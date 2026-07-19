Enfermeras se movilizan: exigen 7.000 nombramientos y pago de nocturnidad

Para este miércoles 22 de julio, diversos gremios y asociaciones de enfermería de todo el país han convocado a una gran movilización nacional. La medida de fuerza busca visibilizar la precaria situación laboral que atraviesa el sector, tanto en el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) como en el Instituto de Previsión Social (IPS).

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Según explicó Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), el sector sostiene dos ejes fundamentales de lucha:

Desprecarización laboral: Se exige la creación y aprobación de 7.000 cargos para el proceso de desprecarización de trabajadores contratados.

“El pedido puntual es que todos los enfermeros y enfermeras que obtuvieron un puntaje superior al 60% en el reciente concurso del Ministerio de Salud puedan acceder a la estabilidad laboral mediante el nombramiento permanente”, explico Gallardo a ABC Color.

La vocera del gremio enfatizó que esta solicitud no implica un aumento presupuestario adicional, sino la optimización de las vacancias existentes, decisión que se encuentra actualmente en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Situación crítica en IPS: La asociación denunció condiciones salariales paupérrimas dentro del IPS. Según Gallardo, cerca de 5.000 enfermeras de la previsional perciben salarios de G. 2.800.000, cifra significativamente inferior al salario mínimo establecido por decreto para el sector, que es de G. 4.320.000.

”No podemos estar indiferentes a este abuso que hay contra las compañeras al pagarles un salario tan, pero tan paupérrimo", expresó Gallardo.

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Pago por nocturnidad: Asimismo, reclaman el pago del plus nocturno, una “deuda histórica” con los trabajadores de blanco que cumplen funciones en horarios críticos.

“Nunca nos pagaron a nosotros por trabajar en las noches y desde siempre hemos trabajado de noche y los fines de semana”, reclamó la vocera del gremio.

Movilización nacional de enfermería: alcance y logística de la medida

La manifestación contará con delegaciones provenientes de diversos departamentos del país, incluyendo representantes de Alto Paraguay, Amambay, Concepción, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Encarnación, Pilar, Misiones, Caazapá y Central, entre otros.

Gallardo indicó que el cronograma de la jornada se iniciará a las 07:00 con la concentración frente al Ministerio de Salud, desde donde la marcha se dirigirá a la Caja Central del IPS y finalizará frente al ex Ministerio de Economía en la zona del Panteón de los Héroes. Se estima que la actividad se extenderá hasta las 14:00.

Enfermería garantiza de atención en hospitales

A pesar de la magnitud de la movilización, la titular de la APE subrayó que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la atención a la ciudadanía en todos los servicios de salud del país.

“La asociación lidera estas movilizaciones de forma responsable; garantizamos la atención, pero le decimos a la ciudadanía que debemos luchar por nuestras condiciones laborales”, manifestó.

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Los gremios esperan ser recibidos por altas autoridades del equipo económico del Gobierno, de quienes aguardan una respuesta concreta que permita resolver la situación de los miles de enfermeros que, en muchos casos, llevan hasta una década bajo la figura de contrato sin acceso a la estabilidad laboral.