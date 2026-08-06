Detergente de oro: condenan a exdirector de Nenecho, pero solo devolverá G. 150 millones para no ir a prisión

El exdirector General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGGRRD) de la Municipalidad de Asunción Édgar Fabián Estigarribia Gavilán, acusado en la causa “detergente de oro”, fue condenado a 2 años de prisión en procedimiento abreviado, por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

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Sin embargo, la pena impuesta es con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, por lo que el ex alto funcionario acusado junto al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no irá a la cárcel y solo debe devolver la suma de G. 150 millones, según lo resuelto por el magistrado a cargo de la causa.

Específicamente, Édgar Estigarribia debe reparar G. 135 millones a la Municipalidad de Asunción; de los cuales G. 100 millones abonará de inmediato y el monto restante, de G. 35 millones, pagará en cuotas por el plazo de dos años.

Los G. 15 millones restantes para completar el monto de G. 150 millones, el exdirector General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGGRRD) de la Municipalidad de Asunción donará a un hogar de ancianos, según lo resuelto por el juez Estigarribia.

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Con esta reparación del daño a la comuna (G. 135 millones), sumado a los montos que deben devolver los demás encausados que también obtuvieron salidas procesales, el dinero que recuperará la comuna oscila los G. 1.800 millones, del perjuicio patrimonial de G. 1.808 millones que sufrió el municipio en el caso “detergente de oro”.

Preliminar de Nenecho por detergente de oro

Luego de 10 meses el pasado 23 de julio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabó la causa contra el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, en el caso “detergente de oro” en la Municipalidad de Asunción, al rechazar la recusación planteada en contra de dos camaristas que integran el Tribunal de Apelaciones.

Ahora el tribunal de alzada debe resolver el recurso de apelación subsidiaria interpuesto por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez y César Ojeda Figueredo, en contra de la resolución del juzgado de Garantías que ratificó la admisión de la acusación fiscal.

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Debido al citado recurso que debe ser resuelto por el Tribunal de Apelaciones, hasta la fecha está pendiente la audiencia preliminar para el exintendente Óscar Rodríguez y el exconcejal César Ojeda Figueredo, para quienes el Ministerio Público pide juicio oral.

Wilfrido Cáceres va a juicio oral

El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

Respecto a Wilfrido Adrián Cáceres Flores, el pasado martes 7 de julio el juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa por presunta lesión de confianza que afronta el sindicado como “mano derecha” de Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuando este ocupaba el cargo de intendente de Asunción, entre diciembre de 2019 y agosto de 2025.

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En la audiencia preliminar el juez Rodrigo Estigarribia admitió la acusación ratificada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, pero solo respecto al hecho punible de lesión de confianza, ya que resolvió excluir el tipo penal de asociación criminal.

Detergente de oro causó perjuicio de G. 1.808 millones

El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.

La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.

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Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.

Detergente francés a casi G. 400.000 el litro

Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.

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Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.