Juicio a Hernán Rivas: Fiscalía destaca “inconsistencias insalvables” en su título de abogado

En la jornada de este lunes se dio inicio formal al juicio oral y público contra el exsenador Hernán Rivas, quien se encuentra acusado por la supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

El proceso investiga la legalidad del título de abogado presentado por el exlegislador para su matriculación en la Corte Suprema de Justicia y su posterior designación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Una vez finalizada la primera sesión del juicio, Rivas optó por retirarse del lugar en absoluto silencio, negándose a brindar declaraciones a la prensa.

Durante la primera etapa de producción probatoria, el Ministerio Público presentó los testimonios de exautoridades de la Universidad Sudamericana, entre ellos el exrector Euclides Acevedo y el exrector u otras autoridades como Óscar Rodríguez Kennedy.

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Al respecto, la fiscal del caso, Patricia Sánchez, manifestó que estas declaraciones tienden a reforzar contundentemente la teoría del caso al evidenciar “inconsistencias prácticamente insalvables” en la documentación con la que Rivas intentó respaldar sus estudios universitarios.

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“Esa es la afirmación desde el momento uno del Ministerio Público y la finalidad de la producción probatoria es esa, ir sosteniendo la teoría del caso”, señaló la fiscal Sánchez, remarcando que los comparecientes expresaron formalmente que no les consta el contenido del certificado de estudios atribuido al exsenador.

Uno de los puntos más críticos expuestos por la representación fiscal radica en la incongruencia cronológica de los datos presentados.

Mientras que la carrera de Derecho en dicha institución cerró oficialmente en el año 2015, los registros de Rivas sugerían que este rindió exámenes durante el periodo 2016, un bache temporal que contradice los documentos presentados para acreditar su condición profesional.

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“Lo que sí quedó en claro es que existen varias inconsistencias insalvables”, aseveró la agente fiscal al término de la audiencia.

Para finalizar, reafirmó que todos los elementos y testimonios recabados durante la fecha consolidan y fortalecen la hipótesis del Ministerio Público en este emblemático proceso judicial.