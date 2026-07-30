Casos relacionados a trata de personas en 2026: este es el informe de la policía

Los datos estadísticos dados a conocer por la Policía Nacional informan sobre la cantidad de casos, víctimas rescatadas, sospechosos detenidos y varios otros detalles de casos de casos relacionados a la trata de personas en los que intervino la institución de enero a junio de este año.

De acuerdo al informe, la tipificación de las causas se detallan de la siguiente manera: 28 causas de trata de personas de las cuales 14 fueron de índole sexual y 14 laboral, 48 causas de proxenetismo, 2 de rufianería, 11 de abuso sexual en niños, niñas y adolesccentes, y 13 tipificadas como pornografía.

Los casos investigados en lo que va del año son 121, de los cuales 46 fueron aclarados, 43 con parte policial culminado y 32 en proceso de investigación.

De los procedimientos resultaron 33 detenciones y 29 allanamientos. Sobre las víctimas asistidas, que totalizan 92, 19 personas fueron localizadas, 53 fueron rescatadas de esquemas de trata de personas, 17 fueron rescatadas en casos de proxenetismo y 3 fueron las víctimas rescatadas categorizadas como “otros delitos”.

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Procedimientos por casos relacionados a trata de personas

De las 33 detenciones de este año, detallan que 25 personas fueron del sexo masculino y 8 femenino, además de 4 personas extranjeras. De hechos tipificados como trata de personas, fueron detenidas 10 personas, 5 por casos de índole sexual y 5 de índole laboral.

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Los sospechosos por proxenetismo fueron en total 3 los detenidos, 1 por rufinería, 8 por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, 2 por pornografía y 9 por otros delitos.

De los allanamientos que totalizan 29 en el año, por trata de personas se realizaron 9, por proxenetismo 8, rufianería 8, abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 1, pornografía 2 y otros delitos 1.

Sobre las víctimas localizadas, detallan que 9 son mayores de edad, 10 menores. De sexo femenino son 15 (8 menores y 7 mayores) y masculino 4 (2 menores y 2 mayores).

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Víctimas rescatadas por la policía

En cuanto a la tipifación de las causas, las víctimas por trata de personas totalizan 53 (6 femeninas y 47 masculinas), de las cuales en territorio nacional se rescataron 47 en casos de índole laboral y de causas internacionales, se rescataron a 6 víctimas en causas de índole sexual.

Por causas de proxenetismo se rescataron 17 víctimas, 12 de sexo femenino y 5 de sexo masculino. Con respecto a los pueblos originarios, se rescataron 19 víctimas mayores de edad por trata de personas.

Intervenciones de la Policía Nacional en casos de trata, proxenetismo y otros

Además, presentaron todos los operativos realizados en el año entre enero y julio de este año realizados por la Dirección General de Investigación Criminal, la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo y el Departamento Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, los cuales citamos a continuación.

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Enero 2026

5 de enero (San Pedro del Paraná): Se realizó la detención de Magno Cabrera Villalba (44 años) en la compañía Pirity, asentamiento Santa Catalina, bajo sospecha de trata de personas y abuso sexual en niños .

9 de enero (Hernandarias): Allanamiento de vivienda en el barrio Villa Deportivo por una causa de trata de personas . Se incautaron teléfonos celulares como evidencia.

9 de enero (Ciudad del Este): Allanamiento en el local " Feeling Spa " (calle Monseñor Francisco Cedzich) por abuso sexual en niños y proxenetismo . Fue detenida Dulce Fernanda Mereles Figueredo (27 años).

12 de enero (Ciudad del Este): Allanamiento en el km 5 1/2 del barrio La Blanca por hechos punibles contra menores y proxenetismo . Fue detenido Ever Marcelo Leguizamón Arzamendia (46 años) y se rescató a tres mujeres mayores de edad y dos menores (10 y 3 años).

15 de enero (Ciudad del Este): Allanamiento en el Edificio España (calle Curupayty, barrio Catedral) por una causa de hecho punible contra niños, niñas y adolescentes .

16 de enero (Ñemby): Allanamiento a un inquilinato en la avenida Moisés Bertoni por trata de personas y proxenetismo , con incautación de evidencias.

21 de enero (Ciudad del Este): Detención de Hernán Alberto Ortiz Peralta (28 años) en el barrio 23 de Octubre por abuso sexual en menores y trata de personas .

27 de enero (Alberdi): Allanamiento de vivienda y detención de Antonio Paredes Silva Junior en la calle Ytororo casi Valdez Verdun por abuso sexual en niños .

30 de enero (Fernando de la Mora, Emboscada e Itauguá): Allanamiento simultáneo en tres ciudades (incluyendo la compañía Mbokajaty del Sur en Itauguá) por trata de personas.

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Febrero 2026

9 de febrero (Ciudad del Este): En el Barrio Fátima, se procedió a la detención de Néstor Falviano Paredes por una causa de coacción sexual y violación .

16 de febrero (Villa Elisa): Se detuvo a Mario Chaparro Paiva en la Avenida Von Poleski por la causa de abuso sexual en niños y violación del deber de cuidado .

18 de febrero (Caaguazú): Se realizó la localización de un adolescente de 15 años en el Barrio Yakare’i, quien se encontraba desaparecido.

20 de febrero (Asunción): Se detuvo a Azucena María Mercedes Troche Galeano en el Departamento de Informática de la Policía Nacional por una causa de proxenetismo .

