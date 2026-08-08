Caso Metrobús: Arnoldo Wiens pide la prescripción de la causa y su sobreseimiento definitivo

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Arnoldo Wiens Durksen (ANR),planteó una excepción de falta de acción y la extinción de su causa, en el caso Metrobús.

La petición fue realizada a través de sus abogados defensores Jorge Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, mediante el cual solicita, por ende, su sobreseimiento definitivo en el proceso en que está imputado por lesión de confianza.

El pedido del extitular de Obras -actual precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete- se basa en lo establecido en el artículo 329 de la excepciones del Código Procesal Penal (CPP), específicamente en los numerales “2)falta de acción, por improcedente, o porque no fue iniciada legalmente, o porque existe un impedimento legal para proseguirla; y, 3) extinción de la acción penal”.

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La defensa sostiene en ese sentido “que el Ministerio Público formuló la imputación cuando el plazo legal de persecución ya había vencido”, o sea, 5 años después de que haya concluido la conducta que actualmente persiguen en el proceso penal en curso.

Añaden al respecto Kronawetter y Huttemann que “la presente persecución penal se encuentra extinguida por prescripción pues entre la fecha en que habrían concluido las conductas concretamente atribuidas a Arnoldo Wiens y la realización del primer acto procesal susceptible de interrumpir válidamente el curso del plazo transcurrió íntegramente el término previsto por el artículo 102 del Código Penal”, el cual señala que “los hechos punibles prescriben en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad prevista para el tipo legal”.

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Determinación del plazo, según la defensa de Arnoldo Wiens

En otro apartado de su escrito, la defensa de Wiens refiere que para determinar el plazo concretamente “no corresponde atender a la fecha artificialmente propuesta por la Fiscalía en su imputación, sino al momento en que, conforme al propio relato fiscal, se habrían ejecutado y agotado las conductas”.

La defensa así enumera dos porciones fácticas dentro de la imputación fiscal, la primera vinculada a la suscripción del Acta de Entendimiento, firmada el 23 de octubre de 2018, la suspensión de las obras originales del Proyecto BTR, la realización de trabajos destinados a habilitar el tránsito y el pago de G. 8.030.693.029 a la firma Mota-Engil.

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Y, el segundo momento hace mención a la supuesta orden de destrucción de las seis estaciones de pasajeros, numeradas como 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que habría sido impartida el 1 de abril de 2020 y cuya ejecución, según reconoce la propia Fiscalía, se ha extendido hasta mayo de 2020.

En ese contexto, es que la defensa insiste en que la acción ya prescribió para Wiens, cuando fue convocado para su indagatoria en 2025.

“Desde ese momento -mes de mayo- comenzó a correr el plazo prescriptivo de 5 años, que se cumplió, a más tardar, durante el mes de mayo de 2025. Sin embargo, la primera citación que comunicó a Wiens los hechos que actualmente integran la imputación fue librada recién el 28 de agosto de 2025, cuando el plazo legal ya había transcurrido íntegramente”, señalaron los abogados.

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En otra parte, sostiene que la indagatoria a Wiens, propiamente ya en el marco de la investigación por lesión de confianza fue fijada para el 8 de septiembre de 2025, “y el acta de imputación fue formulada posteriormente, el 13 de febrero de 2026. Ninguno de esos actos podía revivir una acción penal que ya se encontraba extinguida”, refieren los profesionales del derecho.

Wiens no fue notificado sobre el objeto de investigación, indica defensa

Según se señala en el escrito presentado, la Fiscalía busca instalar que se interrumpió la prescripción con la citación del 4 de octubre de 2023, pero para ello “el acto debe referirse al mismo hecho histórico por el cual posteriormente se ejerce la persecución penal”.

Kronawetter y Huttemann indicaron al respecto que “no es el número de causa lo que individualiza el objeto de la persecución penal, sino las personas, la conducta, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el resultado atribuido y el concreto vínculo causal que se pretende establecer”.

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En aquel momento a Wiens no se lo había citado por los hechos que hoy se le sindican, sino por “una hipótesis distinta”, que “se afirmaba que habría ordenado pagos de certificaciones dentro del Contrato S.G. N.° 100/2016 y sus adendas por obras que supuestamente no cumplían las especificaciones técnicas y que no resultarían útiles para el proyecto”.

Ampliaron los defensores exponiendo que las fechas relevantes están detalladas en el acta de imputación:

• 23 de octubre de 2018 - se suscribe del Acta de Entendimiento.

• 30 de noviembre o diciembre de 2018, conclusión de los trabajos de rehabilitación vinculados a dicha acta.

• 2018 y 2019, realización de los pagos cuestionados. • 24 de febrero de 2020: terminación del contrato.

• 1 de abril de 2020, inicio de la demolición de las estaciones.

• Mayo de 2020, culminación de la demolición, conforme al propio relato fiscal.

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“El argumento central es matemático: si el último hecho ocurrió en mayo de 2020 y la pena máxima del delito es de 5 años, el plazo vencía en mayo de 2025. La citación que activó formalmente la persecución por estos hechos llegó recién en agosto de 2025, tres meses después de vencido el plazo”, puntualizó por último la defensa de Arnoldo Wiens.

Imputación contra Arnoldo Wiens por caso Metrobús

En un giro dentro de la causa Metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018. Además, presentaron imputación en contra del también exministro Arnoldo Wiens.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

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Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

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Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).