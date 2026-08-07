Metrobús: por mayoría ratifican sobreseimiento a Jiménez Gaona

El Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Segunda Sala, integrado por Paublino Escobar, José Waldir Servín y Camilo Torres, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 113 declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa del extitular del MOPC Arnoldo Wiens en contra del sobreseimiento definitivo al exministro Ramón Jiménez Gaona, con lo que esta salida procesal quedó firme en el caso metrobús.

Con esta decisión, en segunda instancia, el exministro de Obras Ramón Milciades Jiménez Gaona y la exviceministra de Administración y Finanzas Martha Benítez, queda firme el sobreseimiento definitivo para ambos, resuelto por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, por AI N° 144 del 29 de mayo de 2026.

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Al analizar la apelación presentada por la abogada Cecilia Pérez, defensora de Arnoldo Wiens, el camarista Paublino Escobar señaló “la decisión impugnada no le ocasiona agravio alguno a la parte cuya representación ejerce la letrada, presupuesto indispensable para habilitar el ejercicio del derecho de recurrir”.

A su turno, el camarista Camilo Torres opinó en el mismo sentido que, “bajo el argumento de que “las conclusiones en la resolución”, generan efectos procesales”, la defensa de Arnoldo Wiens impugnó de manera extensiva una resolución que solo genera efecto sobre el coimputado –en este caso Jiménez Gaona- y no sobre Wiens.

Camarista votó porque pedido lo revise el Fiscal General

A su turno, el camarista José Waldir Servín, quien votó en disidencia, en cuanto al otorgamiento del sobreseimiento definitivo a favor de Ramón Jiménez Gaona y Martha Benítez Morínigo, no se agotaron todas las instancias de control institucional por parte del Ministerio Público.

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En ese contexto, Servín consideró que el juez Humberto Otazú “no debía simplemente aceptar el pedido de sobreseimiento definitivo, sino debió otorgar el trámite previsto en el art. 358 del CPP, a los efectos de contar con una decisión institucional, por parte de la Fiscalía General del Estado, de desistir de la persecución penal en la presente causa”.

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Resaltó nuevamente que el trámite de oposición señalado, “tiene como finalidad asegurar el correcto ejercicio de la acción penal y evitar que la persecución concluya sin el control institucional”.

El artículo 358 establece los lineamientos a seguir ante la “Falta de acusación”, que señala: “Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al Fiscal General del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. En este último caso, el juez resolverá conforme al pedido del Ministerio Público. En ningún caso el juez podrá decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal”.

Arnoldo Wiens presentó chicanas a mansalva

Los fiscales Yemiy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, habían convocado a Arnoldo Wiens, por cuarta ocasión, para este 6 de agosto a fin de intentar sustanciar su audiencia indagatoria. Sin embargo, la misma fue suspendida por la defensa.

A ello se sumó una nueva recusación contra los fiscales del equipo investigador del caso metrobús, formulada por los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann. El motivo de este pedido de apartamiento fue porque, los agentes citaron a Wiens por los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras construidas, cuando el juzgado solo admitió la imputación por el primer ilícito.

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El fiscal adjunto Augusto Salas, mediante la Resolución FA °N 359, resolvió rechazar la recusación planteada contra los fiscales Adle, Grisetti y Silva, al considerar que no existe parcialidad de parte de los mismos y no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 57 del Código Procesal Penal (CPP).

Dicha resolución aún no se encuentra firme pues la defensa tiene hasta el miércoles próximo para impugnar la decisión, si así lo considera.

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A todo esto, el 5 de agosto último, los abogados Kronawetter y Huttemann plantearon una excepción por falta de acción y extinción con base al artículo 329 (excepciones) según el Código Procesal Penal, solicitando que se declare la prescripción material y se haga a lugar a la extinción de la acción penal con el consecuente sobreseimiento definitivo a Wiens.

Para la defensa de Wiens, “en mayo de 2025, se cumplió el plazo ordinario de 5 años y recién el 28 de agosto de 2025 se produce la primera citación que comunicó los hechos de la actual imputación formulada por el Ministerio Público, presentada ante el Juzgado Penal recién el 13 de febrero de 2026”.

Imputación contra Arnoldo Wiens por caso metrobús

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018. Además, presentaron imputación en contra del también exministro Arnoldo Wiens.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

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Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

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Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).