Accidente en Pedrozo: analizan responsabilidad de Rutas del Este

La investigación penal sobre el trágico accidente de tránsito ocurrido en la compañía Pedrozo sumó un nuevo frente decisivo.

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El siniestro se registró el sábado por la noche, alrededor de las 20:30. De acuerdo con los informes médicos forenses, cuatro de las víctimas murieron de manera instantánea en el lugar debido a la violencia del choque, mientras que una quinta persona falleció posteriormente en el Hospital de Trauma a causa de las severas lesiones sufridas.

🔶| Cinco fallecidos tras accidente en Pedrozo



🔶 "El camión que transportaba ladrillos estaba bajando por la ruta. Según las manifestaciones del conductor del camión, él no llegó a utilizar la rampa de seguridad porque estaba funcionando con normalidad su vehículo. Al pasar la… pic.twitter.com/GK9vnEJqD2 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

Hipótesis de la falla humana

Las indagaciones preliminares señalan que un camión habría transitado a gran velocidad y con un cargamento de gran tonelaje al momento de descender por la zona. El impacto inicial fue de tal magnitud que el vehículo de carga arrastró al automóvil particular por aproximadamente 100 metros, provocando una posterior explosión en la que los cuatro ocupantes resultaron calcinados; no obstante, la autopsia determinó que fallecieron en el acto por el golpe primario.

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El fiscal Ledesma explicó que la zona cuenta con señalización clara que advierte sobre la pendiente pronunciada, indicando la obligación de probar frenos, circular por el carril derecho y utilizar la rampa de frenado habilitada para camiones. Bajo este contexto, la principal hipótesis apunta a una falla humana en la conducción.

Imputación, prisión preventiva y peritajes al vehículo

El Ministerio Público formuló la imputación por homicidio culposo contra el conductor del camión, un hombre de 48 años que permanece detenido en la Comisaría 5ª de Capiatá.

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La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que se cumplen todos los requisitos legales para la medida. La expectativa de pena para este tipo penal oscila entre los 6 meses y los 5 años de privación de libertad.

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🔶 "Estamos trabajando para eliminar. Vamos a estudiar eso. De buenas a primeras, tengo que comunicar, hay que socializar, poner a gente ahí las 24 horas a que dirija el tráfico. No se… https://t.co/KbDHLTdZIW pic.twitter.com/6lGMn8tKh0 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) August 17, 2026

Respecto a la máquina involucrada, se confirmó que el camión data del año 1989 y figura a nombre de un particular. Durante los próximos días se llevarán a cabo pericias mecánicas especializadas para determinar si el rodado sufrió algún desperfecto técnico de último momento y si contaba con la habilitación legal para transportar carga pesada por la vía pública.

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Requerimientos a la empresa concesionaria

En forma paralela a la situación procesal del chofer, la Fiscalía remitirá esta semana una serie de oficios y solicitudes de informe tanto a la firma Rutas del Este S.A. como a las autoridades competentes.

El objetivo central será relevar el estado de la infraestructura vial, las condiciones de seguridad en el tramo concesionado y los registros de verificación vehicular correspondientes para deslindar responsabilidades administrativas y penales.