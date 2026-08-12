Mafia en IPS: Senado sigue sin conformar comisión especial para investigar corrupción

La creación de una comisión especial en el Congreso para investigar los presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) continúa en debate, pero su oficialización aún deberá esperar.

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El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), confirmó que la iniciativa no ingresaría en la sesión de la jornada, al tiempo que planteó extender las averiguaciones más allá de la previsional.

“Creo que no debemos cerrarnos solo al IPS, sino abogarnos a todo el sistema de salud. Se ha demostrado la calidad del trabajo en las comisiones especiales impulsadas por los colegas”, argumentó el legislador al defender el valor de este tipo de mecanismos de control parlamentario.

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Determinar a dónde va el dinero

Respecto al impacto financiero de las irregularidades detectadas en la institución, Núñez consideró que el perjuicio de G. 61.000 millones hallado en la gestión de los quirófanos representa solo una fracción de un problema de mayor envergadura.

“Estoy seguro de que es apenas la punta del iceberg. Cuando fui diputado denuncié la aprobación de 250 millones de dólares y hoy no sabemos dónde están esos fondos”, remarcó.

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Ante este panorama, el parlamentario pidió cautela y tiempo para examinar detalladamente el destino de los recursos.

Asimismo, enfatizó la necesidad de ir hasta las últimas consecuencias en la atribución de responsabilidades, señalando que las sanciones no deben limitarse a los ejecutores directos. “Debe caer todo el peso de la ley no solo sobre los funcionarios culpables, sino también sobre sus padrinos políticos”, concluyó el titular de la Cámara Alta.