Unas 190 hectáreas menos de árboles y plazas en ruinas: la rebelión vecinal al rescate de Asunción

Vecinos, organizaciones sociales y colectivos urbanos de Asunción lanzaron oficialmente este sábado la Red por el Derecho a la Ciudad, una plataforma ciudadana independiente que busca articular esfuerzos para transformar la capital y su área metropolitana. El bloque agrupa inicialmente a veinticinco organizaciones fundadoras con el propósito de superar el aislamiento en las luchas vecinales y construir una “musculatura social” capaz de incidir en las políticas públicas locales.

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Durante la presentación pública, los referentes emitieron un manifiesto en el que aseveran que la capital atraviesa una crisis profunda, marcada por la pérdida de 190 hectáreas de árboles en veinticuatro años y el abandono histórico de sus plazas y parques. A esto se suman deficiencias estructurales graves como la falta de desagües pluviales que generan inundaciones constantes, un sistema de transporte ineficiente que roba horas de vida y la exclusión social de los sectores vulnerables.

La Red manifestó además que la Municipalidad de la capital soporta una “quiebra técnica, financiera y moral”, ejemplificada en el desvío de G. 512.000 millones de bonos que debían ser para obras durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y la cooptación de la institución por intereses ajenos al bien común.

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En el marco del lanzamiento, Arístides Ortiz, uno de los voceros, profundizó en la crisis estructural e indicó que “no hay inversión desde hace décadas en las 210 plazas, parques, corredores verdes de la ciudad de Asunción. Han sido abandonados y hoy están en una situación lamentable, prácticamente que ya no sirven para que el ciudadano use”, dijo.

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Respecto al modelo de movilidad urbana, Ortiz advirtió que “las políticas públicas tanto del gobierno municipal como del gobierno nacional apuntan a privilegiar al auto antes que al ciudadano, que necesita del transporte público”. A ello, sumó que existen “más de 150.000 personas que están viviendo en los bañados, en la pobreza y no están incorporados a la ciudad”.

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Al referirse al rol del gobierno local, Ortiz sentenció que la institución municipal perdió su propósito fundamental al servicio de los habitantes: “La municipalidad de Asunción fue secuestrada por otros intereses y hoy en vez de proteger al ciudadano asunceno, de resolverle sus problemas en la ciudad, va en contra de la ciudad”.

Autonomía total frente al abandono institucional

La red pretende consolidarse como un espacio autónomo, apolítico y sin vínculos con partidos, religiones o el Estado, permitiendo la integración plural de personas de diversas ideologías y géneros. Su fin prioritario es articular inteligencia, recursos y propuestas técnicas desarrolladas por profesionales voluntarios en áreas críticas para la transformación urbana.

Entre las propuestas de acción inmediata, la organización determinó no limitarse a la denuncia estéril, incorporando agendas de capacitación pedagógica, diálogo directo con las candidaturas municipales y el acompañamiento estricto a las luchas vecinales activas.

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En el plano técnico, la plataforma impulsa un nuevo Plan Regulador que se cumpla rigurosamente y esté al servicio de las personas y no de los negocios inmobiliarios desregulados, priorizando además el transporte público eficiente y la infraestructura defensiva en los barrios.

La organización fijó como horizonte temporal el aniversario quinientos de Asunción en 2037, marcando el cierre definitivo del ciclo de mala gestión denunciado. La ciudadanía organizada comienza así a construir un nuevo modelo de capital basado en la dignidad, convocando a nuevos grupos a sumarse a la plataforma.