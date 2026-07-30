Trata de personas: cambio de enfoque, prevención y cooperación internacional

La trata de personas es un acto criminal que está oculto entre el movimiento diario, tanto dentro del territorio nacional como en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Por esta razón es que los encargados de combatirlo deben cambiar el enfoque de investigación y tener cooperación internacional ágil.

La fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Lucha contra la Trata de Personas de Ciudad del Este, expuso que la forma más común de este ilícito es la que tiene fines de explotación laboral y es aquella que “puede esconderse detrás de oportunidades económicas aparentemente legítimas”.

Lea más: Triple frontera: ruta de tránsito y espacio para la trata de personas

Ante este peligro latente es que advirtió Coronel que en zonas como la Triple Frontera, donde hay permanente circulación laboral, “deben analizarse con especial atención ofertas que prometen salarios excepcionalmente altos, traslado gratuito, alojamiento incluido, empleos sin requisitos, contrataciones urgentes o viajes organizados por intermediarios informales”.

Resaltó la fiscala Coronel que la existencia de una oferta de trabajo no siempre implica por sí misma criminalidad, pero “el análisis cambia cuando aparecen engaños sobre las condiciones reales de trabajo, restricciones de movilidad, deudas artificiales, control del salario, retención documental, amenazas, condiciones degradantes o imposibilidad real de abandonar el lugar”.

Lea más: Trata de personas en la era digital: criminales usan la tecnología para captar víctimas

En medio de estos casos, se puede presentar una situación consistente en que la persona engañada no se considere o visualice como víctima. Coronel explicó en este sentido que, “una persona puede afirmar que aceptó viajar, porque quería trabajar, que conocía a quien la trasladó o que aceptó el ofrecimiento recibido”, pero eso no sirve para que la pesquisa se cierre inmediatamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese tipo de casos, si bien la persona pudo aceptar ser trasladada, pero bajo engaños con relación a las verdaderas condiciones de trabajo o de vida. “También puede existir un sometimiento progresivo. La investigación debe reconstruir qué información tenía realmente la persona, qué le prometieron, qué ocurrió después y qué posibilidades efectivas tenía de abandonar la situación”, enfatizó Coronel.

Niños y adolescentes: la población más vulnerable

La agente del Ministerio Público resaltó que las redes de trata de personas tienen blancos variados y uno de ellos es la población más vulnerable, conformada por niños, niñas y adolescentes.

Para la fiscala Vivian Coronel, “en cualquier análisis sobre trata de personas en la región, los niños, niñas y adolescentes requieren una consideración reforzada”, debido a ese factor de vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta “su edad, dependencia económica y emocional, exposición digital y menor capacidad para identificar engaños pueden incrementar notablemente el riesgo”, resaltó la relevancia de este sector de la población.

Lea más: Trata de personas: la cara oculta de los paraguayos atrapados por el engaño en el exterior

Al respecto la fiscala advirtió que los trabajos de “prevención no puede limitarse a controles fronterizos” solamente, sino que “debe comenzar en las familias, escuelas, comunidades y entornos digitales, donde aparecen muchas de las primeras señales de captación”.

“Cualquier oferta laboral, promesa de viaje, alojamiento o desplazamiento que involucre a una persona menor de edad debe ser analizada con especial rigor cuando existen indicios de explotación”, subrayó Coronel pues ante la necesidad de ingresos en la familia, los niños, niñas y adolescentes en su mayoría ven una oportunidad, pero termina siendo un engaño.

La fiscala Vivian Coronel explicó que “detrás de la trata existe una finalidad de aprovechamiento de otro ser humano. La víctima puede ser explotada reiteradamente y generar beneficios mediante su trabajo, su sometimiento sexual u otras formas de explotación”.

Lea más: Trata de Personas: alistan protocolo para la detección temprana de situaciones de riesgo

En atención a esa característica es que “investigar únicamente a quien físicamente acompaña o transporta a la víctima puede ser insuficiente. La investigación debe avanzar hacia quienes organizan, financian, captan, transportan, reciben, alojan, facilitan medios o se benefician del esquema criminal”.

Pesquisa sobre trata de personas debe centrarse en la víctima

“La Ley N.º 4788/2012 no está concebida únicamente como una norma de persecución penal. Su enfoque integral articula prevención, sanción, protección, asistencia y cooperación. Esa perspectiva es esencial porque la víctima no puede ser considerada simplemente como una fuente de prueba”, puntualizó la fiscala Coronel.

Coronel apuntó en otro momento sobre que “la intervención institucional debe proteger la dignidad, integridad, seguridad y acceso a la justicia” de la víctima.

Lea más: Interpol alerta del aumento de trata de personas usando plataformas digitales de pago

A ello agregó que se “debe evitar que una persona sometida a trata sea valorada aisladamente por conductas que pudieran ser consecuencia directa de la situación de explotación, conforme a los principios y garantías previstos por la legislación aplicable”.

