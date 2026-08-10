Hernán Rivas: se inicia juicio oral por supuesto título universitario falso

Luego de varias postergaciones, se llevará a cabo este lunes en el Palacio de Justicia de Asunción la audiencia inicial del juicio oral y público al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas, acusado por el Ministerio Público de producción mediata y uso de un título universitario de contenido falso.

La Fiscalía acusa al exsenador Rivas de haberse valido de un título universitario de contenido falso, emitido por la entidad educativa privada Universidad Sudamericana, que certificaba –presuntamente de manera falsa– al parlamentario como graduado en la carrera de Derecho, para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales.

Rivas incluso fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento entre julio y agosto de 2023, a pesar de que la veracidad de su título de Derecho ya estaba en duda.

Rivas y su defensa se llamaron a silencio ante medios

El inicio del juicio fue postergado en varias ocasiones, más recientemente el pasado 21 de julio, luego de que el exlegislador cartista realizara cambios en su equipo defensor y su nueva abogada Alba Zaracho solicitara una prórroga de tiempo para interiorizarse de los detalles del caso.

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En los momentos previos al inicio de la audiencia de hoy, tanto el exsenador Rivas como su abogada Zaracho rechazaron hacer declaraciones a medios de comunicación presentes.

“Estamos cien por ciento enfocados al juicio, todas las manifestaciones las vamos a hacer en el marco de esta audiencia”, dijo Zaracho, quien agregó que la defensa no pondría obstáculos para el inicio del juicio.

Fiscalía pidió sumar testimonios

La audiencia comenzó poco después de las 8:30 ante un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García (presidenta), Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate.

En representación del Ministerio Público, el fiscal Christian Benítez abrió la audiencia afirmando que la Fiscalía cuenta con “elementos suficientes de convicción para acreditar” su acusación, y planteó un incidente de inclusión probatoria, solicitando la inclusión de varios elementos probatorios documentales y testificales obtenidos por el Ministerio Público luego de la admisión de la acusación contra el exsenador.

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Concretamente, la Fiscalía solicitó la inclusión como pruebas en el juicio de los testimonios del exasesor parlamentario Federico López Moreira, de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); del senador cartista Mario Varela (ANR, Partido Colorado) y de Óscar Paciello, estos dos últimos integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados durante el tiempo en que el exsenador Rivas también integró ese órgano judicial.

Antes del inicio de la audiencia de hoy, la fiscal Patricia Sánchez, quien encabeza el equipo que representa al Ministerio Público en el juicio, comentó a medios de comunicación que presentará como testigos de la parte acusadora también a Euclides Acevedo y Óscar Rodríguez Kennedy, exautoridades de la Universidad Sudamericana.

“Llegar a la verdad real de los hechos”

El fiscal Benítez dijo que los testimonios y pruebas documentas cuya incorporación al juicio fue solicitada hoy “fueron colectados a pesar de particularidades y problemáticas procesales a lo largo de la causa”, entre ellas la revocación de la admisión de la imputación en tres ocasiones distintas, la restitución de los fueros parlamentarios del imputado luego de que estos le fueran retirados y “la disponibilidad (para la Fiscalía) de solo 11 días de preparación luego de la confirmación definitiva del acta de imputación”.

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Argumentó que los elementos probatorios mencionados “permitirán acreditar la conducta penalmente relevante del acusado y llegar a la verdad real de los hechos”.

Defensa se opuso al pedido de la Fiscalía

En respuesta, la abogada del exsenador Rivas manifestó su oposición a la inclusión de las pruebas citadas por la Fiscalía alegando en el caso de López Moreira que este ya presentó una denuncia contra su defendido en un proceso paralelo al juicio en curso y que sus expresiones “deberían ser estudiadas en el marco de dicha denuncia”.

Argumentó también que José Penayo ya emitió públicamente una opinión sobre el caso de Hernán Rivas, manifestando no creer que el acusado sea abogado, por lo que “es un testimonio ya contaminado por una inclinación muy evidente hacia mi defendido”. También dijo considerar “extemporáneos” los testimonios de Paciello y del senador Varela.

La defensa también planteó un incidente de inclusión probatoria propio, solicitando incluir entre los elementos de prueba del juicio un informe solicitado al Congreso Nacional sobre la presentación de renuncia de Rivas a la Cámara Alta del Congreso, a fin de que esto sea tenido “en cuenta para estudiar la conducta de mi defendido”.