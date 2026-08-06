Nacionales
06 de agosto de 2026 a la - 13:36

Querella pide hasta 15 años de cárcel para adultos involucrados en el crimen de María Fernanda Benítez

Mikhaela Rolón Melgarejo en audiencia, vestida formalmente, leyendo carta a jueces mientras varios asistentes la observan con expresiones diversas.
El Juicio Oral y Público para los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez entra en su etapa final.Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. El fiscal Fermín Segovia y el representante de la querella adhesiva, abogado Dionisio Piñanez, expusieron este jueves sus alegatos finales en el juicio oral por el asesinato de María Fernanda Benítez. Ambas partes coincidieron en las calificaciones jurídicas de los acusados, aunque la querella solicitó penas más elevadas para Chiara Mickhaela Rolón Melgarejo.

Por Víctor Daniel Barrera

El Ministerio Público pidió 10 años de prisión para Chiara Mickhaela Rolón Melgarejo, acusada por incitación a cometer hechos punibles e instigación a la muerte de María Fernanda. Por su parte, la querella elevó ese pedido a 15 años de pena privativa de libertad.

En relación con Franco Acosta, la Fiscalía solicitó 4 años de prisión por frustración de la persecución penal y complicidad en la tentativa de aborto, al haber presuntamente proveído medicamentos abortivos al adolescente involucrado en el caso. La querella pidió 5 años, un año más que el Ministerio Público.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en solicitar 3 años de cárcel para el suegro del supuesto asesino, acusado de frustración de la persecución penal.

Igualmente, ambas partes coincidieron en requerir 4 años y 6 meses de prisión para los padres del principal sospechoso del crimen, procesados por simulación de hecho punible y exposición a peligro.

El abogado Dionisio Piñanez explicó que la diferencia en las penas solicitadas para Chiara Mickhaela Rolón y Franco Acosta responde a que la querella considera que el marco penal permite una expectativa de pena mayor y que existen circunstancias agravantes que justifican una sanción más severa.

“El marco penal también establece eso y también consideramos algunas circunstancias que agravan esa situación”, manifestó el representante de la querella.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que, aunque no existen registros fílmicos completos de todos los hechos, la investigación logró recuperar DVR que habrían sido manipulados, eliminados o borrados por los propios acusados.

Agregó que el Ministerio Público cuenta además con pruebas indiciarias y periféricas que, según sostuvo, coinciden plenamente con la teoría del caso y con la conducta atribuida a cada uno de los procesados.

El fiscal informó que el próximo martes, desde las 08:00, será el turno de las cinco defensas para presentar sus alegatos finales. Una vez concluidas esas exposiciones, la Fiscalía tendrá derecho a réplica y posteriormente las defensas podrán ejercer su derecho a dúplica.

Tras la finalización de esa última fase del juicio oral, el tribunal deberá deliberar y dictar sentencia en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión registrados en el departamento de Caaguazú.