25 de febrero (Ciudad del Este): En el km 10 de la Ruta PY 02, se detuvo a Cesar Ramon López Aquino por abuso sexual en niños .

25 de febrero (Arroyos y Esteros): Se realizó una constitución de vivienda en el Barrio San Pedro por una causa de proxenetismo contra Emilce Martínez.

26 de febrero (Caaguazú): Se localizó a una adolescente de 13 años en Villa Constitución tras una investigación por desaparición.

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Marzo 2026

6 de marzo (Villarrica): Se realizó un allanamiento en el “Refugio de los Dos Sagrados Corazones” (Compañía Cerro Polilla) por una causa de trata de personas contra José Rosa Silvero.

12 de marzo (San Lorenzo): Allanamiento simultáneo de un burdel en la calle Julia Miranda Cueto por trata de personas con fines de explotación sexual . Fue detenida Casimira Caceres de Araujo .

16 de marzo (Ypejhu): Importante operativo de rescate de 65 personas (46 paraguayos y 19 de pueblos originarios) víctimas de trata con fines de explotación laboral . Se detuvo a Bernardo Cardoso , Arnaldo Ramón González y Sixto Villalba ; y se aprehendió a Nitor de Oliveira Hoffmann y Antonio Marcos de Souia .

16, 19 y 21 de marzo (Canindeyú): Una serie de detenciones por trata con fines de explotación sexual en Cruce Carolina, Curuguaty y La Paloma. Los detenidos fueron Reinaldo Fromhers Mongelos, Sara Pedrozo Barreto y Reinaldo Dejesus Ramirez Alarcon, respectivamente.

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Abril 2026

7 de abril (Caaguazú): Localización de una adolescente de 14 años en el Barrio Centenario.

8 de abril (Piribebuy): Rescate de un niño de 10 años mediante el allanamiento de una vivienda en el Barrio San Blas, en una causa de trata de personas .

10 de abril (Fernando de la Mora): Detención de Diego Ariel López Amarilla tras un allanamiento por pornografía relativa a niños y adolescentes .

16 de abril (Asunción): Allanamiento de vivienda en Ana Díaz y Próceres de Mayo por proxenetismo .

20 de abril (Ciudad del Este): Detención de Gaspar Emerenciano Baez en el Barrio San Rafael por abuso sexual en niños .

23 de abril (Villa Hayes): Recepción de la detenida Felicita Eliseche Galeano (65 años) por una causa de pornografía infantil .

23 de abril (Caaguazú): Localización de Nelida Sanchez Baez (18 años) en el Barrio Centenario.

24 de abril (Ciudad del Este): Aprehensión de Hamze Ahmad Barakat y rescate de una joven de 18 años por trata de personas . Posteriormente se allanó un departamento en el Edificio Mezquita por una causa de estupro relacionada.

25, 28 y 30 de abril (Caaguazú): Localización de tres menores de 13, 15 años y 17 años en diversos barrios de la ciudad.

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Mayo 2026

6 y 7 de mayo (Foz de Iguazú/Paraguay): Traslado y rescate desde Brasil de tres víctimas de trata. Una víctima de 33 años, otra de 29 años) y una adolescente de 13 años.

7 de mayo (Villarrica): Allanamiento por pornografía infantil en la calle Mariscal Estigarribia.

8 de mayo (Caazapá): Rescate de una niña de 11 años en la Compañía Kera’y Hugua’i por proxenetismo .

11 de mayo (Acahay): Rescate de tres menores de 12, 8 y 17 años en el Barrio San Blas por proxenetismo .

12 de mayo (San Pedro): Rescate de dos adolescentes de 16 y 12 años en Yryvykua por proxenetismo .

21 de mayo (San Pablo, Brasil): Rescate de una adolescente de 15 años y su hija recién nacida en una operación internacional por trata de personas .

26 de mayo (Asunción): Rescate de una adolescente de 14 años tras un allanamiento en el Bañado Sur (Barrio Tacumbú) por proxenetismo .

27 de mayo (Caaguazú): Localización de una adolescente de 15 años y detención de Antonio Agustín Portillo Portillo (19 años) por desaparición de persona. También se detuvo a Miguel Ángel Martínez Fabio y Delis Ariel Gómez Espínola por causas de robo y hurto.

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Junio 2026

1 de junio (Caaguazú): Detención de Juarey de Oliveira en el km 37 por abuso sexual en niños .

2 de junio (José Domingo Ocampo): Rescate de un recién nacido y detención de Yesica Noemi Villar Alvarenga y Victoria Vilar Alvarenga por violación a las reglas de adopción y presunta trata.

7 de junio (Ciudad del Este): Detención de Wilberto Rene Villalba Rolon por abuso sexual en niños .

10 y 11 de junio (Raúl A. Oviedo y Vaquería): Allanamientos múltiples (5 viviendas) y detención de Osmar Jiménez Ramos en una investigación por una persona que no regresaba a su hogar.

18 de junio (Lambaré): Allanamientos en el Barrio Mbachió II relacionados con un hecho de proxenetismo .

23 de junio (Caaguazú): Detención de Karen Noemí Castro Ortiz por desaparición de persona y rufianería .

25 de junio (Raúl A. Oviedo): Hallazgo de cadáver durante un allanamiento en el “Complejo Recreativo Cattaleya” en el marco de la investigación por desaparición.

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Julio 2026