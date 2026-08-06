Querella pide hasta 15 años de cárcel para adultos involucrados en el crimen de María Fernanda Benítez

El Ministerio Público pidió 10 años de prisión para Chiara Mickhaela Rolón Melgarejo, acusada por incitación a cometer hechos punibles e instigación a la muerte de María Fernanda. Por su parte, la querella elevó ese pedido a 15 años de pena privativa de libertad.

En relación con Franco Acosta, la Fiscalía solicitó 4 años de prisión por frustración de la persecución penal y complicidad en la tentativa de aborto, al haber presuntamente proveído medicamentos abortivos al adolescente involucrado en el caso. La querella pidió 5 años, un año más que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en solicitar 3 años de cárcel para el suegro del supuesto asesino, acusado de frustración de la persecución penal.

Igualmente, ambas partes coincidieron en requerir 4 años y 6 meses de prisión para los padres del principal sospechoso del crimen, procesados por simulación de hecho punible y exposición a peligro.

El abogado Dionisio Piñanez explicó que la diferencia en las penas solicitadas para Chiara Mickhaela Rolón y Franco Acosta responde a que la querella considera que el marco penal permite una expectativa de pena mayor y que existen circunstancias agravantes que justifican una sanción más severa.

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“El marco penal también establece eso y también consideramos algunas circunstancias que agravan esa situación”, manifestó el representante de la querella.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que, aunque no existen registros fílmicos completos de todos los hechos, la investigación logró recuperar DVR que habrían sido manipulados, eliminados o borrados por los propios acusados.

Agregó que el Ministerio Público cuenta además con pruebas indiciarias y periféricas que, según sostuvo, coinciden plenamente con la teoría del caso y con la conducta atribuida a cada uno de los procesados.

El fiscal informó que el próximo martes, desde las 08:00, será el turno de las cinco defensas para presentar sus alegatos finales. Una vez concluidas esas exposiciones, la Fiscalía tendrá derecho a réplica y posteriormente las defensas podrán ejercer su derecho a dúplica.

Tras la finalización de esa última fase del juicio oral, el tribunal deberá deliberar y dictar sentencia en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión registrados en el departamento de Caaguazú.