Derecho UNA: impugnan candidaturas de Marco Aurelio González y dos magistrados para el decanato

Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) oficializaron la presentación de impugnaciones ante el Tribunal Electoral Independiente contra principales candidatos para las próximas elecciones de autoridades universitarias. que será el 20 de agosto próximo. Los cuestionamientos se centran en la supuesta violación de normas constitucionales y leyes que prohíben la duplicidad de cargos públicos de alta jerarquía.

La candidatura del Prof. Dr. Marco Aurelio González al cargo de decano fue impugnada por el profesor Francisco Llamas, quien sostiene que existe una “incompatibilidad legal y fáctica insubsanable”.

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González se desempeña actualmente como Miembro Titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), cargo que, por ley, exige un régimen de dedicación exclusiva.

En conversación con ABC, el profesor Llamas explicó que tanto el Estatuto de la UNA como la Ley Orgánica del BCP exigen tiempo completo, lo que hace imposible que una misma persona ejerza ambas funciones simultáneamente. “Admitir su postulación representaría un grave retroceso histórico”, señala.

Marco Aurelio es, además, hermano de José González, ex director jurídico del IPS que renunció tras una polémica por cobro indebido de honorarios y aumento patrimonial. Según datos, el mismo pretende disputar el decanato al lado de los candidatos Carlos González Morel, actual decano, y el Dr. Bonifacio Ríos Ávalos, ex ministro de la Corte Suprema.

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Magistrados en la mira: La “Ley Anti-Ríos”

Por su parte, el profesor Carlos Fernández presentó impugnaciones contra las candidaturas al vicedecanato del ministro de la Corte Suprema, Manuel de Jesús Ramírez Candia, y de la jueza Karen Leticia González Orrego.

Fernández fundamenta su acción en el Artículo 254 de la Constitución Nacional, que prohíbe a los magistrados ejercer otros cargos públicos o privados remunerados, salvo la docencia a tiempo parcial.

Además, recordó la vigencia de la denominada “Ley Anti-Ríos” (Ley 6525/2020), que prohíbe expresamente que ministros de la Corte y magistrados sean electos como decanos o vicedecanos mientras permanezcan en sus funciones judiciales.

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En el caso específico de Ramírez Candia, la impugnación también señala que el ministro no cumple con el requisito excluyente de ser egresado de la Facultad de Derecho UNA, ya que obtuvo su título en la Universidad Católica (UCA).

Definición en manos del Tribunal Electoral

El proceso queda ahora en manos de un Tribunal Electoral Independiente (TEI) Ad Hoc, que deberá resolver estas impugnaciones en el transcurso de la semana. Las elecciones en la Facultad de Derecho están marcadas para el próximo 20 de agosto, fecha en la que se definirá si estos candidatos podrán seguir en carrera o serán inhabilitados por las incompatibilidades denunciadas.