Estacionamiento en Asunción: ante falta de espacios, PMT insta a recurrir a predios privados

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción mantendrá de forma fija y constante los operativos de fiscalización en la zona de la Franja Costera, con el objetivo de evitar que espacios públicos y áreas verdes continúen utilizándose como estacionamiento no autorizado.

En entrevista con ABC el director de la PMT, Rodrigo Delvalle, explicó que, tras las denuncias iniciales sobre la ocupación del predio en las inmediaciones de la plaza España, la institución procedió en primer término a corroborar la condición de dominio del terreno.

“Tras varias denuncias que tuvimos la semana anterior, lo que hicimos fue verificar la situación de condición de dominio de la zona y constatamos que corresponde a la Franja Costera. Ese fue el primer paso para contar con todas las herramientas legales y hacer un buen procedimiento”, señaló el funcionario.

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Siete vehículos derivados al corralón

A pesar del despliegue preventivo de inspectores en el lugar desde tempranas horas, varios conductores continuaron ingresando al césped para dejar sus rodados, lo que derivó en la intervención de las grúas.

Según detalló Delvalle, en el transcurso de una semana se concretó la remoción de siete vehículos que fueron trasladados al corralón municipal.

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Respecto a las sanciones económicas, el titular de la PMT indicó que el monto oscila entre los 7 y 8 jornales mínimos (superando los G. 800.000). “Varía porque en algunos casos los vehículos se alzaron directamente con la grúa, sin uso de cepo, y en otros sí se aplicó el dispositivo. La suma contempla el mal estacionamiento, la colocación del cepo y el costo del traslado en grúa”, puntualizó.

“La gente se va por lo más fácil”

Consultado sobre la histórica escasez de lugares para aparcar en el microcentro capitalino, Delvalle sostuvo que existen alternativas formales que no son aprovechadas por los automovilistas.

“La gente se va por lo más fácil. En realidad, hay varios estacionamientos privados en la zona que los conductores no utilizan, prefiriendo quedar expuestos a los cuidacoches, con quienes también mantenemos una pelea diaria en conjunto con otras direcciones”, aseveró.

Asimismo, subrayó que las directivas de la intendencia, a cargo de Luis Bello, apuntan a la recuperación integral de los espacios verdes para el disfrute de la ciudadanía y destacó las recientes jornadas de limpieza en 25 plazas de la capital.

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Dónde sí se puede estacionar

El director aclaró que dentro de la zona de la Costanera existen sectores habilitados para el estacionamiento de vehículos “Hay lugares determinados que están debidamente identificados y señalizados sobre la avenida Costanera donde sí está permitido estacionar”, precisó.

Finalmente, reafirmó que los controles de la PMT en la Costanera y en otros puntos críticos de la ciudad, como el barrio Las Mercedes, continuarán de manera indefinida. “Va a ser una pelea constante, pero estamos preparados para eso”, concluyó Delvalle.

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