Títulos falsos: Investigan en Brasil a instituto allanado en Asunción

El fiscal Aldo Cantero ordenó este viernes la imputación al brasileño Ismael Fenner, por la supuesta producción de documentos no auténticos y estafa, tras detectarse en un allanamiento que ofrecía cursos de posgrado a través del Instituto Interamericano de Ciencias Sociales (Isics), que no cuenta con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), ni está reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Una comitiva fiscal encabezada por Cantero, y acompañada por funcionarios del Cones y del MEC, irrumpió este jueves en el segundo piso del Hotel Crowne Plaza de Asunción, donde el instituto impartía seminarios y clases de posgrado en Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Educación y Administración Pública.

Las autoridades hallaron casi 100 ciudadanos brasileros que realizaban estos cursos en el hotel. Incautaron listado de personas entre docentes y estudiantes, documentos sobre la cantidad de dinero que cobraron por las clases particulares y toda la información sobre el lapso de tiempo que estaban operando en el país.

“Cuenta con varias denuncias ya de producción de documentos no auténticos y en este caso, de estafa, que serían los estudiantes que habían abonado por estos cursos ya de forma previa o están abonando todavía”, indicó el agente fiscal sobre Ismael Fenner.

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El propio fiscal Aldo Cantero aseguró que la Justicia del vecino país también investiga actualmente al Isics, que en Brasil opera bajo el nombre de “Fics” Facultad Interamericana de Ciencias Sociales, y que se encuentran intercambiando información con sus pares brasileros.

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“En Brasil existen ya varias denuncias contra este Instituto. Las autoridades de allá ya se pusieron en contacto con nosotros”, afirmó en contacto con medios de comunicación.

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Según la prensa del vecino país, existen cerca de 1.000 títulos universitarios emitidos por el Isics y que fueron validados por universidades e institutos del Brasil, pese a que el Instituto Interamericano no cuenta con registro en Paraguay.

En el marco de una investigación oficial, en junio del año pasado la Policía Federal de Brasil remitió una nota a una institución de educación superior del vecino país, pidiendo que “informe el motivo del reconocimiento de los títulos de maestría y doctorado emitidos por la institución extranjera Facultad Interamericana de Ciencias Sociales - FICS, empresa paraguaya que opera de forma irregular en Brasil y sin registro en el Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay - MEC-PY y en el Consejo Nacional de Educación Superior - CONES”.

Instituto habría registrado 1.000 diplomas en Brasil, pese a no estar habilitado en Paraguay

Según una publicación del medio brasilero Extra Clase, el Isics acumuló un total de 915 títulos de maestría y doctorados, que fueron validados por universidades brasileñas y registrados en la Plataforma Carolina Bori.

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La Plataforma Carolina Bori es un sistema del MEC del Brasil, destinado al reconocimiento y la revalidación de títulos obtenidos en el extranjero. Siempre según Extra Clase, son 124 doctorados y 791 maestrías validados que están vinculados a dicha institución.

De los 915 diplomas, 113 ya fueron anulados por la Universidad Federal de Alagoas (Ufal). “Esta situación ha dado lugar a acciones legales por parte de exalumnos que se sintieron perjudicados”, afirman en el medio extranjero.

En el ámbito penal, en septiembre de 2025, Ismael Fenner suscribió un acuerdo de no persecución penal con la Fiscalía del Estado de Paraná, confesando la falsificación de títulos de la supuesta Universidad Francis Xavier; documentos que habían sido certificados ante un escribano en Foz de Iguazu, según siempre lo consignado por Extra Clase.

Exsacerdote acusado de abuso sexual integró mesa evaluadora de Instituto

Por otro lado, un dato llamativo repercute sobre uno de los integrantes de la mesa evaluadora que se había constituido en el hotel allanado este jueves por la Fiscalía en Asunción y donde se desarrollaban los supuestos programas de posgrado, con unos 100 estudiantes brasileros.

Carlos Ibañez Morino era uno de los integrantes de la mesa evaluadora del Isics. Se trata de un exsacerdote argentino acusado de presunto abuso sexual en niños y que, luego de ser expulsado de la Iglesia de Córdoba, vivió mucho tiempo “escondido” en Paraguay, oficiando misas, bautismos y casamientos, desde principios de la década de los ´90.

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Ibañez Morino también había sido denunciado por contar con supuestos títulos falsos de licenciaturas, maestrías y doctorados. Reportes del MEC del 2016, indicaban que no tenían registros sobre ninguno de los títulos que él decía tener, muchos de ellos supuestamente emitidos por universidades paraguayas.

Títulos falsos: más antecedentes sobre instituto allanado

Entretanto, Ismael Fenner mantiene actualmente una disputa judicial por la propiedad del Isics, contra los dueños de la empresa “Red Calidad Educativa SA”, que sí tiene aval del Cones para administrar el Isics. Esta firma es propiedad de Carlos David Paoli Vera y el abogado Christian Elpidio Acevedo.

El 19 de junio, una unidad fiscal de Fernando de la Mora allanó el Isics que sí está aprobado por el Cones, con sede en esta ciudad de Central, tras una denuncia por la emisión de 300 supuestos títulos falsos. El denunciante de este caso era un abogado de Ismael Fenner, pero el Ministerio Público encontró igualmente varias presuntas irregularidades en el local.