Fraude en el CM: recusaciones de jueza contra fiscales acumulan polvo en Fiscalía Adjunta

El fiscal Leonardi Guerrero imputó, el 20 de mayo de este año, a Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, por el caso del fraude en el Consejo de la Magistratura con el uso de títulos falsos para ganar puntos en concursos dentro del Consejo de la Magistratura (CM).

La magistrada fue desaforada y enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el 28 de mayo. En la misma sesión, los integrantes del órgano votaron por no pedir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de la misma en el cargo pues se la había convocado a una audiencia a la magistrada ante la máxima autoridad judicial.

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Librada Peralta fue convocada a audiencia indagatoria, pero recusó en junio al fiscal de la causa Leonardi Guerrero por presunta falta de objetividad.

La causa pasó a cargo de la agente Patricia Sánchez, quien cuando citó la magistrada Librada Peralta para sustanciar la misma diligencia procesal, también fue recusada bajo argumento de supuesta falta de objetividad y la causa pasó a manos de un tercer fiscal, Julio Ortiz.

A dos meses de haberse presentado la recusación contra Leonardi Guerrero la misma sigue cajoneada y acumulando polvo en el despacho del fiscal adjunto Augusto Salas, quien es el encargado de resolver si la causa queda a cargo de Guerrero o de otro fiscal. La misma situación se registra sobre la recusación contra Patricia Sánchez.

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Cabe destacar que, desde la presentación de la imputación ya transcurrieron 3 meses, es decir, la mitad del plazo ordinario de la etapa preparatoria –de 6 meses- en esta causa, cuya fecha para requerimiento conclusivo se cumple el próximo 17 de noviembre. A ello se suma que, aún hay una serie de diligencias que se deben llevar a cabo y, que si bien Sánchez y Ortiz son interinos y por lo general, el fiscal natural conoce más a fondo el caso.

Jueza pedrojuanina chicanea en causa por fraude en el CM

El fiscal de la Sede 1 del Ministerio Público, Julio Ortiz, tiene en sus manos desde inicios del mes de julio la causa contra la jueza Librada Peralta y otras seis personas más. En ese marco, también la convocó para llevar a cabo la audiencia indagatoria a fin de que la encausada pueda ejercer su derecho a defenderse dentro del proceso.

La diligencia quedó fijada para el 3 de julio. Si bien la magistrada pedrojuanina se presentó en la Fiscalía, logró suspender la realización de su indagatoria señalando que la misma no fue notificada de que fue despojada de sus fueros por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Pese a lo hecho por la jueza Peralta, se labró acta en la Fiscalía a fin de dejar constancia de que la misma compareció para su indagatoria, pero no se sustanció. Esto a modo de que conste en el expediente de que se le dio la oportunidad para defenderse.

Pero Librada Peralta no es la única que chicanea dentro de la causa con recusaciones y suspensión de su indagatoria, ya que el asistente fiscal de Coronel Oviedo, Adán Fredy Rolón Villareal, imputado también en la misma causa, había presentado un recurso de reposición contra la admisión de la imputación que fue rechazada por el juez penal de garantías Francisco Acevedo, por lo que en forma subsidiaria un Tribunal de Apelación debía expedirse.

Causa por fraude en el CM a cargo de otro Juzgado

La citada causa penal recayó en el Juzgado Penal de Garantías N° 7 a cargo de Miguel Palacios, quien luego de admitir la imputación y procesar a los investigados, se apartó del caso argumentando que existían causales de inhibición en atención a su vinculación con la abogada Vega, que ejerce la defensa de la jueza Peralta.

De esta forma el curso normal de la causa se vio embarrado por una recusación contra los fiscales Guerrero y Sánchez y, también por la inhibición del magistrado que inicialmente fue sorteado para entender en la causa.

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Tras la inhibición de Miguel Palacios se realizó un nuevo sorteo y la causa recayó esta vez en el Juzgado Penal de Garantías N° 12, que está a cargo de Francisco Acevedo.

Imputados por fraude en el CM

Por el fraude denunciado por el Consejo de la Magistratura como autores, Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero; Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado; Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty; y Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo.

En tanto que como cómplice fue imputado Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura; y como instigador, Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial.

el Ministerio Público detalla que con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.

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Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de Escuela Judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.

Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.