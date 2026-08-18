IPS aprueba centro de intervencionismo mamario en el Hospital Central

Esta mañana, durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Isaías Fretes, se aprobó la implementación del proyecto “Intervencionismo Mamario” en el servicio de radiología del Hospital Central. Se trata de una iniciativa orientada a agilizar los diagnósticos mediante biopsias guiadas por ecografía.

Lea más: Así podés verificar si hay stock de tu medicamento en IPS: paso a paso, sin salir de casa

La presentación del proyecto desató un profundo debate sobre la ineficacia de las campañas de prevención y el devastador impacto financiero que genera la detección tardía de la enfermedad en el sistema de salud.

Intervencionismo mamario en el Hospital Central del IPS ¿De qué se trata?

La propuesta fue defendida por la especialista en diagnóstico por imágenes Leía Bortolato, quien señaló que el objetivo principal es ofrecer una respuesta rápida y directa a las aseguradas con sospecha de patologías oncológicas, aprovechando la infraestructura de ecógrafos y el personal ya disponible en la institución sin demandar un presupuesto extraordinario.

“La iniciativa es destinada a proporcionar una respuesta rápida y eficaz para las mujeres que necesitan biopsia para el diagnóstico de la patología mamaria con sospecha de cáncer de mama. Nosotros lo que queremos es agregar algo más a nuestras aseguradas, como ofrecerles la biopsia para proporcionar el diagnóstico histológico final”, sostuvo la profesional ante los consejeros, explicando que este servicio se añadiría como servicio para complementar la mamografía y la ecografía mamaria.

Alarmantes estadísticas de cáncer de mama en Paraguay

La discusión derivó rápidamente en una crítica severa hacia las alarmantes estadísticas sanitarias del país. Los miembros del Consejo remarcaron con preocupación que, a pesar de los esfuerzos, el cáncer de mama se mantiene firmemente como la primera causa de muerte por patologías tumorales en las mujeres paraguayas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Patrimonio en la cuerda floja: IPS expone el millonario desorden inmobiliario

Las autoridades del consejo advirtieron que la falta de una red de diagnóstico precoz y accesible arrastra a las pacientes a estadios avanzados, cuyos costos de tratamiento representan una carga insostenible para la previsional. Durante el análisis, se expusieron cifras escalofriantes sobre el costo de la atención diagnóstica oncológica en el país. Fretes afirmó, por ejemplo, que tratar un cáncer colorrectal en estadio avanzado, cuesta alrededor de G. 1.000 millones.

Irene Benítez, coordinadora de la Gerencia de Salud fue más precisa con los números y resaltó que un estadio temprano de cáncer de mama demanda cifras moderadas, pero que los tratamientos en fases críticas trepan hasta cifras millonarias por paciente. Indicó que el costo mínimo de un tratamiento en estadio uno se sitúa en torno a los G. 15 millones hasta G. 180 millones, pero los gastos trepan exponencialmente al llegar a las fases críticas. En un estadio cuatro, los costos mínimos parten de G. 31 millones, pero los tratamientos integrales más complejos alcanzan cifras récord de hasta G. 942 millones por paciente.

“Intervencionismo Mamario” del IPS recudirá costos en tratamiento

El Consejo decidió aprobar la iniciativa, asegurando que mediante el servicio de Intervencionismo Mamario, se logrará un diagnostico temprano para reducir costos.

Lea más: “Aprendimos a pelearnos en armonía”: despiden a Bettina Albertini del IPS

“El cáncer de mama en nuestro país probablemente es, en su prevención, uno de los mejores proyectos de publicidad que se tiene. Sin embargo, sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres de Paraguay”, cuestionó Isaías Fretes, recalcando que la previsional se ve obligada a absorber costos descomunales debido al retraso en la detección oportuna.

Durante el 2025, los registros provisionales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) reportan más de 200 muertes acumuladas en los primeros meses, a lo que se suma unos 800 nuevos diagnósticos anuales en todo el país