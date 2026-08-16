Pacientes oncológicos exigen soluciones urgentes a Santiago Peña

A tres años de haber iniciado el gobierno de Santiago Peña, el balance sobre la salud pública en Paraguay genera posturas divididas, pero hay un sector donde las estadísticas y los discursos oficiales chocan implacablemente contra la cruda realidad cotidiana: la oncología.

Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), junto a voces representativas de la comunidad afectada, cuestionan los mínimos avances y denuncian una crisis estructural que lleva años cobrándose tiempo, salud y vidas.

“Cuando se trata de cáncer, el tiempo es vida”. Con esta premisa como estandarte, los pacientes no buscan visibilizar una problemática histórica que se ha mantenido latente, marcada por momentos de extrema preocupación dentro del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y los diversos centros asistenciales de referencia en todo el país, que dependen del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a cargo de María Teresa Barán desde que inició este gobierno.

La sombra de la incertidumbre: Momentos críticos en el Incan durante estos tres años

El Incan, considerado el bastión de la salud pública oncológica en el país, ha atravesado durante este trienio por recurrentes episodios de zozobra que han puesto a prueba la resiliencia de los enfermos. La falta de previsibilidad en la cadena de suministros ha sido una constante que se repite año tras año, generando olas de pánico colectivo entre los pasillos del hospital.

A lo largo de estos tres años de administración, la preocupación se ha agudizado en momentos clave donde los fármacos de alto costo nunca llegaban a las farmacias internas del Incan. Las constantes denuncias públicas sobre quiebres de stock en quimioterapias esenciales obligaron en múltiples ocasiones a los pacientes y a sus familiares a salir a las calles, realizar rifas, protestas y recurrir a amparos judiciales para acceder a los medicamentos que el Estado tiene la obligación constitucional de proveer.

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Otro de los momentos más álgidos de este periodo ha girado en torno a las constantes fallas o la insuficiencia de equipos tecnológicos de alta complejidad. La comunidad oncológica ha vivido episodios donde la descompostura de un acelerador lineal o la burocracia para la tercerización de estudios de diagnóstico dejaban a decenas de pacientes sin su sesión de radioterapia programada, alterando protocolos médicos vitales donde la interrupción de un ciclo puede significar la progresión irreversible de la enfermedad.

La dependencia de procesos administrativos lentos y la tercerización fallida de servicios como el PET Scan han mantenido a los enfermos en una cuerda floja constante, donde la burocracia estatal choca con la velocidad implacable de la patología.

Lo que exigen los pacientes para no seguir muriendo en la espera

Frente a este escenario de zozobra acumulada durante tres años, Apacfa y los afectados directos han sintetizado sus demandas en seis puntos fundamentales que exigen una respuesta gubernamental inmediata, presupuestaria y de gestión eficiente:

Ampliación de aceleradores lineales : Los pacientes urgen una mayor cantidad de estos equipos en el sector público para garantizar un acceso oportuno a las terapias de radioterapia, reduciendo de forma drástica las listas de espera que ponen en riesgo la eficacia de los tratamientos.

Incorporación de equipos de PET Scan públicos: Es imperativo eliminar la dependencia del sector privado o de tercerizaciones fallidas para la realización de este estudio esencial de diagnóstico, estadificación y seguimiento oncológico.

Fortalecimiento de recursos humanos : Se demanda una mayor incorporación de profesionales médicos especializados, oncólogos, enfermeros y técnicos en los hospitales de referencia, a fin de dar abasto a la creciente y masiva demanda de atención a nivel nacional.

Provisión continua y oportuna de fármacos : Los pacientes exigen que se blinde la cadena de suministros de medicamentos oncológicos, erradicando los quiebres de stock que generan una angustia psicológica devastadora en quienes no pueden pausar sus esquemas terapéuticos.

Infraestructura y equipamiento acordes : Es indispensable modernizar y ampliar la infraestructura hospitalaria para acompañar de manera digna el incremento sostenido de la población que requiere atención oncológica especializada.

Agilización de procesos administrativos y de contratación : Se reclama una reforma radical en la burocracia estatal para que las licitaciones y compras públicas de medicamentos, insumos y servicios de diagnóstico no se entrampen en laberintos legales que terminan asfixiando financieramente al enfermo y a su entorno familiar.

Voces que resuenan: El testimonio desde la primera línea de batalla

La dimensión humana de esta problemática cobra rostros y nombres propios a través de quienes batallan día a día contra la enfermedad. Yinmy Romero, paciente oncológica y activista, resume con profunda empatía el sentir de miles de paraguayos:

”Como paciente oncológica, comparto plenamente esta preocupación. Reconocemos los avances, pero todavía hay mucho por hacer. Cuando se trata de cáncer, el tiempo es vida. Necesitamos medicamentos, estudios, equipos que funcionen, profesionales e infraestructura suficiente. No pedimos privilegios, pedimos acceso digno y oportuno a la salud pública. No podemos quedarnos callados. Debemos unir nuestras voces y exigir soluciones concretas, porque detrás de cada demora hay un paciente y una familia esperando. Cada día cuenta y cada paciente cuenta”.

En la misma línea, Andrés Calzada, paciente oncológico, reafirma el compromiso colectivo de no bajar los brazos ante las adversidades institucionales: “El cáncer no descansa y avanza día tras día, más aún si no se toman con seriedad, empatía y humanidad. Fuerza, ánimo y fe para cada uno de mis compañeros de lucha y sus familiares”.

Respuestas, no promesas, piden a Santiago Peña

A tres años de gestión gubernamental, el balance de las asociaciones de pacientes deja en claro que, si bien existen valoraciones positivas sobre ciertos esfuerzos generales en el sistema sanitario, el área oncológica no tolera más paliativos ni discursos tibios.

Juana Moreno, presidente de Apacfa resalta que “la salud pública debe traducirse de manera ineludible en presupuestos reales, tecnología de punta operativa, medicamentos en stock permanente y una gestión transparente y ágil“.

“Cada acelerador que falta, cada estudio que se posterga y cada fármaco que no llega constituye un obstáculo mortal para una persona que lucha por su supervivencia”, recordó Moreno, resaltando que mantendrán la voz en alto porque en la oncología la burocracia mata, la indiferencia condena y cada día cuenta.