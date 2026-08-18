“Aprendimos a pelearnos en armonía”: despiden a Bettina Albertini del IPS

Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), esta mañana, el primer punto fue la lectura del Decreto N° 6.580 (con fecha del 17 de agosto de 2026), mediante el cual se designa a Ramón Zarza Pintos como nuevo miembro titular del Consejo en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

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Zarza asume en reemplazo de la doctora Bettina Silvana Albertini Alonso, quien presentó su renuncia oficial al cargo ante el Poder Ejecutivo por motivos de índole personal.

”Aprendí a quererte”, le dijo Isaías Fretes a Betina Albertini

La sesión contó con la presencia de la consejera saliente como invitada especial. Durante la despedida a Albertini, el presidente del IPS, Isaías Fretes, le expresó su reconocimiento con cálidas palabras:

“Fue un honor haber trabajado contigo. Aprendimos a pelearnos en armonía, tu capacidad técnica, tu profesionalidad y ese amplio sentido de amor a la institución siendo tan valiosa en cada discusión. Sentí muchísimo (tu renuncia); aprendí a pesar de muchas peleas a quererte”, le expresó Fretes.

Por su parte, la doctora Albertini dirigió unas palabras de agradecimiento a las autoridades, compañeros de consejo y funcionarios de la institución. En su intervención, enfatizó: “Me llevo sobre todo el aprendizaje de haber compartido este espacio con personas comprometidas con la seguridad social y con la misión de garantizar prestaciones dignas y oportunas a nuestros asegurados. Sé que existen muchos desafíos por delante, especialmente en materia de sostenibilidad, eficiencia, transparencia y fortalecimiento de la gestión”.

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Como parte del reconocimiento a su trabajo durante estos seis meses, la consejera Mirtha Arias, representante de los Asegurados Trabajadores del IPS, le hizo entrega de un ramo de flores en agradecimiento a su gestión.

Ramón Zarza: Perfil del nuevo consejero del IPS

Al referirse al nuevo integrante el Consejo, el presidente del IPS destacó la amplia trayectoria de Ramón Zarza en la administración pública, así como su perfil humanista y su labor social dentro de proyectos comunitarios.

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”Quiero referirme al señor Zarza. Yo creo que este señor cuenta con un vasto currículo. Yo lo conozco personalmente. Creo que su aporte va a ser muy importante también para la institución. Tiene una experiencia muy rica en la administración pública. Eso va a servirnos a nosotros de muchísima ayuda”, expresó el presidente del IPS.

Fretes agregó: “Le vi inclusive con ojos llorosos ante las injusticias que veíamos en nuestros viajes y el empeño que él ponía para aportar lo suyo como ciudadano. Compañero de fútbol y amigo, un hombre que abraza las causas de la paraguayidad. Así que tengo cifradas esperanzas de que pueda aportar a la institución a través de su formación y su valía, otro pilar más dentro de lo que nosotros estamos construyendo”.

Fretes anunció que debido a compromisos y cuestiones de índole laboral y personal que el nuevo consejero debe finiquitar previamente, se prevé que la toma de posesión oficial de cargo se formalice en el transcurso de la próxima semana.

Fretes anunció misión oficial del IPS a Uruguay

En otro orden de temas, la Presidencia informó sobre el viaje oficial que una comitiva del Consejo realizará a la ciudad de Montevideo, Uruguay, con una agenda centrada en 48 horas de trabajo técnico intensivo.

Fretes explicó que el objetivo de la misión es interiorizarse sobre el modelo de seguridad social uruguayo, considerado uno de los referentes de la región. Entre los ejes prioritarios de observación se encuentran:

Gestión de medicamentos : Con especial foco en el abordaje y la cobertura de enfermedades catastróficas, identificadas como un desafío financiero crítico para la institución.

Sistemas de evacuación y logística sanitaria: Estudio de los modelos terrestres y aéreos de traslado de pacientes y ambulancias.

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Durante la ausencia de la comitiva oficial rumbo a Uruguay, la consejera Mirtha Arias quedará como presidenta interina mientras el titular y su delegación cumplen con las actividades programadas en el extranjero.