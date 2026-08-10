San Lorenzo: obispo llama a trabajar por el bien común y a servir a los más necesitados

En honor a San Lorenzo, diácono y mártir, se celebró la Misa Central, presidida por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Hermes Robledo. Durante su homilía, instó a los creyentes a vivir la fe con generosidad, servir a los más necesitados y trabajar por el bien común.

La celebración reunió a numerosos sanlorenzanos y visitantes que llegaron hasta la explanada de la Catedral desde otras ciudades para participar de la principal actividad religiosa en honor al santo patrono de la ciudad y de la diócesis.

La jornada también coincidió con el Día de los Diáconos, por lo que monseñor Robledo extendió sus felicitaciones a quienes desempeñan este servicio dentro de la Iglesia.

En su homilía, el obispo recordó la vida y el martirio de San Lorenzo, quien, como diácono de la Iglesia de Roma, estuvo al servicio de los pobres, huérfanos y viudas. Destacó que el santo no tuvo miedo de entregar su vida y que su testimonio continúa siendo una invitación a vivir la fe de manera coherente.

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“El ejemplo de San Lorenzo nos invita a nosotros a vivir con coherencia nuestra fe y a servir con alegría a Dios y a nuestros hermanos”, expresó monseñor Robledo durante la celebración.

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El religioso también vinculó la festividad con el Año del Bien Común, señalando que la política debe tener como objetivo el bienestar de toda la sociedad y no responder únicamente a intereses particulares.

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“El bien común no es la suma de intereses particulares, sino el conjunto de condiciones de vida social que permiten a los individuos y a los grupos alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente”, manifestó, citando al Concilio Vaticano II.

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Robledo sostuvo que el bien común implica, entre otros aspectos, respetar la dignidad de cada persona, garantizar condiciones de vida dignas, como alimentación, salud, trabajo y educación, y asegurar la paz y la estabilidad dentro de un orden justo.

Asimismo, recordó que los creyentes están llamados a participar activamente en la sociedad, dando testimonio de honestidad y buscando el bien común, sin colocar la fe al servicio de ideologías o intereses particulares.

Durante su reflexión, el obispo también destacó el significado del Evangelio, en el que Jesús utiliza la imagen del grano de trigo para explicar que la entrega de la propia vida puede generar una vida nueva. En ese sentido, señaló que San Lorenzo vivió ese mensaje al ponerse al servicio de Cristo y de los más necesitados.

Al término de la misa se realizó la tradicional procesión de la sagrada imagen de San Lorenzo por las principales calles de la ciudad. Los fieles católicos acompañaron la procesión, que estuvo a cargo de mucha fe y religiosidad.

La celebración patronal se realizó en el marco de un año significativo para la Diócesis de San Lorenzo, luego del Jubileo celebrado por los 25 años de su creación y erección.

Robledo también recordó la experiencia de la Misión Diocesana en clave sinodal, que permitió a los miembros de la Iglesia acercarse a las familias y compartir sus esperanzas, sufrimientos y alegrías.

La fiesta patronal tuvo además un importante componente cultural. En la víspera, después de varios años, volvió a realizarse la tradicional serenata en honor a San Lorenzo, que congregó a numerosos sanlorenzanos en los alrededores de la Catedral de San Lorenzo.

El programa religioso de este lunes concluirá con la misa de las 18:00, que se realizará en la Catedral de San Lorenzo y que estará presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.