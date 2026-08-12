Wiens afirma que su proceso penal se decidió en reunión secreta de Peña y ministros de Corte

La Fiscalía acusó y pide juicio oral para el precandidato colorado disidente Arnoldo Wiens por el caso Metrobús. Se acusa al exministro de Obras Públicas por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, tras la paralización del proyecto vial.

En este contexto, Wiens responsabilizó al presidente Santiago Peña y a su entorno por el avance de la causa y sostuvo que existe una utilización política de la Justicia en su contra.

“Hasta donde yo conozco, tengo la información de que los que hoy tienen la lapicera en Mburuvicha Róga están detrás de este proceso”, expresó. Confirmó, seguidamente, que se trata del “entorno inmediato” de Peña.

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Wiens apunta a reunión de Peña con ministros de la Corte

En ese sentido, mencionó que el avance de su proceso penal se decidió en la reunión secreta que tuvo Peña con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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“Era una crónica de un proceso anunciado, especialmente, cuando previamente se realizó aquella reunión secreta entre seis ministros de Corte en Mburuvicha Róga, donde se filtró la información que (su proceso) era uno de los temas tocados. Me pasaron la información desde ahí”, dijo.

“Sabía que se venía este tema. Unas dos semanas después de esa reunión, vino la imputación. Me metieron por la venta un proceso que ya estaba dirimido en el tiempo”, añadió.

Minimiza encuentro con líderes del cartismo

Pese a acusar al entorno de Peña y al oficialismo de actuar en su contra, minimizó el encuentro que tuvo con Camilo Pérez, candidato colorado a la intendencia de Asunción, y otros líderes del cartismo.

Según indicó, en dicho encuentro no estaban los principales líderes del cartismo, quienes actuaron en su contra.

“Con los principales responsables de la corrupción yo no me he abrazado. Con ellos no me puedo abrazar por estas diferencias en los procedimientos y por no avalar este tipo de instrumentación de la Justicia”, declaró.

Wiens no participó del acto en sede del Partido Colorado en el que se presentó a los candidatos de la ANR con miras a las elecciones municipales del próximo octubre.

Wiens dice estar decepcionado de Peña y Alliana

En otro momento, afirmó que no se arrepiente de haber trabajado en la campaña política de Peña, ya que este era candidato a presidente por el Partido Colorado.

“No me arrepiento de haber trabajado por el Partido Colorado, pero estoy profundamente decepcionado de la gestión de Peña y Alliana al frente del Ejecutivo”, expresó.

No obstante, indicó que el actual mandatario es un “traidor” y que está “decepcionado” de su gestión, así como la del vicepresidente Pedro Alliana.

“Peña es un traidor de la esperanza del pueblo, de la esperanza de días mejores. Eso de estar mejor es para él y su entorno inmediato”, declaró.

Defiende decisiones tomadas durante el caso Metrobús

En cuanto al proceso penal que enfrenta por el caso Metrobús, justificó su actuar de frenar las obras al señalar que heredó ”una obra inviable” y que se encuentra con la “conciencia tranquila” por haber tomado la decisión correcta, la cual, según indicó, tiene respaldo técnico y jurídico.

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“Heredé un problema, tomé decisiones para que este problema todavía le costara más caro al país”, apuntó.

También anunció que vencerá en las próximas elecciones internas para las generales del 2028, en la que se enfrentará al candidato cartista, Pedro Alliana.

Añadió que está preparado por si el oficialismo le busca desplazar de la contienda electoral a través de la instrumentalización de la Justicia que viene denunciando.