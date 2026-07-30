Policiales
30 de julio de 2026 a la - 12:01

Casos relacionados a trata de personas en 2026: este es el informe de la policía

Imagen de referencia.
Imagen de referencia.

La Policía Nacional emitió un informe sobre la cantidad de casos sobre trata de personas en los que intervino en el año 2026, además de los detalles de cada caso, los detenidos y las víctimas rescatadas. En esta nota te contamos más.

Por ABC Color

Los datos estadísticos dados a conocer por la Policía Nacional informan sobre la cantidad de casos, víctimas rescatadas, sospechosos detenidos y varios otros detalles de casos de casos relacionados a la trata de personas en los que intervino la institución de enero a junio de este año.

De acuerdo al informe, la tipificación de las causas se detallan de la siguiente manera: 28 causas de trata de personas de las cuales 14 fueron de índole sexual y 14 laboral, 48 causas de proxenetismo, 2 de rufianería, 11 de abuso sexual en niños, niñas y adolesccentes, y 13 tipificadas como pornografía.

Los casos investigados en lo que va del año son 121, de los cuales 46 fueron aclarados, 43 con parte policial culminado y 32 en proceso de investigación.

De los procedimientos resultaron 33 detenciones y 29 allanamientos. Sobre las víctimas asistidas, que totalizan 92, 19 personas fueron localizadas, 53 fueron rescatadas de esquemas de trata de personas, 17 fueron rescatadas en casos de proxenetismo y 3 fueron las víctimas rescatadas categorizadas como “otros delitos”.

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Los cinco detenidos por la presunta trata de personas con fines de explotación laboral
Cinco detenidos por la presunta trata de personas con fines de explotación laboral

Procedimientos por casos relacionados a trata de personas

De las 33 detenciones de este año, detallan que 25 personas fueron del sexo masculino y 8 femenino, además de 4 personas extranjeras. De hechos tipificados como trata de personas, fueron detenidas 10 personas, 5 por casos de índole sexual y 5 de índole laboral.

Los sospechosos por proxenetismo fueron en total 3 los detenidos, 1 por rufinería, 8 por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, 2 por pornografía y 9 por otros delitos.

De los allanamientos que totalizan 29 en el año, por trata de personas se realizaron 9, por proxenetismo 8, rufianería 8, abuso sexual en niños, niñas y adolescentes 1, pornografía 2 y otros delitos 1.

Sobre las víctimas localizadas, detallan que 9 son mayores de edad, 10 menores. De sexo femenino son 15 (8 menores y 7 mayores) y masculino 4 (2 menores y 2 mayores).

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Uno de los últimos casos en el que fue detenido Ariel Moran, ciudadano argentino, denunciado por presuntamente retener contra su voluntad a una adolescente de 17 años, quien fue rescatada.
Uno de los últimos casos en el que fue detenido Ariel Moran, ciudadano argentino, denunciado por presuntamente retener contra su voluntad a una adolescente de 17 años, quien fue rescatada.

Víctimas rescatadas por la policía

En cuanto a la tipifación de las causas, las víctimas por trata de personas totalizan 53 (6 femeninas y 47 masculinas), de las cuales en territorio nacional se rescataron 47 en casos de índole laboral y de causas internacionales, se rescataron a 6 víctimas en causas de índole sexual.

Por causas de proxenetismo se rescataron 17 víctimas, 12 de sexo femenino y 5 de sexo masculino. Con respecto a los pueblos originarios, se rescataron 19 víctimas mayores de edad por trata de personas.

Intervenciones de la Policía Nacional en casos de trata, proxenetismo y otros

Además, presentaron todos los operativos realizados en el año entre enero y julio de este año realizados por la Dirección General de Investigación Criminal, la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo y el Departamento Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, los cuales citamos a continuación.

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Imágenes del allanamiento en una de las sedes de Remar. Investigan trata de personas y explotación laboral.
Imágenes del allanamiento en una de las sedes de Remar. Investigan trata de personas y explotación laboral.

