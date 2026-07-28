Caso metrobús: citan por cuarta vez a indagatoria a Arnoldo Wiens

El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, integrada por los camaristas Waldir Servín, Camilo Torres y Paublino Escobar, confirmó el inicio del proceso penal contra Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza en el caso conocido como metrobús.

En ese contexto, los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, convocaron a Arnoldo Wiens, para el 5 de agosto de 2026, a las 9:00, para llevar a cabo la declaración indagatoria del mismo. La citación es para la sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), ubicada entre 15 de Agosto y Víctor Haedo.

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Cabe señalar que esta es la cuarta convocatoria a Wiens que hace la Fiscalía en el marco de la causa abierta por el fallido metrobús. La primera de ellas fue el 3 de octubre de 2023, a las 9:00; la segunda para el 8 de setiembre de 2025, a las 9:00 y la tercera el 16 de marzo a las 9:00, luego de presentarse la imputación.

El ex ministro de Obras Públicas y Comunicación (MOPC) no se presentó a ninguna de ellas, es preciso mencionar.

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Luego de que el caso se haya destrabado en Alzada, el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, también tiene el camino allanado para convocar a audiencia de imposición de medidas para Wiens, la cual se viene postergando como consecuencia de las acciones presentadas por su defensa.

¿Casualidad o mensaje político?, cuestiona abogada de Wiens

Luego de que se haya confirmado el proceso al exministro de Obras Arnoldo Wiens, su abogada defensora y exministra de Justicia Cecilia Pérez, manifestó al respecto que “la secuencia de los hechos difícilmente pase inadvertida”.

“El Arnoldo Wiens adoptó una decisión estrictamente personal de no asistir al acto partidario del sábado y, el primer día hábil, a los 45 minutos de abrirse el tribunal, se conoció una resolución judicial que vuelve a colocarlo en el centro del escenario político —dictada, además, mientras siguen sin resolverse ante la Corte los planteos que cuestionan la intervención de dos de los magistrados firmantes en esta misma causa”, expresó posteriormente.

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“Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones sobre esa ‘coincidencia’ de tiempos. Lo que sí es un hecho objetivo es que la resolución se dictó sin que estuviera saldada la cuestión de competencia planteada por nuestra parte. Esa no es una lectura política, es un dato del caso”, señaló Pérez sobre el proceso a su defendido.

Pérez también hizo algunos cuestionamientos sobre que “algunos parecen no comprender es que el liderazgo de Arnoldo Wiens no depende de una fotografía en un acto ni de un titular de ocasión. Su fortaleza se construye recorriendo el país, acompañando a los candidatos de la Lista 1, escuchando a la dirigencia y caminando junto a la gente. Así lo hizo cuando trabajó por la victoria de Santiago Peña y así lo sigue haciendo hoy”.

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“Quienes creen que una resolución procesal puede reemplazar el debate político o debilitar un liderazgo construido durante años de trabajo territorial están profundamente equivocados. La confianza de la gente no se obtiene en despachos ni mediante titulares; se gana recorriendo cada distrito y dando la cara”, manifestó haciendo alusión directa a su proceso penal con la cuestión política.

“Las causas judiciales seguirán su curso, donde Arnoldo Wiens va a ejercer plenamente su derecho de defensa y demostrará la legalidad de su actuación. Pero en el plano político, la ciudadanía distingue perfectamente entre una decisión procesal y el intento de instalar un relato en el momento más conveniente”, enfatizó luego la abogada.

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Por último, la abogada defensora de Wiens sostuvo que “al final del día, para los actos siempre hay muchos; para caminar el país y sostener el compromiso con la gente, no son tantos. Arnoldo Wiens ha demostrado, una vez más, de qué lado elige estar”.

Imputación contra Arnoldo Wiens por caso metrobús

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018. Además, presentaron imputación en contra del también exministro Arnoldo Wiens.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

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Además, el Ministerio Público detalla que el 23 de octubre de 2018 Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

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Wiens y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Sobreseimiento definitivo para Jiménez Gaona

El pasado 27 de mayo, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú dictó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, del proceso penal por el caso metrobús, a pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva.

En la audiencia preliminar los agentes del Ministerio Público fundamentaron el pedido de sobreseimiento definitivo de Jiménez Gaona señalando que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó la “no objeción” al pliego de bases y condiciones y al proceso licitatorio, lo que implicó una validación técnica internacional del proyecto metrobús desde su concepción.

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Además, los fiscales del caso argumentaron que el análisis del arbitraje entre Mota-Engil y el Estado paraguayo concluyó que los retrasos y dificultades no obedecieron a una gestión dolosa durante la administración de Ramón Jiménez Gaona, sino a factores externos y decisiones adoptadas posteriormente.

Los fiscales del caso metrobús sostuvieron también que durante el mandato de Jiménez Gaona el contrato del proyecto seguía vigente y, aunque la obra presentaba retrasos, no se configuró un perjuicio patrimonial consumado bajo su administración.