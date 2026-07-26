Títulos falsos en el MEC: un negocio de 30 años a la sombra de 15 ministros

La investigación del Ministerio Público sobre los títulos falsos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se extiende por 26 años. Las pesquisas detectaron documentos no auténticos expedidos desde el año 2000, lo que confirma un esquema instalado durante casi tres décadas.

Por la titularidad del MEC pasaron 15 ministros en este periodo. La inestabilidad política rotó autoridades a un ritmo promedio de una cada dos años, pero el esquema criminal sobrevivió a cada transición. La lista de gestiones la cierra el actual ministro, Luis Ramírez, quien el próximo 15 de agosto cumplirá tres años en el cargo bajo la administración del presidente de la República Santiago Peña.

De momento, la Fiscalía tiene bajo la lupa a 13 funcionarios actuales de la cartera educativa, que ocuparían puestos clave en la gestión de diplomas de grado. Además, el propio ministro Ramírez reveló que desmontaron un modus operandi que permitía que 500 usuarios ejecutaran 130.000 acciones ilegales para avalar títulos falsos, dentro del sistema informático de la cartera educativa. Es decir, la estructura continuó durante su gestión.

El escándalo de los documentos falsos explotó con el caso del título “mau” de abogado del exsenador Hernán Rivas, emitido por la Universidad Sudamericana, vinculada anteriormente a Hermann Weisensee, amigo de Ramírez y asesor jurídico externo del MEC y del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), desde el 2023 hasta junio del 2026. Weisensee fue rector y director jurídico de la Sudamericana y defendió varias veces el diploma universitario de Rivas, incluso cuando ya era asesor de Luis Ramírez.

Títulos falsos: La línea de tiempo de los ministros de Educación

Hay documentos apócrifos desde el año 2000, según la fiscala Teresa Sosa -una de las agentes a cargo de las investigaciones-, el primer ministro de Educación en la línea de tiempo es Nicanor Duarte Frutos, quien ocupó el cargo por segunda vez en 1999 al 2000. Luego, fue presidente de la República del 2003 al 2008, teniendo como ministra del MEC, durante su gestión, a la actual senadora Blanca Ovelar (ANR-independiente), le siguió María Ester Jiménez y después a Horacio Galeano Perrone por un período inferior a un año en el 2008.

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Raúl Aguilera es otro exministro en la lista. Fue director general de Educación Superior por cuatro meses en el 2008, ministro de Educación por seis meses en el 2018 y presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), por tres períodos entre el 2012 y el 2024 (con permiso durante su breve paso por el MEC).

En conversación con ABC Color, Aguilera sostiene que el sistema de falsificación de documentos universitarios creció exponencialmente desde el 2012, cuando inició el proceso digital de registro de títulos. “Antes habían caso, pero dos o tres quizás por año, esto se expande con la digitalización, lo que demuestra la vulnerabilidad de nuestro sistema”, apunta.

Para el exministro, también supone un débil control por parte de entes rectores como el MEC y el Cones, que no tienen el personal suficiente para realizar intervenciones en institutos o universidades.

Títulos falsos: La cantidad “exagerada” de instituciones de educación superior

Raúl Aguilera afirma que la falta de “cantidad humana” para los controles se contrapone a la “cantidad exagerada” de instituciones de educación superior y universidades. El exministro, expuso algunos datos:

409 instituciones de educación superior en Paraguay.

59 son universidades

38 son institutos superiores.

85 son institutos de formación docente

237 son institutos técnicos superiores o institutos técnicos profesionales.

“Yo estuve poquísimo tiempo como director de Educación Superior, pero nuestro mayor problema, lo que detectamos ahí es que no podíamos nosotros supervisar a los ITP (Institutos Técnicos Profesionales). Había una falta de capacidad humana y eso fue creciendo y creciendo en cantidad de instituciones”, alegó Aguilera.

En cuanto a los institutos de formación docente, agregó otra problemática: hay 130 centros, pero solo 85 operan actualmente. “El resto está en venta o no se sabe bien su situación”, afirmó.

Títulos falsos: exministro pide al MEC volver a delegar el Cones

Nicolás Zárate es otro exministro de Educación durante el período investigado por el Ministerio Público. A eso se suma que ocupó el cargo de viceministro de Educación Superior en el Gobierno de Horacio Cartes, durante un breve período en el 2018. Para Zárate, la falta de capacidad del MEC para los controles se suma a que ahora también preside el Cones, a través del ministro Luis Ramírez.

“Nosotros fuimos los que descubrimos los títulos falsos en un concurso público, cuando verificamos la legalidad de los documentos que presentaron los docentes” Nicolás Zárate, exministro de Educación.

Según Zárate, la única denuncia sobre títulos falsos presentada por el MEC a la Fiscalía, hasta hace un par de meses, se realizó en el 2023 durante su gestión. “Nosotros fuimos los que descubrimos los títulos falsos en un concurso público, cuando verificamos la legalidad de los documentos que presentaron los docentes”, sostiene.

Para el exfuncionario, apuntar únicamente contra el MEC por los registros de títulos, es no mirar todo el problema. “El MEC por ejemplo tiene que volver a delegar el Cones, actualmente preside, pero no hace oficina, no está activamente y no le da la capacidad”, aseguró.

Zárate indicó que durante su gestión “nosotros hicimos lo que correspondía al enviar la denuncia al Ministerio Público, esa es la realidad”.