Enero 2026

  • 5 de enero (San Pedro del Paraná): Se realizó la detención de Magno Cabrera Villalba (44 años) en la compañía Pirity, asentamiento Santa Catalina, bajo sospecha de trata de personas y abuso sexual en niños.
  • 9 de enero (Hernandarias): Allanamiento de vivienda en el barrio Villa Deportivo por una causa de trata de personas. Se incautaron teléfonos celulares como evidencia.
  • 9 de enero (Ciudad del Este): Allanamiento en el local "Feeling Spa" (calle Monseñor Francisco Cedzich) por abuso sexual en niños y proxenetismo. Fue detenida Dulce Fernanda Mereles Figueredo (27 años).
  • 12 de enero (Ciudad del Este): Allanamiento en el km 5 1/2 del barrio La Blanca por hechos punibles contra menores y proxenetismo. Fue detenido Ever Marcelo Leguizamón Arzamendia (46 años) y se rescató a tres mujeres mayores de edad y dos menores (10 y 3 años).
  • 15 de enero (Ciudad del Este): Allanamiento en el Edificio España (calle Curupayty, barrio Catedral) por una causa de hecho punible contra niños, niñas y adolescentes.
  • 16 de enero (Ñemby): Allanamiento a un inquilinato en la avenida Moisés Bertoni por trata de personas y proxenetismo, con incautación de evidencias.
  • 21 de enero (Ciudad del Este): Detención de Hernán Alberto Ortiz Peralta (28 años) en el barrio 23 de Octubre por abuso sexual en menores y trata de personas.
  • 27 de enero (Alberdi): Allanamiento de vivienda y detención de Antonio Paredes Silva Junior en la calle Ytororo casi Valdez Verdun por abuso sexual en niños.
  • 30 de enero (Fernando de la Mora, Emboscada e Itauguá): Allanamiento simultáneo en tres ciudades (incluyendo la compañía Mbokajaty del Sur en Itauguá) por trata de personas.

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Febrero 2026

  • 9 de febrero (Ciudad del Este): En el Barrio Fátima, se procedió a la detención de Néstor Falviano Paredes por una causa de coacción sexual y violación.
  • 16 de febrero (Villa Elisa): Se detuvo a Mario Chaparro Paiva en la Avenida Von Poleski por la causa de abuso sexual en niños y violación del deber de cuidado.
  • 18 de febrero (Caaguazú): Se realizó la localización de un adolescente de 15 años en el Barrio Yakare’i, quien se encontraba desaparecido.
  • 20 de febrero (Asunción): Se detuvo a Azucena María Mercedes Troche Galeano en el Departamento de Informática de la Policía Nacional por una causa de proxenetismo.
  • 25 de febrero (Ciudad del Este): En el km 10 de la Ruta PY 02, se detuvo a Cesar Ramon López Aquino por abuso sexual en niños.
  • 25 de febrero (Arroyos y Esteros): Se realizó una constitución de vivienda en el Barrio San Pedro por una causa de proxenetismo contra Emilce Martínez.
  • 26 de febrero (Caaguazú): Se localizó a una adolescente de 13 años en Villa Constitución tras una investigación por desaparición.

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Marzo 2026

  • 6 de marzo (Villarrica): Se realizó un allanamiento en el “Refugio de los Dos Sagrados Corazones” (Compañía Cerro Polilla) por una causa de trata de personas contra José Rosa Silvero.
  • 12 de marzo (San Lorenzo): Allanamiento simultáneo de un burdel en la calle Julia Miranda Cueto por trata de personas con fines de explotación sexual. Fue detenida Casimira Caceres de Araujo.
  • 16 de marzo (Ypejhu): Importante operativo de rescate de 65 personas (46 paraguayos y 19 de pueblos originarios) víctimas de trata con fines de explotación laboral. Se detuvo a Bernardo Cardoso, Arnaldo Ramón González y Sixto Villalba; y se aprehendió a Nitor de Oliveira Hoffmann y Antonio Marcos de Souia.
  • 16, 19 y 21 de marzo (Canindeyú): Una serie de detenciones por trata con fines de explotación sexual en Cruce Carolina, Curuguaty y La Paloma. Los detenidos fueron Reinaldo Fromhers Mongelos, Sara Pedrozo Barreto y Reinaldo Dejesus Ramirez Alarcon, respectivamente.

