báez, explicó los fundamentos jurídicos que llevaron a la absolución de Boidanich. El magistrado aclaró que, si bien las acciones u omisiones de la Seprelad pudieron haber puesto en peligro el comiso de los bienes de Messer, el hecho punible investigado exige que se concrete un resultado negativo para la justicia, algo que finalmente no ocurrió.

“Sí se puso en riesgo el comiso de inmuebles de Messer, pero no se configura la frustración a la persecución penal porque finalmente se hizo el comiso de los bienes. La hipótesis de la Fiscalía habla de riesgo, no de un resultado típico consumado, y la frustración es un hecho punible de resultado”, argumentó el juez Báez durante la lectura del veredicto.

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Los fiscales de la causa, Verónica Mayor y Fernando Meyer, habían solicitado formalmente una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich. Sostuvieron que el procesado cajoneó alertas financieras claves, lo que facilitó que Messer siguiera operando en el sistema financiero paraguayo y evadiera a la justicia por varios meses.

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Boidanich: “Fue una persecución mediática”

Tras escuchar el fallo que lo liberó de culpa, Óscar Boidanich habló con la prensa y lamentó el largo proceso judicial que enfrentó y aseguró que la acusación fiscal carecía de sustento técnico real.

“Esto viene desde el 2018 y realmente afectó muchísimo mi salud y a mi familia. Se dio sin ningún elemento real, por una mera cuestión mediática que la Fiscalía estuvo persiguiendo. Yo soy un técnico, estuve más de 30 años en el Banco Central del Paraguay (BCP), llegando a ser superintendente de Bancos interino, y todo esto me golpeó a nivel profesional”, expresó Boidanich.

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El exministro agradeció la valoración de los magistrados y el trabajo de sus defensores técnicos. Destacó además que, a lo largo del juicio oral, pasaron testigos y que “ninguno de ellos apuntó a que yo haya ordenado o mediado para que el informe sobre Messer se frustrara”.

El origen de la investigación

Óscar Boidanich fue imputado por su gestión al frente de la Seprelad durante el gobierno de Horacio Cartes. Según la hipótesis que sostuvo el Ministerio Público, el entonces ministro demoró de manera injustificada el envío de reportes financieros sospechosos que involucraban a las empresas de Darío Messer en Paraguay.

Esas demoras, de acuerdo con los investigadores, permitieron que el “doleiro” del caso “Lava Jato” moviera millones de dólares y ocultara activos antes de que la Fiscalía paraguaya iniciara los bloqueos de cuentas y los comisos de sus estancias, aeronaves y empresas.