Más de 1.000 títulos de FICS habrían sido validados en Brasil, según O Globo

El informe, titulado “Estafa de diplomas falsos: brasileños pierden hasta R$ 40.000 con títulos de maestría y doctorado de universidades irregulares en Paraguay”, aborda el caso de brasileños que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a títulos expedidos por instituciones que operaban en Paraguay.

El propio fiscal Aldo Cantero aseguró que la Justicia de Brasil también investiga actualmente al supuesto instituto del brasileño Ismael Fenner, que en el vecino país opera bajo el nombre de Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS).

Según había señalado el fiscal, las autoridades paraguayas intercambian información con sus pares brasileños.

De acuerdo con O Globo, una de las víctimas relató que pagó R$ 23.000 (G. 26.910.000 al cambio de hoy) por una maestría en neuropsicología. Las clases se desarrollaban de manera virtual, una vez por semana y en portugués.

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“Caímos de lleno en la trampa”

La estudiante aseguró que no tenía motivos para desconfiar de la institución. “Lo que nos hicieron estuvo muy bien orquestado, no había forma de que pudiéramos haber sospechado nada. Caímos completamente en la trampa”, declaró.

Otra estudiante que también pagó R$ 23.000 manifestó su vergüenza por haber formado parte de la institución. “Nos avergüenza decir que fuimos parte de esta institución. Y sabemos que no vamos a volver”, señaló al medio brasileño.

Según el informe de O Globo, los alumnos también recibían instrucciones para intentar convalidar sus títulos en Brasil. Entre las orientaciones figuraba la necesidad de demostrar un período de estudios en el extranjero.

“Vamos allí, pasamos por inmigración, conseguimos alojamiento y obtenemos un carné de estudiante. Paraguay es un país con una gran riqueza cultural y muchos museos. Aprovechamos eso y hacemos ambas cosas”, dijo.

Un viaje a Paraguay y 300 estudiantes en un hotel

O Globo informó que las autoridades paraguayas detectaron la fecha de uno de esos viajes y llegaron de manera inesperada hasta un Fiscalía interviene ofertas de posgrados “mau” en hotel de Asunción.

En el lugar encontraron a unos 300 estudiantes brasileños, quienes aseguraron estar culminando doctorados en áreas como Derecho, Salud y Educación. “Había allí 300 estudiantes brasileños. Pero los documentos son falsos, y el señor Fenner se aprovecha de esto para engañar a la gente, reclutar estudiantes y cobrar por los cursos”, declaró el fiscal Aldo Cantero.

Según los estudiantes, permanecerían cuatro días en Paraguay para presentar sus trabajos finales. Esa habría sido su única visita al país desde el comienzo de las clases.

O Globo también informó que el Gobierno paraguayo investiga una posible participación de funcionarios públicos en fraudes relacionados con la educación superior y que se puso en marcha un plan para modernizar la expedición de diplomas.

Brasil anuló diplomas de la FICS

Según el investigador Iasley Almeida, quien encabeza la investigación en Brasil, muchos de los estudiantes involucrados serían funcionarios públicos. De acuerdo con O Globo, esto podría implicar que tengan que devolver dinero recibido por ascensos laborales obtenidos con base en diplomas falsos.

El medio brasileño relató el caso de una víctima que terminó una maestría atribuida a la FICS en 2022 y consiguió que el título fuera reconocido por la Universidad Federal de Alagoas (UFAL). Posteriormente, el reconocimiento fue cancelado, lo que le habría ocasionado pérdidas superiores a R$ 40.000.

“Caí en la estafa. Me paralizó la vida. Caí en una depresión”, declaró.

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Más de 1.000 títulos validados en Brasil

O Globo señaló que la UFAL canceló 218 títulos de la FICS, bajo el argumento de que fue engañada mediante documentación falsificada.

Sin embargo, según el informe, la plataforma Carolina Bori, utilizada para el reconocimiento de títulos extranjeros en Brasil, registra más de 800 títulos de la FICS convalidados por otras instituciones.

En conjunto, los registros mencionados por O Globo superan los 1.000 títulos vinculados a la institución.

Medidas definitivas, tras concluir investigación

El delegado de la Policía Federal de Brasil, Bráulio Galloni, explicó al medio brasileño que las instituciones educativas que habían convalidado diplomas fueron notificadas de que la FICS no operaba legalmente en Paraguay. Además, que les recomendó iniciar los procedimientos para revocar esos reconocimientos.

El Ministerio de Educación de Brasil informó a O Globo que participa en la gestión de la plataforma Carolina Bori y que está notificando a las instituciones involucradas. No obstante, señaló que las medidas definitivas solo podrán adoptarse una vez concluidas las investigaciones.

O Globo detectó otras universidades investigadas

El informe periodístico señala que al menos otras 13 universidades extranjeras ofrecen títulos de posgrado a brasileños mediante un mecanismo similar al utilizado por la FICS. Según O Globo, la mayoría de esas instituciones están en Estados Unidos.

El jefe policial Franco Perazzoni explicó a O Globo que los grupos involucrados cambian de institución a medida que aumenta la vigilancia de las autoridades.

Para una de las víctimas citadas por el medio brasileño, las consecuencias del caso van mucho más allá del dinero perdido. “FICS, Fenner, debe rendir cuentas por las vidas que destrozó”, expresó.

Fenner ya había sido investigado en Brasil

En Brasil, Fenner ya había sido investigado en 2021 por falsificación de diplomas. Según el medio, el caso fue cerrado en 2025 mediante un acuerdo de no enjuiciamiento con la Fiscalía.

Recientemente, Fenner, quien cumple prisión preventiva en nuestro país, fue detenido cuando retiraba R$ 700.000 en Foz do Iguaçu.

El dinero fue incautado bajo sospecha de evasión fiscal. Su defensa sostuvo que provenía de la venta de una propiedad.

Además, debido a diplomas de la FICS, la Policía Federal brasileña lo acusó de presentar documentos falsos.

Defensa de Fenner alega persecución

En un comunicado citado por O Globo, Fenner afirmó ser víctima de una persecución promovida por empresarios del sector educativo que, según sostuvo, utilizarían el aparato estatal paraguayo para destruir su reputación.

Su defensa sostuvo que Fenner es el verdadero propietario de ISICS y que existe una disputa legal por la marca registrada. No obstante, admitió que los derechos de Fenner sobre el instituto se encuentran actualmente suspendidos.

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La abogada de la FICS en Brasil también busca revertir la anulación de los diplomas en la UFAL, alegando falta de derecho a la defensa.

Respecto a una eventual devolución del dinero a los estudiantes, la representante legal indicó que el asunto depende de los procesos judiciales y de las investigaciones penales.

Denunciaron a un brasileño por usurpación del nombre de una institución educativa

Directivos del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (Isics) se desmarcaron de Ismael Fenner, quien, según la investigación, habría dictado cursos de posgrado sin contar con la habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ni del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Christian Acevedo, director general del Isics, institución perteneciente a la firma administradora Red Calidad Educativa SA, aclaró a ABC que denunciaron al ciudadano brasileño por el uso “ilegal” del nombre de la entidad educativa.

“Ismael Fenner no es propietario, representante legal, administrador ni socio del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (Isics), legalmente constituido y reconocido por el Cones y el MEC”, sostiene Red Calidad Educativa SA.

Tras la denuncia promovida por Acevedo, la fiscal Irides Ávila explicó que la empresa Red Calidad Educativa SA tiene registrado oficialmente ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) el nombre del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales.