El crimen organizado permea la economía y financia la política, apunta el juez Legal

Un informe elaborado por la agencia brasileña Folhapress revela que contrabandear productos desde Paraguay hacia Brasil puede generar ganancias superiores al 500% para el crimen organizado. El cigarrillo, los medicamentos y los smartphones lideran la lista de los productos con mayor margen de rentabilidad para facciones como el PCC y el Comando Vermelho.

Sobre esta información, el Juez Penal de Garantías especializado en lucha contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, comentó que según los análisis de agencias, tanto estatales como privadas, en primer lugar siguen estando la cocaína y la pasta base, que ronda entre un estimado de mil a dos mil millones de dólares.

“El contrabando en sí, donde ya entran este tipo de medicamentos y aparatos tecnológicos y demás, están en tercer lugar con una estimación de 400 a 800 millones de dólares año”, señaló.

Seguido añadió: “Tendríamos que ver cuáles son sus fuentes. Nosotros nos basamos siempre en varias fuentes, informes de Senad, Seprelav, informes también de organizaciones privadas y vamos realizando esas estimaciones”.

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Según el informe presentado, el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Frontera, el IDESFI, cuenta que el cigarrillo está a la cabeza como el producto con mayor índice de lucratividad para las redes de contrabando, y en segundo lugar están los medicamentos, que dejan un margen de 415%. En tercer lugar están los celulares.

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Por otra parte, el juez legal apuntó que estas organizaciones criminales son como empresas que van nutriéndose de todas estas comercializaciones ilegales, llámese cocaína, marihuana, contrabando y otras actividades criminales.

“Nuestro cálculo de perjuicio al país, en todo lo que es criminal y organizada, que es cocaína, marihuana, contrabando y otras actividades criminales, un estimativo de 1.800, 3.000 a 4.000 millones de dólares al año”, sostuvo.

Por su parte, Brasil dice que el estimado para ellos es de 10.500 millones de dólares al año.

Ante la consulta sobre si parte de ese dinero ilegal se estaría lavando en el país, el magistrado expresó:“Tenemos un porcentaje bastante alto de que se están haciendo las vías y las tipologías como para la inyección en la economía formal a través de actos delictivos”.

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Sobre la posibilidad de que ese dinero termine financiando alguna campaña electoral, ya sea para municipales o presidenciales, indicó que esa es una posibilidad bastante cierta.

“Hay inversiones en todos los rubros y la criminalidad organizada permea todos los tratos sociales, comerciales y políticos. Hablamos de actividades legales, entre comillas, como el tema del rubro inmobiliario, hablamos de ganadería, agricultura, todo tipo de negocio, y también inversiones a nivel político”, finalizó.