Por otra parte, la fiscala Coronel refirió que “las dinámicas de trata explican por qué una víctima puede guardar silencio: miedo, dependencia económica, amenazas, lejanía de su familia, desconocimiento del sistema de justicia, barreras idiomáticas o incluso falta de conciencia inicial sobre su propia condición”.

“La identificación de víctimas requiere una actuación activa, profesional y multidisciplinaria. La capacidad institucional para reconocer indicadores resulta tan importante como la recepción formal de una denuncia”, señaló la representante del Ministerio Público en cuanto a la inmediatez con la que se debe actuar en estos casos.

Lea más: Fiscalía investiga red de trata tras rescate de paraguayas en Brasil

Posteriormente explicó que la estructura típica de la Ley N.º 4788/2012 de protección integral contra la trata de personas “obliga a analizar no solo el movimiento de la víctima, sino la finalidad perseguida” por la red que la haya captado.

Entonces, “desde la perspectiva investigativa, deben formularse preguntas concretas: ¿para qué fue captada esa persona?, ¿para qué fue trasladada?, ¿quién debía recibirla?, ¿dónde iba a permanecer?, ¿quién obtenía un beneficio?, ¿existían otras víctimas?, ¿quién financiaba el traslado?, ¿quién organizaba los contactos?, ¿quién controlaba el dinero o los documentos?”, entre otras interrogantes.

Cada una de estas incógnitas permitirán el avance investigativo de un hecho que podría parecer aislado, pero a su vez podría permitir la reconstrucción de una eventual estructura criminal o de una cadena de responsabilidades, según manifestó Coronel.

Cooperación internacional es una necesidad, dice fiscala

Dentro de lo que viene a ser la prevención, “uno de los mensajes más importantes para la ciudadanía de la Triple Frontera es sencillo: ‘una oferta demasiado buena merece ser verificada antes de viajar’”, resaltó la fiscala Coronel.

Sobre el punto mencionado, manifestó además que ante una oferta laboral primero se debe conocer quién ofrece el empleo, dónde se realizará, quién es el empleador, cuál será el salario, dónde se quedará la persona, quién cubre los gastos, si existe contrato y quién recibirá al trabajador en destino.

Lea más: “Robertito” Moreno, del alarde en redes a la captura por proxenetismo y trata de personas

Todos esos aspectos deben generar especial alerta y, más aún cuando hay solicitudes de entregar documentos, asumir deudas por transporte o alojamiento, ocultar información a familiares o viajar de inmediato sin posibilidad de verificar las condiciones ofrecidas, según lo detallado por la fiscala.

Apuntó que “la prevención eficaz no busca impedir que las personas migren o busquen mejores oportunidades. Busca garantizar que lo hagan informadas, libres y seguras”.

Por otra parte, en el marco de una investigación relacionada a la trata de personas, especialmente en la Triple Frontera, “una evidencia puede encontrarse en Paraguay, otra en Brasil y otra en Argentina”, en tal sentido puede ocurrir también que “una víctima puede estar en un país, el captador en otro y el lugar de explotación en una tercera jurisdicción”, según expuso la fiscala Coronel.

Lea más: Abuso y explotación sexual de niños: cómo denunciar estos casos en Paraguay

En la comisión de este hecho punible, indicó la fiscala que “los movimientos financieros y las comunicaciones digitales pueden atravesar todavía más territorios” y es por esta razón que “la cooperación internacional adquiere una relevancia decisiva”.

Rápido intercambio de datos puede salvar vidas

Una vez que se inician las pesquisas relacionadas con trata de personas, el tiempo es fundamental pues cuando existe información de que una víctima va a ser trasladada a otro país, la demora puede significar lo peor.

Entonces, de acuerdo con la consideración de la fiscala Vivian Coronel “resultan fundamentales la identificación rápida de vehículos, la verificación de domicilios, el intercambio de datos sobre personas investigadas, la ubicación de teléfonos, la comunicación entre autoridades, la identificación de pasos fronterizos y la coordinación operativa”.

En relación directa con lo expuesto previamente, añadió que “la cooperación internacional, en determinados casos, debe comenzar desde las primeras horas de investigación”.

Lea más: Unas 40 paraguayas fueron rescatadas de red de trata de personas

Además, indicó Coronel que en los casos de trata de personas “la persecución de los responsables es indispensable, pero no suficiente. Una política seria contra la trata requiere prevención, investigación y sanción, protección y asistencia a las víctimas, y cooperación”.

Por último, la fiscala Vivian Coronel destacó que “la lucha contra la trata no corresponde exclusivamente a fiscales y policías”, sino que “un docente puede detectar un cambio de conducta; un profesional sanitario puede advertir indicadores; un vecino puede observar movimientos inusuales; un transportista puede identificar una situación sospechosa; una familia puede advertir inconsistencias en una oferta laboral”, constituyéndose así en piezas fundamentales para la detección temprana.