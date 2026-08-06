Red Desinformante: venezolana no se presentó a la audiencia de mediación

A las 09:00 se tendría que haber realizado la audiencia de mediación entre Christian Chena y la ciudadana venezolana Yecika Bracho, supuesta propietaria de la página “Despierta Paraguay”, que difunde información falsa dentro de la campaña sucia contra críticos del Gobierno denominada “La Red Desinformante”, pero la misma no se presentó.

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¿Qué pasa ahora?

Ante la inasistencia, la abogada querellante Alejandra Peralta Merlo solicitó el cierre inmediato de la etapa voluntaria de mediación.

“Al no presentarse, se abren nuevas sospechas de que tal vez pueda estar siendo amenazada por alguien a quien no le conviene que se sepa quiénes más están detrás de toda esta red de desinformación”, relató la representante legal de Chena.

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Peralta destacó que la audiencia representaba una oportunidad para que Bracho ofreciera su versión de los hechos o aclarara una eventual suplantación de identidad.

Vínculos y próximo paso judicial

La imputación contra Bracho se fundamenta en los datos facilitados por la compañía telefónica, que confirman que la línea empleada para habilitar la página “Despierta Paraguay” está registrada a su nombre y número de documento.

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“Era una oportunidad brillante para que dé su versión y se abran otras aristas en la investigación”, refirió Peralta Merlo.

Asimismo, el caso cobra mayor relevancia al constatarse que las direcciones declaradas coinciden con un estudio jurídico y con la sede de la agencia publicitaria “Azafrán”.

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Con el cierre de la vía de mediación extrajudicial, el expediente vuelve al juzgado de la jueza Mesalina Fernández, quien citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro del proceso penal.

De mantenerse la inasistencia de la procesada, la causa será elevada directamente a juicio oral y público.