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Abril 2026

  • 7 de abril (Caaguazú): Localización de una adolescente de 14 años en el Barrio Centenario.
  • 8 de abril (Piribebuy): Rescate de un niño de 10 años mediante el allanamiento de una vivienda en el Barrio San Blas, en una causa de trata de personas.
  • 10 de abril (Fernando de la Mora): Detención de Diego Ariel López Amarilla tras un allanamiento por pornografía relativa a niños y adolescentes.
  • 16 de abril (Asunción): Allanamiento de vivienda en Ana Díaz y Próceres de Mayo por proxenetismo.
  • 20 de abril (Ciudad del Este): Detención de Gaspar Emerenciano Baez en el Barrio San Rafael por abuso sexual en niños.
  • 23 de abril (Villa Hayes): Recepción de la detenida Felicita Eliseche Galeano (65 años) por una causa de pornografía infantil.
  • 23 de abril (Caaguazú): Localización de Nelida Sanchez Baez (18 años) en el Barrio Centenario.
  • 24 de abril (Ciudad del Este): Aprehensión de Hamze Ahmad Barakat y rescate de una joven de 18 años por trata de personas. Posteriormente se allanó un departamento en el Edificio Mezquita por una causa de estupro relacionada.
  • 25, 28 y 30 de abril (Caaguazú): Localización de tres menores de 13, 15 años y 17 años en diversos barrios de la ciudad.

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Mayo 2026

  • 6 y 7 de mayo (Foz de Iguazú/Paraguay): Traslado y rescate desde Brasil de tres víctimas de trata. Una víctima de 33 años, otra de 29 años) y una adolescente de 13 años.
  • 7 de mayo (Villarrica): Allanamiento por pornografía infantil en la calle Mariscal Estigarribia.
  • 8 de mayo (Caazapá): Rescate de una niña de 11 años en la Compañía Kera’y Hugua’i por proxenetismo.
  • 11 de mayo (Acahay): Rescate de tres menores de 12, 8 y 17 años en el Barrio San Blas por proxenetismo.
  • 12 de mayo (San Pedro): Rescate de dos adolescentes de 16 y 12 años en Yryvykua por proxenetismo.
  • 21 de mayo (San Pablo, Brasil): Rescate de una adolescente de 15 años y su hija recién nacida en una operación internacional por trata de personas.
  • 26 de mayo (Asunción): Rescate de una adolescente de 14 años tras un allanamiento en el Bañado Sur (Barrio Tacumbú) por proxenetismo.
  • 27 de mayo (Caaguazú): Localización de una adolescente de 15 años y detención de Antonio Agustín Portillo Portillo (19 años) por desaparición de persona. También se detuvo a Miguel Ángel Martínez Fabio y Delis Ariel Gómez Espínola por causas de robo y hurto.

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Junio 2026

  • 1 de junio (Caaguazú): Detención de Juarey de Oliveira en el km 37 por abuso sexual en niños.
  • 2 de junio (José Domingo Ocampo): Rescate de un recién nacido y detención de Yesica Noemi Villar Alvarenga y Victoria Vilar Alvarenga por violación a las reglas de adopción y presunta trata.
  • 7 de junio (Ciudad del Este): Detención de Wilberto Rene Villalba Rolon por abuso sexual en niños.
  • 10 y 11 de junio (Raúl A. Oviedo y Vaquería): Allanamientos múltiples (5 viviendas) y detención de Osmar Jiménez Ramos en una investigación por una persona que no regresaba a su hogar.
  • 18 de junio (Lambaré): Allanamientos en el Barrio Mbachió II relacionados con un hecho de proxenetismo.
  • 23 de junio (Caaguazú): Detención de Karen Noemí Castro Ortiz por desaparición de persona y rufianería.
  • 25 de junio (Raúl A. Oviedo): Hallazgo de cadáver durante un allanamiento en el “Complejo Recreativo Cattaleya” en el marco de la investigación por desaparición.

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Julio 2026

  • 27 de julio (Asunción): En la Costanera Norte, se logró la localización de una adolescente de 17 años, quien estaba retenida contra su voluntad. Fue aprehendido el ciudadano argentino Ariel Fernando Moran, a quien se le incautó cocaína y una camioneta.
  • 29 de julio (San Bernardino): Allanamiento de vivienda en la calle Luxembourgo por la causa de coacción grave y violación de la patria potestad contra Ariel Fernando Moran. Se incautó marihuana, equipos informáticos y objetos eróticos; la ciudadana rusa Daria Torbeera fue trasladada para prestar declaración.