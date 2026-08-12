Ministro del MEC a rectores: “Jóvenes pagan una cuota y son estafados”

Este miércoles, hacia el final de la Sesión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el ministro de Educación, Luis Ramírez, lanzó fuertes críticas hacia los rectores de las universidades.

Antes de “tirotear” contra las altas autoridades universitarias, también destacó la reciente intervención de la Contraloría para mejorar las evaluaciones y evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones.

Luego de esto, su intervención se fue hacia un reclamo directo hacia la conducta de los rectores y señaló que la sociedad paraguaya exige hoy un comportamiento ético diferente.

“La sociedad hoy espera de nosotros otra conducta, otro comportamiento. Años de nada, años; años de una situación en donde no podemos saber si ni siquiera los títulos hoy tienen valor”, declaró.

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Más de 20 años de incumplimiento de la Ley

El alto funcionario incluso apuntó que los rectores, mediante una serie de resoluciones y definiciones, “se pegan un tiro en el pie”.

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“Sobre todo cuando las propuestas permanentemente son de prolongar, de prolongar, de prolongar, de prolongar... de mandar al frente de dos años, de tres años. Yo creo que eso es algo que no habla bien de un grupo de rectores. Creo que la ciudadanía tiene que saber y empezar a distinguir qué universidades buscan realmente la calidad, qué universidades se esfuerzan”, agregó.

Seguidamente mencionó que hay solicitudes de rectores que piden promulgaciones del cumplimiento de una ley que lleva 20 años de vigencia.

“Hace 20 años no cumplen la ley. Se le dio tres años más para que cumplan la ley y piden otra vez tres años más; 23 años hace que tienen que cumplir la ley y no cumplen. No creo que los estudiantes se enojen porque nuestro pedido como Cones sea que las universidades y sus carreras estén habilitadas y acreditadas”, subrayó.

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Estudiantes universitarios “estafados”

Siguiendo con su crítica, Ramírez sostuvo que “mucho daño” se hace a los alumnos con universidades cuyas carreras o títulos no están habilitados.

“Tener títulos de carreras no habilitadas, inscripción de títulos que no sabemos sus condiciones; ese es el verdadero daño, ese es el verdadero perjuicio. El perjuicio para los jóvenes del Paraguay, los jóvenes que con esfuerzo y sacrificio pagan una cuota y son estafados. Señores rectores, pónganse a la altura de lo que el Paraguay necesita, pónganse a la altura de las circunstancias”, tiroteó.

Por esto último reiteró que “no es justo que sigamos estafando a los jóvenes”, al igual que tampoco es justo que “sigamos entregando títulos mau” y tampoco es justo que “no podamos dar explicaciones de lo que pasa dentro de nuestras universidades”.

Finalmente, Ramírez también denunció una falta de voluntad de diálogo y compromiso de algunos sectores, quienes tras acordar mesas técnicas de trabajo con el MEC y el Cones con miembros técnicos, optan por no asistir y preferirían presionar sobre un “estallido social” a otros ministerios, algo que “habla muy mal de los rectores”.

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