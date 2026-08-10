San Ignacio: riesgo de derrumbe en el Colegio Rigoberto Caballero obliga a clausurar aula

Una preocupante situación edilicia afecta al histórico Colegio Nacional Rigoberto Caballero de la ciudad de San Ignacio, Misiones.

La comunidad educativa alertó sobre la existencia de una sala en riesgo inminente de colapso, situación que obligó a la directora general y a docentes de la institución a clausurar el espacio para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

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La directora de la institución, Hermelinda Barúa, confirmó que el inconveniente afecta a un pabellón completo del área del Bachillerato Técnico Industrial, específicamente la especialidad de Electricidad.

“Tenemos la preocupación desde hace tiempo de que haya un derrumbe, puesto que los tejados están en muy mal estado y deteriorándose cada vez más”, manifestó la directora.

Cerca de 90 alumnos afectados

La clausura preventiva afecta directamente a un aula utilizada por 30 alumnos. Sin embargo, el pabellón en cuestión es ocupado por unos 90 estudiantes en total.

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Para continuar con las clases, los alumnos afectados por la clausura deben trasladarse constantemente de un aula a otra, aprovechando los espacios que quedan desocupados de manera temporal.

Según detalló Barúa, el empeoramiento del daño se aceleró desde hace un par de semanas debido a intensos vientos registrados en la zona, lo que provocó el deslizamiento de tejas y un visible desprendimiento en la estructura del techo.

Sin respuesta, pese a años de pedidos

La responsable de la institución aclaró que desde hace varios años vienen realizando pedidos de reparación ante las diferentes autoridades, sin obtener una respuesta hasta el momento.

“Nosotros ya hemos presentado solicitudes en microplanificación de manera consecutiva desde hace tres años y hasta ahora no hemos tenido respuestas”, lamentó.

Otro de los pabellones, donde funcionan aulas de la Educación Escolar Básica y del Tercer Ciclo, también presenta deterioros, aunque en condiciones menos graves.

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En el pabellón señalado funcionan cuatro grados. La estructura presenta fisuras en las paredes que afectan prácticamente toda la galería, además de daños en el techo del interior de las salas.

La directora señaló que técnicos de la Municipalidad ya realizaron una verificación del pabellón y determinaron que, pese a las condiciones observadas, la estructura no representa actualmente un peligro y puede seguir siendo utilizada.

El Colegio Nacional Rigoberto Caballero es una institución emblemática de la zona que tiene 47 años de antigüedad y alberga actualmente a 798 alumnos distribuidos en el Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica, Bachillerato Científico y Bachillerato Técnico Industrial.

La comunidad educativa apela al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para una pronta respuesta e intervención técnica antes de que la estructura sufra daños mayores.